 "Слуга народа" не может отказаться от госфинансирования в пользу борьбы с COVID-19, - Bihus.Info. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на соответствующий материал.

В расследовании отмечается, что заявление об отказе от бюджетных денег не поступало в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции – орган, который по закону "О политических партиях в Украине", рассматривает заявления об отказе от финансирования. Кроме того, согласовать такой отказ только на год закон не позволяет.

"На деятельность партии в 2020 году должно быть выделено более 200 миллионов гривен. Мы считаем, что эти деньги лучше отдать медикам. "Слуга народа" уже отказалась от госфинансирования до конца года. Призываем коллег по парламенту сделать то же самое", - заявил Корниенко 26 марта.

В пресс-службе политсилы объяснили, что планируют перенаправить всю сумму бюджетного финансирования в Стабилизационный фонд, создаваемый Кабинетом министров.

Однако, как выяснили журналисты Bihus.Info, даже в течение недели после поста Корниенко, заявление партии об отказе от госсредств не поступало в НАПК.

"По состоянию на 03.04.2020 в Национальное агентство от политической партии Слуга народа заявление об отказе от государственного финансирования не поступало, поэтому никаких решений о прекращении государственного финансирования политической партии не принималось", - сообщили журналистам в Нацагентстве.

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Кроме того, как заявляют журналисты, подобное заявление главы партии Слуга народа не может быть реализовано в рамках действующего законодательства в таком виде, как об этом заявлено. Отказаться от финансирования только на один год невозможно. По закону финансирование получается на весь период – до следующих парламентских выборов.

"Таким образом, в случае получения Национальным агентством соответствующего заявления и принятия им соответствующего решения, Национальное агентство подготовит обращение в Министерство финансов Украины об уменьшении соответствующего бюджетного назначения. Стоит заметить, что действующим законодательством не предусмотрен отказа от государственного финансирования на определенный период, а поэтому следствием принятия Национальным агентством вышеупомянутых действий является прекращение государственного финансирования партии не только на один год, а в целом на весь период такого финансирования", - говорится в документе.

Как говорится в расследовании Bihus.Info, даже если партия решила не отказываться от получения денег, а после поступления направить их в Стабилизационный фонд, эта идея не может быть воплощена в соответствии с законодательством. Так как государственное финансирование можно использовать исключительно на уставную деятельность политических партий, благотворительность в нее не входит.

Кроме того, госфинансирование партий осуществляется ежеквартально. Поэтому на момент заявления Корниенко в марте 2020-го, полной суммы на счетах партии не было, следовательно переслать ее в Стабфонд не могли.

По данным портала публичных финансов e-data, в первом квартале 2020-го Слуге народа поступило от НАПК 35 млн грн на финансирование уставной деятельности. Информации о дальнейших перечислениях средств со счетов партии Слуга народа портал e-data не содержит.

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Напомним, чтобы стимулировать независимость политических партий от частных доноров и влияния олигархов, с конца 2016 года в Украине предусмотрено государственное финансирование их уставной деятельности. Деньги получают партии, которые на парламентских выборах преодолели 5%-барьер.

В 2020 году, по данным НАПК, государственное финансирование на уставную деятельность получают пять политических партий – "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Батькивщина", "Европейская Солидарность", "Голос". На это в бюджете предусмотрено более 280 миллионов гривен, из которых более 140,5 миллионов – на "Слугу народа".