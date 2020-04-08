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Все про:финансирование (1402) Бигус (52) Слуга народа (794) Корниенко (174)

 "Слуга народа" не может отказаться от госфинансирования в пользу борьбы с COVID-19, - Bihus.Info. ФОТО

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко в конце марта заявил, что его политсила отказывается от госфинансирования до конца года в пользу стабфонда по борьбе с коронавирусом. Журналистам Bihus.Info удалось выяснить, почему это не возможно.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на соответствующий материал.

В расследовании отмечается, что заявление об отказе от бюджетных денег не поступало в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции – орган, который по закону "О политических партиях в Украине", рассматривает заявления об отказе от финансирования. Кроме того, согласовать такой отказ только на год закон не позволяет.

"На деятельность партии в 2020 году должно быть выделено более 200 миллионов гривен. Мы считаем, что эти деньги лучше отдать медикам. "Слуга народа" уже отказалась от госфинансирования до конца года. Призываем коллег по парламенту сделать то же самое", - заявил Корниенко 26 марта. 

В пресс-службе политсилы объяснили, что планируют перенаправить всю сумму бюджетного финансирования в Стабилизационный фонд, создаваемый Кабинетом министров.

Однако, как выяснили журналисты Bihus.Info, даже в течение недели после поста Корниенко, заявление партии об отказе от госсредств не поступало в НАПК.

"По состоянию на 03.04.2020 в Национальное агентство от политической партии Слуга народа заявление об отказе от государственного финансирования не поступало, поэтому никаких решений о прекращении государственного финансирования политической партии не принималось", - сообщили журналистам в Нацагентстве.

Слуга народа не может отказаться от госфинансирования в пользу борьбы с COVID-19, - Bihus.Info 01

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Кроме того, как заявляют журналисты, подобное заявление главы партии Слуга народа не может быть реализовано в рамках действующего законодательства в таком виде, как об этом заявлено. Отказаться от финансирования только на один год невозможно. По закону финансирование получается на весь период – до следующих парламентских выборов.

"Таким образом, в случае получения Национальным агентством соответствующего заявления и принятия им соответствующего решения, Национальное агентство подготовит обращение в Министерство финансов Украины об уменьшении соответствующего бюджетного назначения. Стоит заметить, что действующим законодательством не предусмотрен отказа от государственного финансирования на определенный период, а поэтому следствием принятия Национальным агентством вышеупомянутых действий является прекращение государственного финансирования партии не только на один год, а в целом на весь период такого финансирования", - говорится в документе.

Как говорится в расследовании Bihus.Info, даже если партия решила не отказываться от получения денег, а после поступления направить их в Стабилизационный фонд, эта идея не может быть воплощена в соответствии с законодательством. Так как государственное финансирование можно использовать исключительно на уставную деятельность политических партий, благотворительность в нее не входит.

Кроме того, госфинансирование партий осуществляется ежеквартально. Поэтому на момент заявления Корниенко в марте 2020-го, полной суммы на счетах партии не было, следовательно переслать ее в Стабфонд не могли.

По данным портала публичных финансов e-data, в первом квартале 2020-го Слуге народа поступило от НАПК 35 млн грн на финансирование уставной деятельности. Информации о дальнейших перечислениях средств со счетов партии Слуга народа портал e-data не содержит.

Слуга народа не может отказаться от госфинансирования в пользу борьбы с COVID-19, - Bihus.Info 02

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Напомним, чтобы стимулировать независимость политических партий от частных доноров и влияния олигархов, с конца 2016 года в Украине предусмотрено государственное финансирование их уставной деятельности. Деньги получают партии, которые на парламентских выборах преодолели 5%-барьер.

В 2020 году, по данным НАПК, государственное финансирование на уставную деятельность получают пять политических партий – "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Батькивщина", "Европейская Солидарность", "Голос". На это в бюджете предусмотрено более 280 миллионов гривен, из которых более 140,5 миллионов – на "Слугу народа".

Слуга народа не может отказаться от госфинансирования в пользу борьбы с COVID-19, - Bihus.Info 03

Источник: https://censor.net.ua/p3187536
 
 
 Топ комментарии
 
зелені паскудні пройдісвіти
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ззеленые соврали, тоже мне новость
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пытаюсь понять принципы модерации данного сайта "Слуга народу" не може відмовитися від держфінансування на користь боротьби з COVID-19, - Bihus.Info - Цензор.НЕТ 3083
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Достатньо,хоч трохи,невідомо чим не сподобатися...,й на 3-и доби,без мотивування й оскарження... Так,й живемо... .Без будь-яких принципів,- Принципово "Слуга народу" не може відмовитися від держфінансування на користь боротьби з COVID-19, - Bihus.Info - Цензор.НЕТ 4166
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Юрчик тож, не пальцем деланный...
Бесплатного патриотизма не бывает)))
https://galynash.livejournal.com/639562.html
Засекаю время удаления данного поста "Слуга народу" не може відмовитися від держфінансування на користь боротьби з COVID-19, - Bihus.Info - Цензор.НЕТ 3390
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Я,до нього прихильно відношуся. Він,інколи, стає в пригоді в коригуванні ситуації в країні...
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не могу не согласиться: идеальных нет, выбираем лучших из худших))
по этой же причине торчу здесь, а не на вестях или обозревателе
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В мене,пожиттєво,неймовірна відраза до спілкування не з тваринами.Але змушений рахуватися з необхідністю комунікувати з загало. Бо,я, суттєва частина,його мозку, й імунної системи
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от ніби й провал, позор, а нальот благороцтва остался *)
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"Я без пропитания оставаться не могу! Где ж я харчеваться буду?!"(с) 😞
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Зеленский и его команда законченные ******...
жрите малоросня свой выбор...

Миха Чаплыга
35 хв ·

Я понимаю, что в стране вирус и все такое... НО ПОЧЕМУ первыми страдают те, кто не может сам за себя постоять?
Почему нужно задушить именно детские специализированные учреждения? Почему для борьбы с вирусом в жертву нужно принести самых незащищенных?
Уже несколько дней читаю о том, что происходит в Днепропетровской области и волосы становятся дыбом!

Ну как можно в том же Верхнеднепровском доме инвалидов уменьшать штат до... ОДНОЙ медсестры!!! Где детки не могут сами полностью себя обслужить...
Ну как можно ВЫГНАТЬ детей из другого реабилитационного центра, чтобы отжать помещение и развернуть там больницу для КОВИД? Это ж все! Поставить крест на Центре - там больше никогда нельзя будет лечить и восстанавливать деток!
Ну как можно присоединять другой детский интернат к... ТУБДИСПАНСЕРУ!!! Да! Тубдиспансеру!
Ну простите, но это уже за гранью добра и зла...
Я не знаю, что двигало руками и пальцами депутатов Днепропетровского обл совета, но одновременно ударить по практически ВСЕМ специализированным учреждениям для людей с инвалидностью - это ИМХО преступление.
Сейчас изучаю эту тему по обращениям родителей (до сих пор многие еще пишут мне, хоть уже 2 года как не в Офисе Омбудсмана) и буду информировать о тех ужасах, которые сквозят в каждом обращении...
Не знаю услышат ли меня, но НИКОГДА ни дети ни люди с инвалидностью не должны приноситься в жертву борьбе с вирусами и с бюджетным дефицитом!
Народ... помогите расшарить. Пусть стыдно будет тем, кто совсем совесть утратил... ((((

"Слуга народа" не может отказаться от госфинансирования в пользу борьбы с COVID-19, - Bihus.Info - Цензор.НЕТ 4503
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це жахливо.. Ці заклади і так завжди страждали від недофінансування, завжди побирались в бізнесменів та небайдужих людей. То тепер взагалі метою є їх знищення, на фізичному рівні..
Ставлення дежави до громадян завжди можна визначити по тому, як вона піклується про дітей та пенсіонерів. В нашої держави рівень піклування нульовий. Тож, і на громадян вцілому їй начхати. Це ганьба (((
До речі, дивлюсь фото з цього закладу, колись це приміщення було нікому не потрібне, м навіть Новий Рік колись зустрічали в ньому, орендували на 3 дні, впізнаю по малюнках на стінах. Це десь по дорозі на Придніпровсьск.
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сердце кровью облилось...
сейчас раскидываю эту инфу где только могу.. "Слуга народа" не может отказаться от госфинансирования в пользу борьбы с COVID-19, - Bihus.Info - Цензор.НЕТ 7211 "Слуга народа" не может отказаться от госфинансирования в пользу борьбы с COVID-19, - Bihus.Info - Цензор.НЕТ 8267
Может Цензор тоже опубликует.....
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можливо й так. Але ефекту від цього, напевно не буде. Бо вони ж боряться з вірусом.. Як вже без пандемії кожну копійчину тре було видушувати, то тепер прикритися боротьбою з короною сам диявол велів ((.
Наше підприємство допомагає такому ж закладу тільки на ж/м Лівобережний вже 20 років. То все, навіть миючи засоби та іграшки, розвиваючі ігри, одяг, парти, компьютери, кондиціонери купуємо для того закладу. Дівчата розказують як небайдужі люди привозять їм фрукти, отак бува заїде хтось машинкою у двір, привезе пару ящиків бананів, яблук, ********** чи апельсинів, і кажуть, ми знаємо що ви тут є і хочемо допомогти. Небайдужих людей багато, дякувати Богу.. А от держави в нас НЕ-МА-Є ((
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Как вспомню с каким остервенением Чапига обсерал всё украинское, по его мнению "порохоботское- антинародное", аж блевать охота...
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Зеленое стадо в своем репертуаре...клоунском...
Гавкнет...попиарится..и глазки потом закатывает...мы не знали...нас не так поняли...вырвали из контекста..
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43-летний основатель Твиттера Джек Дорси пожертвовал 1 миллиард $ на борьбу с коронавирусом
Я направлю 1 миллиард долларов в акциях (компании) Square - примерно 28% моего состояния - в фонд Start Small для того, чтобы финансировать глобальную помощь против COVID-19", - сообщил Дорси в своем аккаунте в Twitter

"Слуга народа" не может отказаться от госфинансирования в пользу борьбы с COVID-19, - Bihus.Info - Цензор.НЕТ 9822
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"Я ему тыщу раз говорил, что в центр надо лететь! А он жадный, как все чатлане: «На два чатла дешевле!..» Кю!"
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Збрехали? Знову? Ото дивина! Ніколи такого не було і от знову! (с)
Швидше перерахувати випадки, коли вони не брешуть, ніж відслідковувати всю зелену брехню...
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Таких випадків не було і не буде. С(коти) Н(едолугі) вміють тілько брехати. І нічого більш.
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Та какой там позор?
Они нагло разводят лохов - что для них есть достоинство и высший пилотаж.

Позор народу Украины...
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Как сказал самый выдающийся преЗЕдент современности "Зебил не мамонт! Он не вымрет!
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О ! Порвало пердаки.
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Зато какой громкий очередной пук в бочку от зелени.
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хіба не можна знайти вихід?? Можна отримати фінансування на рік, і передати його на боротьбу з короною. Лікарням, чи закупити засоби захисту, чи ліки, в тієї ж держави, або на заході.. Прекрасно все відобразити у звіті який мають подати за витрачені гроші.. Благодійність ще ніхто не відміняв в нашій країні.. Але головна мета цієї заяви слуг урода не допомогти країні, а гучно пукнути. Пукнули, але грошей не дали. ((( слуги урода..
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"Слуга народа" не может отказаться от лизания жоппы Бене
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Что ВЫ хотите, если при встрече президента с крупными бизнесменами
Коломойский отказался помогать .
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После зелиных -
Перееду с Банковой - не перееду!
Посажу корупц-в - не влияю на силовые и суды!
Отниму у СБУ эконом функцию - не отниму!

Эта БРЕХНЯ не удивляет!
Как говорится - мало ли что я на тебе обещал!
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Ось вам і вихідці з наріду. Тамада, перукар, няня та інше. Без освіти і совісті. Все під себе, а на нарід, який їх вибрав, похрін. Ще й гроші від МВФ блокують, щоб той нарід зуби на полицю поклав. Ай, "молодці"
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