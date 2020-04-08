 "Слуга народа" не может отказаться от госфинансирования в пользу борьбы с COVID-19, - Bihus.Info. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на соответствующий материал.
В расследовании отмечается, что заявление об отказе от бюджетных денег не поступало в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции – орган, который по закону "О политических партиях в Украине", рассматривает заявления об отказе от финансирования. Кроме того, согласовать такой отказ только на год закон не позволяет.
"На деятельность партии в 2020 году должно быть выделено более 200 миллионов гривен. Мы считаем, что эти деньги лучше отдать медикам. "Слуга народа" уже отказалась от госфинансирования до конца года. Призываем коллег по парламенту сделать то же самое", - заявил Корниенко 26 марта.
В пресс-службе политсилы объяснили, что планируют перенаправить всю сумму бюджетного финансирования в Стабилизационный фонд, создаваемый Кабинетом министров.
Однако, как выяснили журналисты Bihus.Info, даже в течение недели после поста Корниенко, заявление партии об отказе от госсредств не поступало в НАПК.
"По состоянию на 03.04.2020 в Национальное агентство от политической партии Слуга народа заявление об отказе от государственного финансирования не поступало, поэтому никаких решений о прекращении государственного финансирования политической партии не принималось", - сообщили журналистам в Нацагентстве.
Кроме того, как заявляют журналисты, подобное заявление главы партии Слуга народа не может быть реализовано в рамках действующего законодательства в таком виде, как об этом заявлено. Отказаться от финансирования только на один год невозможно. По закону финансирование получается на весь период – до следующих парламентских выборов.
"Таким образом, в случае получения Национальным агентством соответствующего заявления и принятия им соответствующего решения, Национальное агентство подготовит обращение в Министерство финансов Украины об уменьшении соответствующего бюджетного назначения. Стоит заметить, что действующим законодательством не предусмотрен отказа от государственного финансирования на определенный период, а поэтому следствием принятия Национальным агентством вышеупомянутых действий является прекращение государственного финансирования партии не только на один год, а в целом на весь период такого финансирования", - говорится в документе.
Как говорится в расследовании Bihus.Info, даже если партия решила не отказываться от получения денег, а после поступления направить их в Стабилизационный фонд, эта идея не может быть воплощена в соответствии с законодательством. Так как государственное финансирование можно использовать исключительно на уставную деятельность политических партий, благотворительность в нее не входит.
Кроме того, госфинансирование партий осуществляется ежеквартально. Поэтому на момент заявления Корниенко в марте 2020-го, полной суммы на счетах партии не было, следовательно переслать ее в Стабфонд не могли.
По данным портала публичных финансов e-data, в первом квартале 2020-го Слуге народа поступило от НАПК 35 млн грн на финансирование уставной деятельности. Информации о дальнейших перечислениях средств со счетов партии Слуга народа портал e-data не содержит.
Напомним, чтобы стимулировать независимость политических партий от частных доноров и влияния олигархов, с конца 2016 года в Украине предусмотрено государственное финансирование их уставной деятельности. Деньги получают партии, которые на парламентских выборах преодолели 5%-барьер.
В 2020 году, по данным НАПК, государственное финансирование на уставную деятельность получают пять политических партий – "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Батькивщина", "Европейская Солидарность", "Голос". На это в бюджете предусмотрено более 280 миллионов гривен, из которых более 140,5 миллионов – на "Слугу народа".
Бесплатного патриотизма не бывает)))
https://galynash.livejournal.com/639562.html
Засекаю время удаления данного поста
по этой же причине торчу здесь, а не на вестях или обозревателе
жрите малоросня свой выбор...
Миха Чаплыга
35 хв ·
Я понимаю, что в стране вирус и все такое... НО ПОЧЕМУ первыми страдают те, кто не может сам за себя постоять?
Почему нужно задушить именно детские специализированные учреждения? Почему для борьбы с вирусом в жертву нужно принести самых незащищенных?
Уже несколько дней читаю о том, что происходит в Днепропетровской области и волосы становятся дыбом!
Ну как можно в том же Верхнеднепровском доме инвалидов уменьшать штат до... ОДНОЙ медсестры!!! Где детки не могут сами полностью себя обслужить...
Ну как можно ВЫГНАТЬ детей из другого реабилитационного центра, чтобы отжать помещение и развернуть там больницу для КОВИД? Это ж все! Поставить крест на Центре - там больше никогда нельзя будет лечить и восстанавливать деток!
Ну как можно присоединять другой детский интернат к... ТУБДИСПАНСЕРУ!!! Да! Тубдиспансеру!
Ну простите, но это уже за гранью добра и зла...
Я не знаю, что двигало руками и пальцами депутатов Днепропетровского обл совета, но одновременно ударить по практически ВСЕМ специализированным учреждениям для людей с инвалидностью - это ИМХО преступление.
Сейчас изучаю эту тему по обращениям родителей (до сих пор многие еще пишут мне, хоть уже 2 года как не в Офисе Омбудсмана) и буду информировать о тех ужасах, которые сквозят в каждом обращении...
Не знаю услышат ли меня, но НИКОГДА ни дети ни люди с инвалидностью не должны приноситься в жертву борьбе с вирусами и с бюджетным дефицитом!
Народ... помогите расшарить. Пусть стыдно будет тем, кто совсем совесть утратил... ((((
Ставлення дежави до громадян завжди можна визначити по тому, як вона піклується про дітей та пенсіонерів. В нашої держави рівень піклування нульовий. Тож, і на громадян вцілому їй начхати. Це ганьба (((
До речі, дивлюсь фото з цього закладу, колись це приміщення було нікому не потрібне, м навіть Новий Рік колись зустрічали в ньому, орендували на 3 дні, впізнаю по малюнках на стінах. Це десь по дорозі на Придніпровсьск.
сейчас раскидываю эту инфу где только могу..
Может Цензор тоже опубликует.....
Наше підприємство допомагає такому ж закладу тільки на ж/м Лівобережний вже 20 років. То все, навіть миючи засоби та іграшки, розвиваючі ігри, одяг, парти, компьютери, кондиціонери купуємо для того закладу. Дівчата розказують як небайдужі люди привозять їм фрукти, отак бува заїде хтось машинкою у двір, привезе пару ящиків бананів, яблук, ********** чи апельсинів, і кажуть, ми знаємо що ви тут є і хочемо допомогти. Небайдужих людей багато, дякувати Богу.. А от держави в нас НЕ-МА-Є ((
Гавкнет...попиарится..и глазки потом закатывает...мы не знали...нас не так поняли...вырвали из контекста..
Я направлю 1 миллиард долларов в акциях (компании) Square - примерно 28% моего состояния - в фонд Start Small для того, чтобы финансировать глобальную помощь против COVID-19", - сообщил Дорси в своем аккаунте в Twitter
Швидше перерахувати випадки, коли вони не брешуть, ніж відслідковувати всю зелену брехню...
Они нагло разводят лохов - что для них есть достоинство и высший пилотаж.
Позор народу Украины...
Коломойский отказался помогать .
Перееду с Банковой - не перееду!
Посажу корупц-в - не влияю на силовые и суды!
Отниму у СБУ эконом функцию - не отниму!
Эта БРЕХНЯ не удивляет!
Как говорится - мало ли что я на тебе обещал!