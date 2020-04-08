 Начальник следственного управления налоговой милиции в Киевской области задержан на взятке в 50 тысяч долларов, - НАБУ. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ, передает Цензор.НЕТ.
Следствием установлено, что он требовал и получил через адвоката-посредника неправомерную выгоду от собственника частной компании за принятие решения в уголовном производстве в пользу его фирмы.
Сотрудника налоговой милиции и посредника задержали сразу после передачи им 50 тыс. долл. США.
Решается вопрос о сообщении им о подозрении и об избрании меры пресечения. Уголовное производство расследуется по ч. 4 ст. 368 УК Украины (Получение взятки).
Как стало известно Цензор.НЕТ из собственных источников, задержан начальник следственного управления налоговой милиции в Киевской области Александр Чепель.
Когда появятся РЕАЛЬНЫЕ результаты борьбы?? Посажен, посажен, посажен..... Когда???
Тому, тому цей дощ надовго..... .
"А чито нам скажить товарищ верланов?"
За місяць все міняється - при бажанні.
Закон - відповідальність за корупцію судді та прокурора та керівника правоохоронного органу стартує від 25 років тюрми з конфіскацією - тоді був би ефект.