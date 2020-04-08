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 Начальник следственного управления налоговой милиции в Киевской области задержан на взятке в 50 тысяч долларов, - НАБУ. ФОТОрепортаж

Детективами НАБУ совместно с ГУ внутренней безопасности ГФС Украины разоблачен на получении 50 тыс. долл. США взятки руководитель следственного управления финансовых расследований Государственной фискальной службы одной из областей.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ, передает Цензор.НЕТ.

Следствием установлено, что он требовал и получил через адвоката-посредника неправомерную выгоду от собственника частной компании за принятие решения в уголовном производстве в пользу его фирмы.

Сотрудника налоговой милиции и посредника задержали сразу после передачи им 50 тыс. долл. США.

Начальник следственного управления налоговой милиции в Киевской области задержан на взятке в 50 тысяч долларов, - НАБУ 01

Решается вопрос о сообщении им о подозрении и об избрании меры пресечения. Уголовное производство расследуется по ч. 4 ст. 368 УК Украины (Получение взятки).

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Начальник следственного управления налоговой милиции в Киевской области задержан на взятке в 50 тысяч долларов, - НАБУ 02

Как стало известно Цензор.НЕТ из собственных источников, задержан начальник следственного управления налоговой милиции в Киевской области Александр Чепель.

Начальник следственного управления налоговой милиции в Киевской области задержан на взятке в 50 тысяч долларов, - НАБУ 03
Фото: НАБУ

Источник: https://censor.net.ua/p3187531
 
   
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В то время, когда пенсионеры и тысячу обещанную отсмоктали.
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Одно и тоже, задержан, задержан, задержан....
Когда появятся РЕАЛЬНЫЕ результаты борьбы?? Посажен, посажен, посажен..... Когда???
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после новых выборов, когда сольют слуг народа
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В то время, когда пенсионеры и тысячу обещанную отсмоктали.
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да...читаю и немало....каждый день задерживают всяких чинуш. ментов. таможенников и погранцов и следователей всех без исключение гос служащих ежедневно! повторяю ежедневно на одном из сайтов есть такая инфа! и как можно говорить разным там псевдопатриотам и политикам . что зачем нам иностранные менеджеры и всякие управленцы? неужели у нас нема талоновитих людей серед українців!? та они то есть такие...но они все корупционеры и твари...воры и аферисты.... в этом они талантливы в схемах спору нет!все лезут к корыту к власти со всех партий и взглядов как правило повторяю...как правило в большенстве(а то рты некоторые откроют на меня щас что я прямо всех обосрал и обвинил...а оно (святые у нас есть...) к стати святые все находятся на небесах если кому то непонятно ещё.... стоят он и бензином с авто палевным торгуют и наливайки и палатки с контрабандными сигаретами под прямо супермаркетами и недалеко полиций . читаешь и кажется что все поголовно кто при власти берут взятки...((
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Так налагоджена ж система!!! Все виключно по схемах і договорнячках які створювалися системою нікчемної влади останні 20 років."Кажется" - це не про них, там все реально і безперебійно функціонує. Кадрові призначення чиновників повязаних з фінансами і не тільки, на всіх рівнях, за дуже рідкими виключеннями, не є випадкові і цю злочинно-узаконену систему подібними заходами не зламати і навіть не послабити. На місце "зажравшегося" вилупка прийде такий самий або хитріший, тільки й всього. Новообраний, черговий президент обкакався зі своїм найближчим оточенням перебуваючи на посаді менше року, тому і всі очікування повязані з ним у боротьбі з корупцією можна вже похоронити.
Тому, тому цей дощ надовго..... .
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Й,що,б,то означало...Мені винні,Все, моє!
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Вот супер-тему нашли, однако, у тебя, п.Бутусов! Тут в державе мешками-миллионами баксов, ежели не больше, лапают всесторонне и глубоко, а у тебя на сайте - про какие-то несчастные тысченки... Да поменяй свой вектор праведника народного в сторону общества!
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Блин, как неожиданно! И кто бы мог подумать!?
"А чито нам скажить товарищ верланов?"
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Я честно говоря совсем не уверен в том ,что в наших вороохранительных органах есть честные люди ,ну просто совсем не уверен ...
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ці хлопці тільки на це і працюють, конвертаційні центри, обналічка - це їхнє.
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а кому це з ваших, 73/43%-них зебілів я втовкмачував, що реформи за рік, за пять не робляться? Що для того, щоб перейти в статус претендента для вступу в цивілізований світ - потрібно не просто поміняти законодавство, не просто поміняти держслужбовців в кожній державній інституції (причому: поміняти на спеціалістів, підготовлених - а не на аби що), а потрібно змінити внутрішній менталітет кожної держструктури... А це - довга справа; це - на протязі життя ціого чиновничого покоління.
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що ти там втовкмачував? що ти взагалі тямиш в цих питаннях? вилізе, якесь чмо і думає, що воно прямо все знає і розказує про покоління.
За місяць все міняється - при бажанні.
Закон - відповідальність за корупцію судді та прокурора та керівника правоохоронного органу стартує від 25 років тюрми з конфіскацією - тоді був би ефект.
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Потрібно прийняти ОДИН закон ( ! ), а саме: - Суму хабара множимо на 10, і саджаємо за грати. І нехай сидить, поки не поверне гроші, 1місяць чи 10 років. чи 20 не має значення. Як тільки повернув гроші - відпускати із довічною забороною працювати у державних установах. І хабарники щезнуть протягом 1 року. Простий і ясний закон! Через скільки років його приймуть? Це буде ТЕСТ на рівень корумпованості парламенту.
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А ТАКИМ МЕРЗОТНИКАМ НІЯКА БІДА В ДЕРЖАВІ НА ЗАВАДІ КРАДІЖОК НЕ СТОЇТЬ: НІ ВІЙНА, НІ ВІРУС, НІ ДЕФОЛТ, НІ ЗАГРОЗА ЗНИКНЕНЯ ДЕРЖАВИ ВІД ДІЙ П'ЯТОЇ КОЛОНИ ... І, НАЖАЛЬ, ЇХ БІЛЬШІСТЬ В ВЛАДНИХ СТРУКТУРАХ, ВРУ, ПРОКУРАТУРІ, СУДАХ... ОДИН ВЖЕ ОБІЦЯВ ЗЛОДІЯМ РУКИ РУБАТИ, РІК ЧЕКАЄМО А ВІЗ І НИНІ ТАМ. ДУМАЙТЕ УКРАЇНЦІ КОГО ВИБИРАТИ. ДУМАЙТЕ!
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Кристально "честный" нагловик. Развел Зеленский с Аваковым, Шмыгалем и Ермаком коррупцию в стране. Гниды кривобивневая.
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бабки такие..я б кончил фибрами души подержав их..положил на карту и безлимитный шопинг атб начат((((((((((((
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Зелебоба брехло і реальной влади не мае ....Тому посадок не буде зелений баран вам в хату 73%.
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На стене фото Давида Марковича Гоцмана - главного героя телесериала «Ликвидация». На фото актер Владимир Машков, занесенный в базу данных "Миротворец" (на соответствующем сайте его фото со знатоком истории Второй мировой вйны Царевым). В сериале также снимается Пореченков - без комментариев. Наличие этого фото на стене кабинета украинского офицера - свидетельство по крайней мере того, что симантическая война ведется с нами (сами знаете кем) ударными темпами (шансон в маршрутках, врежеские сериалы в междугородних автобусах также тому подтверждение). Орезультатах ведения этой войны пусть каждый сделает выводысам, хотябы по этому фото.
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Такі мудаки були, є і будуть при любій владі. Вихід один - повна конфіскація майна (в тому числі й у близьких родичів) і за грати щонайменше на 5 років. Інакше ми приречені вічно кормити отаких виродків.
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