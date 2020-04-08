 Самолет с помощью итальянским медикам в борьбе с COVID-19 вылетел в Италию, - Геращенко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил замглавы МВД Антон Геращенко.
"Сегодня в 7:00 из аэропорта Жуляны в Рим вылетел транспортный самолет Национальной гвардии с грузом в 5 000 литров дезинфекционных жидкостей для нужд итальянских медиков", - говорится в сообщении.
По его словам, это жест дружбы и благодарности со стороны Украины, ведь итальянские врачи каждый день борются за жизни украинцев из нашей многочисленной диаспоры.
"Карантин в Италии дает результаты. Но опоздание с его введением уже стоило жизней 17 тысячам итальянцев", - отметил Геращенко.
Кроме того, замглавы МВД подчеркнул, что в целом на сегодня спиртовая отрасль Украины полностью закрывает потребности страны в дезинфицирующих жидкостях на основе этилового спирта и может закрыть любые потребности Европы.
Це за Марківа, шолі? Ви хоча б собі допомогли. Помагальщики, мля.
как видите, набравшиеся реального опыта врачи в италии не будут лечить быдло, которое ходило на выборы по-приколу.
Судя по словам мудреца геращенко карантин в Италии ввели вчера вечером
В Швейцарии и Германии массово начали работать киоски Corona Drive In, где каждый желающий сможет провериться на COVID-19, не выходя из машины
Это аналоги МакДрайв от Макдональдс только при подъезде к ним вместо заказа бургера, ты делаешь быстрый тест на коронавирус. И тут же получаешь результат, не выходя из машины», контейнеры с окнами расставлены вдоль дорог, а тесты делают медработники в защитных костюмах.
Один из пунктов даже открыли в бывшем здании Бургер Кинга , речь идет о бескровных тестах - мазки из носа и рта. Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/ru/health-ru/kioski-corona-drive-in-kak-grazhdan-shveycarii-i-germanii-proveryayut-na-koronavirus-foto-668241.html
С командой врачей инкогнито .
И будет ли этот самолет проходить таможенный досмотр после возвращения ?
Спирт заводів в украіні дійсно багато
От за державні кошти закуплено 5 тон дезинфікуючих засобів по ціні втричі і відправили в Італію як гуманітарну допомогу