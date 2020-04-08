EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Денис Ермак и Гео Лерос Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
 Общество, Фоторепортаж
  4047  73
Материалы по теме:
Все про:Италия (1103) карантин (2527) помощь (3255) Геращенко Антон (1049) COVID-19 (3312) коронавирус (2018)

 Самолет с помощью итальянским медикам в борьбе с COVID-19 вылетел в Италию, - Геращенко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Из аэропорта "Киев" им. Сикорского ("Жуляны") вылетел самолет Нацгвардии с помощью итальянским медикам в борьбе с COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил замглавы МВД Антон Геращенко.

"Сегодня в 7:00 из аэропорта Жуляны в Рим вылетел транспортный самолет Национальной гвардии с грузом в 5 000 литров дезинфекционных жидкостей для нужд итальянских медиков", - говорится в сообщении.

По его словам, это жест дружбы и благодарности со стороны Украины, ведь итальянские врачи каждый день борются за жизни украинцев из нашей многочисленной диаспоры.

"Карантин в Италии дает результаты. Но опоздание с его введением уже стоило жизней 17 тысячам итальянцев", - отметил Геращенко.

Кроме того, замглавы МВД подчеркнул, что в целом на сегодня спиртовая отрасль Украины полностью закрывает потребности страны в дезинфицирующих жидкостях на основе этилового спирта и может закрыть любые потребности Европы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Патрульные задержали пьяную киевлянку на Мерседесе, ездившую со скоростью 200 км/час: "Колхозники, сука, с деревни, бл#дь, которые и на метро не ездили, пишут мне какую-то дичь". ВИДЕО

Самолет с помощью итальянским медикам в борьбе с COVID-19 вылетел в Италию, - Геращенко 01
Самолет с помощью итальянским медикам в борьбе с COVID-19 вылетел в Италию, - Геращенко 02
Самолет с помощью итальянским медикам в борьбе с COVID-19 вылетел в Италию, - Геращенко 03
Самолет с помощью итальянским медикам в борьбе с COVID-19 вылетел в Италию, - Геращенко 04
Самолет с помощью итальянским медикам в борьбе с COVID-19 вылетел в Италию, - Геращенко 05

Источник: https://censor.net.ua/p3187500
 
 
 Топ комментарии
 
У зеленского и авакова дача и присадыбна дилянка в Италии. Вот он и старается Самолет с помощью итальянским медикам в борьбе с COVID-19 вылетел в Италию, - Геращенко - Цензор.НЕТ 1718
 показать весь комментарий
 
"это жест дружбы и благодарности со стороны УкраиныИсточник:https://censor.net.ua/p3187500"
Це за Марківа, шолі? Ви хоча б собі допомогли. Помагальщики, мля.
 показать весь комментарий
 
Мудаки! Кто нам, простым украинцам, будет помогать?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Мудаки! Кто нам, простым украинцам, будет помогать?
 показать весь комментарий
 
 
У зеленского и авакова дача и присадыбна дилянка в Италии. Вот он и старается Самолет с помощью итальянским медикам в борьбе с COVID-19 вылетел в Италию, - Геращенко - Цензор.НЕТ 1718
 показать весь комментарий
 
 
они планируют выращивать помидорчики и продавать их на местном базарчике, когда их похерят с Украины... Самолет с помощью итальянским медикам в борьбе с COVID-19 вылетел в Италию, - Геращенко - Цензор.НЕТ 3495
 показать весь комментарий
 
 
Ну, как бы когда зеленский будет бежать с Украины, то думаю перевалочным пунктом для него будет Тамбов, через днр и лнр проще бежать из страны, так сказать по стопам Януковича. Ну а оттуда уже в Италию Самолет с помощью итальянским медикам в борьбе с COVID-19 вылетел в Италию, - Геращенко - Цензор.НЕТ 4329
 показать весь комментарий
 
 
Во-во. Шмаркля часом не казав, шо не повторятиме помилок минулої влади?
 показать весь комментарий
 
Тре пошукати нєлоха в тих коробочках.
 показать весь комментарий
 
 
Так Зеле итальянцы пригрозили из его виллы лазарет для ковидников сделать. Вот он и откупается .
 показать весь комментарий
 
 
Самі. Треба було думати як голосували.
 показать весь комментарий
 
Звездец... Нашим пенсам выродить несчастную 1000 не могут. А перед Италией выпендриваемся... благодетели. Даже американцы так не раскидываются помощью.
 показать весь комментарий
 
 
В условиях пандемии каждый сам за себя. Не нужно расбрасываться ресурсами. Их нужно накапливать для резерва внутри своей страны. Ибо когда наступит полный звиздец, то хер нам кто поможет. А итальяшки будут ехидно улыбацца Самолет с помощью итальянским медикам в борьбе с COVID-19 вылетел в Италию, - Геращенко - Цензор.НЕТ 2643
 показать весь комментарий
 
 
А если б ***** "помог" какой нибудь другой стране ишак также повторил за ним?
 показать весь комментарий
 
 
Так он и помогает, днровцам и лнровцам гумканвоями, домбас ведь Украина Самолет с помощью итальянским медикам в борьбе с COVID-19 вылетел в Италию, - Геращенко - Цензор.НЕТ 4706
 показать весь комментарий
 
 
Обезьяничаем вслед за ху йлом? А нам разве все это не надо? Почему развитые страны запретили вывоз такого товара из своих стран, а мы вывозим? Нам насрать на своё население?
 показать весь комментарий
 
 
Так у того цель и то более разумная: внедриться в страну НАТО. А мы чисто порисоваться.
 показать весь комментарий
 
 
Вау! Горд за нашу власть: предпринимателям по 5000 долл компенсировали, пенсионерам по 2000 долларов выплатили, в каждой больнице по 150 аппаратов ИВЛ, масками население обеспечили... теперь можно и Италии помочь.
 показать весь комментарий
 
 
тонко однако, но реально - идешь за маской в аптеку - а вход без маски - ни-ни, и тут мусор - позвольте ваши документы пощупать и штраф заплатить. уроды, в плохом смысле.
 показать весь комментарий
 
Скоты зеленые...а где я могу купить этот дез.раствор? В какой аптеке??
 показать весь комментарий
 
 
Спирт 100мл+глицерин 2 мл+капля духов. Заливаешь в пустой пузырек с пшикалкой. Вот тебе почти заводской рецепт. Будет в 3-4 раза дешевле при той же же эффективности.
 показать весь комментарий
 
"это жест дружбы и благодарности со стороны УкраиныИсточник:https://censor.net.ua/p3187500"
Це за Марківа, шолі? Ви хоча б собі допомогли. Помагальщики, мля.
 показать весь комментарий
 
 
Преступный режим зеленского вскоре за всьо ответит.
 показать весь комментарий
 
 
кстати, никто не задавал себе вопрос: зачем дебил зеленский послал в италию врачей? ответ прост - зеленой власти нужны опытные врачи, чтобы лечить высших чиновников и мажоров от короновируса.
как видите, набравшиеся реального опыта врачи в италии не будут лечить быдло, которое ходило на выборы по-приколу.
 показать весь комментарий
 
 
Режим Янучары тоже за кацапами все повторял, "гармонизировался".
 показать весь комментарий
 
 
Идиоты, в Италии и так уже на спад пошло, лучше бы помогли США а еще лучше никуда не лезли и помогали украинцам.
 показать весь комментарий
 
 
так пусть дозаправят с Рамштайна где-то над морем-океаном, западнее Франции.(ну, в воздухе то)
 показать весь комментарий
 
Не можу дати логічне пояснення, чому саме Італія? В Іспанії хворих більше. І тут лише одна причина - у Іспанії сьогоднішні можновладці не мають нерухомості, а у Італії мають. Ну і можливо, ропулісти Зєлєнского відчувають у популістах Моді споріднені душі.
 показать весь комментарий
 
 
Пєця з Свинарчуками мають спільний паркан на Півдні Іспанії
 показать весь комментарий
 
 
То допомога зеленими Італії - це фіга Іспанії через Порошенка? 😮
 показать весь комментарий
 
 
Хоч понапиваються перед смертью...
 показать весь комментарий
 
 
"Карантин в Италии дает результаты. Но опоздание с его введением уже стоило жизней 17 тысячам итальянцев

Судя по словам мудреца геращенко карантин в Италии ввели вчера вечером
 показать весь комментарий
 
Киоски Corona Drive In: как граждан Швейцарии и Германии проверяют на коронавирус Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/ru/health-ru/kioski-corona-drive-in-kak-grazhdan-shveycarii-i-germanii-proveryayut-na-koronavirus-foto-668241.html
 показать весь комментарий
 
 
Все желающие могут быстро сдать бескровные тесты на коронавирус, не покидая собственного авто

В Швейцарии и Германии массово начали работать киоски Corona Drive In, где каждый желающий сможет провериться на COVID-19, не выходя из машины
Это аналоги МакДрайв от Макдональдс только при подъезде к ним вместо заказа бургера, ты делаешь быстрый тест на коронавирус. И тут же получаешь результат, не выходя из машины», контейнеры с окнами расставлены вдоль дорог, а тесты делают медработники в защитных костюмах.
Один из пунктов даже открыли в бывшем здании Бургер Кинга , речь идет о бескровных тестах - мазки из носа и рта. Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/ru/health-ru/kioski-corona-drive-in-kak-grazhdan-shveycarii-i-germanii-proveryayut-na-koronavirus-foto-668241.html
 показать весь комментарий
 
 
Странно , что до сих пор не вылетел самолёт на Мальдивы , помогать .
С командой врачей инкогнито .
 показать весь комментарий
 
 
Если и отправлять спирт, то только метиловый. Шоб не бухали там макаронныки Самолет с помощью итальянским медикам в борьбе с COVID-19 вылетел в Италию, - Геращенко - Цензор.НЕТ 6237
 показать весь комментарий
 
100 грамм 45 гривен - налетай стерилизуйся,зеле нужны акцизы на мерс для ермачка.
 показать весь комментарий
 
сначала вывезли все маски из Украины, теперь вывезут весь спирт радуцко-зеленские войска навариваются уже второй раз на коронавирусе, клятые барыги...
 показать весь комментарий
 
 
намного более интересно, что этот самолет вывезет из Италии на обратном пути ?

И будет ли этот самолет проходить таможенный досмотр после возвращения ?
 показать весь комментарий
 
 
Депутаты Европарламента от Италии выступили за сохранения санкций против кремлевского Кодла...,французы сделали тоже самое.Бедная РАБссия все ее пинают что Тайсон Холифилда Самолет с помощью итальянским медикам в борьбе с COVID-19 вылетел в Италию, - Геращенко - Цензор.НЕТ 2095
 показать весь комментарий
 
 
ФОНД Зелупы, помоги гуманитарочкой больницам Украины!!!!!!!!
 показать весь комментарий
 
Вчера Дональд Трамп подписал бумагу о продлении санкции против кооператива ОЗЕРО еще на год,с чем и поздравляю плешивого Хмыря всея РАБссии Самолет с помощью итальянским медикам в борьбе с COVID-19 вылетел в Италию, - Геращенко - Цензор.НЕТ 8086и его ОПГ
 показать весь комментарий
 
Аваков за наш счёт спасает свой дом в Италии...

Самолет с помощью итальянским медикам в борьбе с COVID-19 вылетел в Италию, - Геращенко - Цензор.НЕТ 8198
 показать весь комментарий
 
 
вимушений крок. Намагаються пом'якшити піар кацапів націй темі. Сумніваюсь, що допоможе, ми ж лярд баксів на інфоборотьбу не виділяємо, але щось робити мусили...
 показать весь комментарий
 
Понты с короной вируса утихают медленно,но верно...
 показать весь комментарий
 
 
А в наших аптеках спирт уже появился?
 показать весь комментарий
 
 
На севере Италии в Ломбардии проживает очень много выходцев из Юго-Восточной Азии и Китая,потому там и остановка не ахти....
 показать весь комментарий
 
Вчера РАБссия закрыла границу с Китаем...,мстят за не покупку РАБссиянской нефти Літак з допомогою італійським медикам у боротьбі з COVID-19 вилетів до Італії, - Геращенко - Цензор.НЕТ 7930
 показать весь комментарий
 
Почему именно Италии, а не например Испании. Там больных больше чем в Италии, и умирает в день больше.
 показать весь комментарий
 
Позеры сранные, когда появится спирт в аптеках, чтобы люди хотя бы сами сделали для себя антисептик, я не говорю за маски? Всем сидеть дома, штрафы ох...е. Народ держат за быдло..
 показать весь комментарий
 
 
Сходил в аптеку,спирт 70% есть в продаже,40 гривен 100 мл...
 показать весь комментарий
 
 
ну да..... 40 грн это европейцу 1.35 центов.тоесть (1грн.35 копеек по ихнему...) с расчёта что час минималка примерно 12 евро или больше в час! совсем не жалко и понты. можно и душ принимать спиртовым... Літак з допомогою італійським медикам у боротьбі з COVID-19 вилетів до Італії, - Геращенко - Цензор.НЕТ 3211 Літак з допомогою італійським медикам у боротьбі з COVID-19 вилетів до Італії, - Геращенко - Цензор.НЕТ 3211 отмокай от вируса за гроши...
 показать весь комментарий
 
Ничего личного,только бизнес Літак з допомогою італійським медикам у боротьбі з COVID-19 вилетів до Італії, - Геращенко - Цензор.НЕТ 9829Зеля зна шо робе
 показать весь комментарий
 
Все дуже просто
Спирт заводів в украіні дійсно багато
От за державні кошти закуплено 5 тон дезинфікуючих засобів по ціні втричі і відправили в Італію як гуманітарну допомогу
 показать весь комментарий
 
Зеля добрый самаритянин,почтьи Мать Тереза Літак з допомогою італійським медикам у боротьбі з COVID-19 вилетів до Італії, - Геращенко - Цензор.НЕТ 3536
 показать весь комментарий
 
Аваковский маеток - в Италии. Совпадение?не думаю...
 показать весь комментарий
 
 
везде какие то литровые банки висят и показывают....вот открыл сайт набрал на нём поисковике показало смотрите немало всякого разного как бы... но все по 100 млг. почти а цены аж до 100 грн. по таким ценам ненаплещишся этими растворами добротно по таким ценам да и это в целом показало количество по стране аптек .а коснись думаю рядом конкретно ... такого не будет, не интересовался ....https://tabletki.ua/category/860/
 показать весь комментарий
 
Италия зона землетрясений,я бы там ничего не брал Літак з допомогою італійським медикам у боротьбі з COVID-19 вилетів до Італії, - Геращенко - Цензор.НЕТ 1075
 показать весь комментарий
 
19 апреля на Пасху, Луна станет розовой,очень редкое природное явление.Бережiть себе Панове. Літак з допомогою італійським медикам у боротьбі з COVID-19 вилетів до Італії, - Геращенко - Цензор.НЕТ 1948
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоОбщество
 
 
 
 
 
 вверх