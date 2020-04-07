 Пожилая женщина получила ранение в результате вражеского обстрела окрестностей Марьинки, - пресс-центр ОС. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил.

"В результате обстрела из гранатомета местная жительница гражданка Г. получила осколочное ранение в ногу. Женщину оперативно доставили в городскую больницу г. Курахово и оказали квалифицированную медицинскую помощь. Потерпевшая от госпитализации отказалась, состояние ее здоровья удовлетворительное", - говорится в сообщении.

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Напомним, вооруженные формирования Российской Федерации 7 апреля четыре раза нарушили режим прекращения огня, в том числе с использованием запрещенного минскими договоренностями вооружения. В частности, оккупанты обстреляли гражданский автомобиль рядом с Красногоровкой. С помощью беспилотного летательного аппарата враг сбросил гранату ВОГ-17 рядом с транспортным средством. К счастью, никто из журналистов и военнослужащих не пострадал.