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 Двое полицейских, собиравших ежемесячно по 20 тыс. грн "дани" с автоперевозчиков, задержаны на Луганщине, - ГБР. ФОТОрепортаж

Правоохранители задержали двух инспекторов одного из отделов ГУ Нацполиции в Луганской области за систематическое вымогательство и получение взяток (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкойн на пресс-службу ГБР.

Двое полицейских, собиравших ежемесячно по 20 тыс. грн дани с автоперевозчиков, задержаны на Луганщине, - ГБР 01

По предварительной информации, во время патрулирования правоохранители систематически создавали искусственные проблемы для автоперевозчиков на дорогах Луганской области. За право беспрепятственного осуществления грузовых и пассажирских перевозок полицейские требовали и получали от водителей ежемесячную "дань".

Правоохранители установили сумму платы за каждое автотранспортное средство в размере 1 тыс грн, которую автоперевозчики должны были платить до 5 числа каждого месяца. Дополнительно, за 1 тыс грн с авто, правоохранители обещали "решать проблемы" с соответствующими государственными органами в случае превышения нормированного загрузки автотранспортных средств. Сумма ежемесячной "дани" достигала около 20 тыс грн.

Двое полицейских, собиравших ежемесячно по 20 тыс. грн дани с автоперевозчиков, задержаны на Луганщине, - ГБР 02
Двое полицейских, собиравших ежемесячно по 20 тыс. грн дани с автоперевозчиков, задержаны на Луганщине, - ГБР 03

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Двое сотрудников полиции охраны задержаны на Одесчине на взятке 1 550 долл., - ГБР. ФОТО

7 апреля полицейских задержали после получения части ежемесячного транша в сумме 14 тыс грн в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Двое полицейских, собиравших ежемесячно по 20 тыс. грн дани с автоперевозчиков, задержаны на Луганщине, - ГБР 04
Двое полицейских, собиравших ежемесячно по 20 тыс. грн дани с автоперевозчиков, задержаны на Луганщине, - ГБР 05

Сейчас решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении, отстранениеи их от занимаемых должности и избрании в отношении них меры пресечения. В случае доказательства вины, задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

Читайте: Полицейский задержан в Одессе на взятке 16 тыс. грн, - ГБР. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/p3187418
 
 
 Топ комментарии
 
Нічого дивного не відбувається деградована аваківська падаль, ОЗУ в дії..Тільки зелене лайно не бачить що поліція це банда.
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И по 20 человек 2 часа спортсмена ловят 17000 всем хочется
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Нічого дивного не відбувається деградована аваківська падаль, ОЗУ в дії..Тільки зелене лайно не бачить що поліція це банда.
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зе-мафия "не видит", что аваковцы это банда? ты наивный, они активно этим пользуются. за наш счет, конечно.
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Всё у нас заражено со времён царя Петрухи 1го .Набрались мы оттуда плохого,как собака-блох.300 лет плохое само себя и продуцирует.
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Пфффф.... лохи. Тут по 17000 за 10 минут Аваков предлагает заработать.
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И по 20 человек 2 часа спортсмена ловят 17000 всем хочется
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Они думали, что быстро поймают, но это спортсмен
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17000 это много ,откат 1-2000 это реально
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Ну, главное, шеф им задал вектор, а там уж пусть сами...

Как в том анекдоте:

Шеф гаишнику:
- Ты почему за зарплатой не приходишь?
- А шо, тут еще и зарплата есть?
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Анекдот далёк от жизни - каждая выдача зарплаты вызывает ажиотаж и толпу жадных ментов у финчасти...
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Думаете, детям в детдома отдавали? Как Деточкин?
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А шо, думаете начальство большую часть забирало? Та вы шо, как могли такое подумать?
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«Двое полицейских, собиравших ежемесячно по 20 тыс. грн "дани" с автоперевозчиков...» - уволят за дискредитацию как конченных нищебродов.
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блин шо они плетут...зима была очень тёплой плюс цены обещали на 30% снизить а платёжки как и в том году при холодной зиме и при зраднике Порошенко
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Ну, пассажирские перевозки кашмарят и даже кассиры автовокзалов!
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Дореформувались майже до самого краю бо ще до Врадіївки не дішло.
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До того ще 6 років тому назад нинішній міністр чітко назвав своїх підлеглих. За незначним виключенням мало що з того часу змінилося.
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А вован тіпа не бачить,що айваківська поліція це банда у формі! Тут біда!
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Двоє з десятків тисяч....Досягнення...
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Это же фарс. Инспекторы, которые рубили до 20 тыс. в день и только себе в корман - это лапша на уши всем. Тех кто им всё это разрешил так и не сядут, а тех кого поймали это козлы отпущения
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Более того - уверен поймали их по указке тех кто судя по всему посчитали, что их обманывают, и выдали всё это за борьбу с коррупцией. У нас голова как гнила, так и продолжает гнить. Вы только вдумайтесь - задержали инспекторов, не начальников не их замов, а работников в поле, а начальство их, ******, какое безгрешное.
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