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 Школьники в Тернополе потратили собранные на выпускной деньги на респираторы и дозаторы для детской больницы. ФОТО

Одиннадцатиклассники Тернопольской специализированной школы №3 с углубленным изучением иностранных языков передали Городской детской больнице благотворительную помощь.

Об этом сообщили в городском совете Тернополя, передает Цензор.НЕТ.

Благотворительную акцию "Детям от детей" устроили ученики 11-В класса.

"Юные тернопольцы приобрели для работников инфекционного отделения городской детской коммунальной больницы 130 респираторов и 17 настенных дозаторов для дезрастворов", - говорится в сообщении.

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Как уточнили hromadske в городском совете Тернополя, часть денег на благотворительность школьники взяли с отложенных на празднование своего выпускного вечера. В общем потратили около 25 тыс. гривен.

По состоянию на утро 7 апреля в Тернопольской области зафиксировано 168 случаев коронавирусной болезни.

Всего в Украине зафиксировали 1462 случая инфицирования коронавирусом, из них 45 человек умерли, а 28 - выздоровели.

Школьники в Тернополе потратили собранные на выпускной деньги на респираторы и дозаторы для детской больницы 01
Школьники в Тернополе потратили собранные на выпускной деньги на респираторы и дозаторы для детской больницы 02
Школьники в Тернополе потратили собранные на выпускной деньги на респираторы и дозаторы для детской больницы 03

Школьники в Тернополе потратили собранные на выпускной деньги на респираторы и дозаторы для детской больницы 04

Источник: https://censor.net.ua/p3187406
 
   
 Топ комментарии
 
патриоты и люди с большой буквы
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а зелибоба с кварталом и копейки не дали
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73% ваш выход. Зеленые молчат как обосрались

Ребятам респект и уважение! Люди с большой буквы растут!
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А студія 95 кварталу яку допомогу надала медикам? Тупо паржать- не канає! Діти-молодці! Респект !
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Секундочку .... А "Мурку" на пиАнине , хто сбацал ?
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а зелибоба с кварталом и копейки не дали
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А должны были? Они умнее всяких ПАП и его петя растов и знают, что это развод. Гы.
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Вот жеш уроды, даже детей развели на этом макороновирусном мракобесии.
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Це все виглядає злиденно.Від коли я себе пам'ятаю,в країні ні нащо грошей немає.Хоча ця сама країна найбагатша надрами,якщо брати по Європі.
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даже в самых богатых странах существуют такого рода акции и ни кто не считаит их "злиденними"
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Молодцы, последнее отдали. Учись алкаш, они не с украденных миллиардов три копейки потратили, что год пиарится.
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73% ваш выход. Зеленые молчат как обосрались

Ребятам респект и уважение! Люди с большой буквы растут!
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Понимаешь толк в обосраности. Профессионал.
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Похвально. Но это капля в море. Без государственной машины с проблемой защиты врачей не справиться.
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Дети вытаскивают страну из жопы в которую загнало народ правительство,стану где больше сотни олигархов миллиардеров,страну в которой по официальным данным на 2019 год свыше 730 официальных миллионеров.Даже в богатейших странах мира столько миллиардеров и миллионеров нету.А у нас помогают стране дети из своих карманных денег.ПОЗОР. на весь мир.
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Присоединимся к Польше, раз мы такие недоумки. Главное не к парашке.
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Молодці. Але не варто полегшувати життя олігархічній владі. Треба вимагати, а не витрачати свої копійки.
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Тернопольской специализированной школы №3 с углубленным изучением иностранных языков

Молодцы, конечно. Но в таких школах бедные дети не учатся!
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На засрашке бедные дети, потому , что у них нет будущего...
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Ну и дураки.
70 млрд "слуги" пилят - а они копейки отдают в пропасть...
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