 Школьники в Тернополе потратили собранные на выпускной деньги на респираторы и дозаторы для детской больницы. ФОТО

Об этом сообщили в городском совете Тернополя, передает Цензор.НЕТ.

Благотворительную акцию "Детям от детей" устроили ученики 11-В класса.

"Юные тернопольцы приобрели для работников инфекционного отделения городской детской коммунальной больницы 130 респираторов и 17 настенных дозаторов для дезрастворов", - говорится в сообщении.

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Как уточнили hromadske в городском совете Тернополя, часть денег на благотворительность школьники взяли с отложенных на празднование своего выпускного вечера. В общем потратили около 25 тыс. гривен.

По состоянию на утро 7 апреля в Тернопольской области зафиксировано 168 случаев коронавирусной болезни.

Всего в Украине зафиксировали 1462 случая инфицирования коронавирусом, из них 45 человек умерли, а 28 - выздоровели.





