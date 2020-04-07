 Медборт прибыл в Киев: у бойцов ампутации, ожоги, осколочные и пулевые ранения. Нужна помощь, - волонтер Юсупова. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в фейсбуке.

Юсупова отметила: "В Киев прилетел борт с ранеными, 18 скорых мчались по Бориспольскому шоссе. Ребят привезли с ампутациями ног, с ожогами, с осколочными и пулевыми ранениями. Есть тяжелые, их сразу забрали в реанимацию. Седьмой год войны, вереницы скорых становятся все больше и больше. Это ужасно. Разнесли ребятам шорты, штаны, футболки, вкусненькое и соки с йогуртами, это все то, что нужно всегда".

Она продолжила: "Ещё по потребностям, сейчас во время карантина мы помогаем больницам и госпиталям по всем городам страны. Я уже выкупила 330 защитных костюмов для медиков, 500 масок на передовую, а также очки, антисептики. На этой неделе оплатила 120 костюмов, это 41 600 грн, антисептики - 9 700 грн, костюмы для медиков Житомира - 16 300 грн (65 штук) и сегодня ещё оплатила защитные плащи для медиков 9 600 грн, ещё должна оплатить рации на фронт около 20 тыс. Война не заканчивается, эпидемия бушует, помогаем всем, чем можем, спасибо, кто не равнодушен. Карты для помощи 5218 5722 2178 3579 Приват и 5358 3853 2000 2464 Монобанк, Юсупова Наталья".

Читайте также: В воинские части направили проверяющих из-за коронавируса, но не позаботились о наличии средств защиты от COVID-19, - волонтер Москаленко



















