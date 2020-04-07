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Все про:волонтеры (1988) Юсупова (19)

 Медборт прибыл в Киев: у бойцов ампутации, ожоги, осколочные и пулевые ранения. Нужна помощь, - волонтер Юсупова. ФОТО

Волонтер Наталья Юсупова обнародовала информацию о том, что в Киев прибыл борт с ранеными украинскими воинами. Им и военным медикам нужна помощь.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в фейсбуке.

Юсупова отметила: "В Киев прилетел борт с ранеными, 18 скорых мчались по Бориспольскому шоссе. Ребят привезли с ампутациями ног, с ожогами, с осколочными и пулевыми ранениями. Есть тяжелые, их сразу забрали в реанимацию. Седьмой год войны, вереницы скорых становятся все больше и больше. Это ужасно. Разнесли ребятам шорты, штаны, футболки, вкусненькое и соки с йогуртами, это все то, что нужно всегда".

Она продолжила: "Ещё по потребностям, сейчас во время карантина мы помогаем больницам и госпиталям по всем городам страны. Я уже выкупила 330 защитных костюмов для медиков, 500 масок на передовую, а также очки, антисептики. На этой неделе оплатила 120 костюмов, это 41 600 грн, антисептики - 9 700 грн, костюмы для медиков Житомира - 16 300 грн (65 штук) и сегодня ещё оплатила защитные плащи для медиков 9 600 грн, ещё должна оплатить рации на фронт около 20 тыс. Война не заканчивается, эпидемия бушует, помогаем всем, чем можем, спасибо, кто не равнодушен. Карты для помощи 5218 5722 2178 3579 Приват и 5358 3853 2000 2464 Монобанк, Юсупова Наталья".

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Медборт прибыл в Киев: у бойцов ампутации, ожоги, осколочные и пулевые ранения. Нужна помощь, - волонтер Юсупова 01
Медборт прибыл в Киев: у бойцов ампутации, ожоги, осколочные и пулевые ранения. Нужна помощь, - волонтер Юсупова 02
Медборт прибыл в Киев: у бойцов ампутации, ожоги, осколочные и пулевые ранения. Нужна помощь, - волонтер Юсупова 03
Медборт прибыл в Киев: у бойцов ампутации, ожоги, осколочные и пулевые ранения. Нужна помощь, - волонтер Юсупова 04
Медборт прибыл в Киев: у бойцов ампутации, ожоги, осколочные и пулевые ранения. Нужна помощь, - волонтер Юсупова 05
Медборт прибыл в Киев: у бойцов ампутации, ожоги, осколочные и пулевые ранения. Нужна помощь, - волонтер Юсупова 06
Медборт прибыл в Киев: у бойцов ампутации, ожоги, осколочные и пулевые ранения. Нужна помощь, - волонтер Юсупова 07Медборт прибыл в Киев: у бойцов ампутации, ожоги, осколочные и пулевые ранения. Нужна помощь, - волонтер Юсупова 08
Медборт прибыл в Киев: у бойцов ампутации, ожоги, осколочные и пулевые ранения. Нужна помощь, - волонтер Юсупова 09
Медборт прибыл в Киев: у бойцов ампутации, ожоги, осколочные и пулевые ранения. Нужна помощь, - волонтер Юсупова 10
Медборт прибыл в Киев: у бойцов ампутации, ожоги, осколочные и пулевые ранения. Нужна помощь, - волонтер Юсупова 11Медборт прибыл в Киев: у бойцов ампутации, ожоги, осколочные и пулевые ранения. Нужна помощь, - волонтер Юсупова 12

Медборт прибыл в Киев: у бойцов ампутации, ожоги, осколочные и пулевые ранения. Нужна помощь, - волонтер Юсупова 13

Источник: https://censor.net.ua/p3187397
 
   
 Топ комментарии
 
"постреливают" (с) тварь зелёная
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А Главнокомандующий занят отмазыванием Ермака, который как раз сейчас за перемирие со всей дури борется.
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Страна не может жить на волантерах. Если руководство не интересует что происходит в стране то его пора сменить.
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какое постреливают... у всу денег на ЕДУ И ОДЕЖДУ нету.
ты смотри что им купили, только самое необходимое для жизни.
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Пздц...А дають зведення -"потєрь нет". Медборт прибув до Києва: у бійців ампутації, опіки, осколкові і кульові поранення. Потрібна допомога, - волонтер Юсупова - Цензор.НЕТ 8288 Чому не кажуть скільки поранених? А їх виявляється -он скільки... Медборт прибув до Києва: у бійців ампутації, опіки, осколкові і кульові поранення. Потрібна допомога, - волонтер Юсупова - Цензор.НЕТ 1917 а ампутовані ноги-руки то напевно для камандірів з МО не потєря.
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А где дол.....ная власть, выздоровления нашим мальчикам....
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Пусть каждая слеза и каждая капля крови вернется бумерангом ПреЗеденту ἀμήν
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А Главнокомандующий занят отмазыванием Ермака, который как раз сейчас за перемирие со всей дури борется.
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Завтра трохи +. Одужання нашим хлоп'ятам
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Страна не может жить на волантерах. Если руководство не интересует что происходит в стране то его пора сменить.
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А сказали - вчера один раненый,, сегодня без потерь. Или их на передке несколько дней держали?
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Да уже давно понятно, что потери (а так же раненых) считают так как надо новой власти. "Потерь нет" - а бойцов хоронят. "Ранен нет" - а в госпитали поступают с пулевыми и осколочными ранениями.

Это у нас называется - закончить войну. Мудаки зеленые.
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Иакя фигня наблюдалась и при Петре Алексеевиче - иногда "забывали" объявить в пресс-релизе данные за прошедшие сутки, а с передка говорили о погибших. Что прадва, тогда хотя бы территории тихой сапой назад отжимали.
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Ну так давай на фронт! Что ж ты в Польше отсиживаешься? Или КАК ты хочешь закончить войну? Чтоб Зеля не договаривался об окончании войны и ГИБЛИ ДРУГИЕ???
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Вали отсюда, кацап, тебе под церковь, там подадут.
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Читати не навчився? Борт з Харкова. Ти думаєш, що по одному пораненому будуть щодня на літаку в Київ возити?
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Я в захваті від Наталії Юсупової. Такі дівчата дарують надію на перемогу.
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плохие новости , не повезло нашим , ох не повезло
но ниче , ВСУ тож умеет кровь за кровь с процентами брать , и "там нас нет " надеюсь уже из всех стволов отработала
удачи защитникам , и скорейшего выздоровления
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Войну остановить очень непросто. И нельзя её остановить уступками с одной стороны.
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