 Чиновник государственной исполнительной службы задержан на взятке $2 тыс. в Черкассах, - СБУ. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
По предварительной версии следствия, госслужащий категории "Б" требовал деньги от местного жителя за закрытие исполнительного производства. В 2 тыс. долларов США чиновник оценил "решение вопроса" о снятии ареста с имущества и отмене запрета гражданину въезда и выезда с территории Украины.
Правоохранители задержали госслужащего в областном центре после получения всей суммы неправомерной выгоды.
В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об уведомлении фигуранту о подозрении.
Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия по установлению и привлечению к ответственности других лиц, возможно причастных к противоправной деятельности.