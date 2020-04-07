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 ВСУ начали получать новые БМП-1: всего поставят 37 боевых машин. ФОТОрепортаж

Государственная компания "Укрспецэкспорт", входящая в состав государственного концерна "Укроборонпром", начала процесс поставки Министерству обороны 37 единиц боевых машин пехоты БМП-1 для нужд Вооруженных Сил Украины.

Как сообщает пресс-служба "Укроборонпрома", машины доставлены в Украину на прошлой неделе с опережением предусмотренного государственным контрактом срока.

"Со 2 апреля начата техническая инспекция партии. Поставки для Министерства обороны Украины проходят по контракту в рамках государственного оборонного заказа. ГК "Укрспецэкспорт" обеспечила поставку БМП, несмотря на введение в странах происхождения и транзита техники ограничительных мер, связанных с пандемией COVID-19", - сказано в сообщении.

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По словам гендиректора концерна Айвараса Абромавичуса, 37 боевых машин пехоты ВСУ получат вовремя.

ВСУ начали получать новые БМП-1: всего поставят 37 боевых машин 01
ВСУ начали получать новые БМП-1: всего поставят 37 боевых машин 02
ВСУ начали получать новые БМП-1: всего поставят 37 боевых машин 03
ВСУ начали получать новые БМП-1: всего поставят 37 боевых машин 04

Источник: https://censor.net.ua/p3187363
 
   
 Топ комментарии
 
И что просто так отдали в войска и никто не перерезал ленточки?ВСУ начали получать новые БМП-1: всего поставят 37 боевых машин - Цензор.НЕТ 4604
Нипарядак! Зрада!!!ВСУ начали получать новые БМП-1: всего поставят 37 боевых машин - Цензор.НЕТ 6054
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Из Польши еще при Порохе. Только тогда зебиллы срали кирпичами.
А теперь типа поставил БМП Укроборонпром.
Очередное ж "достижение" ЗЕбанария.
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Освящаю эти машины-пусть бьют свинособак уверенно и верно! Даёшь удобрения!
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Где деньги разработку вильхи и нептуна. Где новые танки, новая бмп-у
Где ОТРК Гром-2.6 лет яйца лижут на кб южном?
с 13 века чужой сапог изза того что приоритеты непрвильно расставлены
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Из Польши еще при Порохе. Только тогда зебиллы срали кирпичами.
А теперь типа поставил БМП Укроборонпром.
Очередное ж "достижение" ЗЕбанария.
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Ну они, кстати, реально весь свой срок могли в польских ангарах простоять.
Потом их поляки модифицировали и продали нам.
Больше года они отстаивались в Украине, шоб у зебилов память обнулилась, и теперь они снова новые, но уже поставлены при ЗЕбанарии. ЗСУ почали отримувати нові БМП-1: всього поставлять 37 бойових машин - Цензор.НЕТ 6485

Ловкость рук и никакого мошенничества.
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И что просто так отдали в войска и никто не перерезал ленточки?ВСУ начали получать новые БМП-1: всего поставят 37 боевых машин - Цензор.НЕТ 4604
Нипарядак! Зрада!!!ВСУ начали получать новые БМП-1: всего поставят 37 боевых машин - Цензор.НЕТ 6054
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Их поставили больше года назад еще при Порохе. Так что да - зрада.
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Не. Ты свою немытую сраку от табурета не отрывай, зебилоид.
Все решат, как всегда, без тебя и за тебя.
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И где эти решительные решалы? Когда уже бунтовать начнёте, ********* ?
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Ну не ты ж, амеба ватная, бунтовать будешь.
О чем твоя печать животное? Тебя покормят в любом случае, если вести себя хорошо будешь.
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быдло, тебе разрешили мычать?..
или ты пёрднул и обосрался тут же?..
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Все не то теперь. Нет былого размаха! Ведь этих 37 машин можно было три раза попередавать по 12 штук, а одна бонусная - лично от мецената номер один в мире
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Никакого размаха у вас, пиарастов тупых, нет. Разве что присваивать себе достижения папередников.
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Освящаю эти машины-пусть бьют свинособак уверенно и верно! Даёшь удобрения!
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Где ракета "барьер-Б" для катера "гюрза" и "кентавр" и вертолетов против т72B3

С 2010 года через диверсию эту ракету не могут довести до ума
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А я считал, что этот допотопный металлолом сняли с производства еще при совке!
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А шо в них допотопного? Напихай туда электроники и вперед.
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А вы когда-нибудь сидели в ней, зимой? Посидите и поймете почему допотопный. А еще лучше проедьте 30-40 км, опять таки в мороз или в при +25. ТТХ у этой машины хороши были в 70 начале 80. Пушка говно. Вести огонь из десантного отделения невозможно, от слова совсем
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дело даже не в начинке, а в ущербности конструкции в целом, много в ней, что мешает прямому ее назначение -воевать!
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У нее все никакущее: начиная с защиты и орудия, заканчивая характеристикой силовой установки. Это редкое говно, но ней есть куча видео на Ютубе.
В начале войны, когда не было вообще ничего - это было бы как манна небесная, сейчас должен быть обратный процесс, вывода этого говна и ввода нормальной техники
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Еще бы новые катапульты передали, вообще бы всех порвали
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катапульта - это еще шедевр военного инженерного искусства, пожалуй это будет сопоставимо с бмп-1:

ВСУ начали получать новые БМП-1: всего поставят 37 боевых машин - Цензор.НЕТ 7565
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саме головне в толк направить !!!! ВСУ це СИЛА !!!! все для ато !!!! ВСУ начали получать новые БМП-1: всего поставят 37 боевых машин - Цензор.НЕТ 8325
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На это говно давно надо было перестать тратить деньги. Она не годится даже для доставки десанта на поле боя, не говоря уже про ее ТТХ. Десант выходит из машины угорелым с разбитыми головами, травмами ног. Это гроб на гусеницах.
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ВСУ начали получать новые БМП-1........ машины доставлены в Украину на прошлой неделе

Новые? Производства БМП-1 было в СССР ДО 1983, их не делают уже лет 25 - очень устарели.... Откуда импорт? Греция, Вьетнам, Ангола, Индия???? там их было много.
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Красивые ,,ляльки,, вот только после покраски этих изделий на заводах даже не удосужились приварить крепления для панцерных кроватей чтобы защитить эти изделия от прожигающих броню снарядов.Снова придется солдатикам искать старые пружинные кровати.Да и цепи защищающие ноги тех кто идет за бронетехникой не наварены.
Выходит что предприятия кроме мойки и покраски ничего так и не сделали а уже шестой год войны.
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