 ВСУ начали получать новые БМП-1: всего поставят 37 боевых машин. ФОТОрепортаж

Как сообщает пресс-служба "Укроборонпрома", машины доставлены в Украину на прошлой неделе с опережением предусмотренного государственным контрактом срока.

"Со 2 апреля начата техническая инспекция партии. Поставки для Министерства обороны Украины проходят по контракту в рамках государственного оборонного заказа. ГК "Укрспецэкспорт" обеспечила поставку БМП, несмотря на введение в странах происхождения и транзита техники ограничительных мер, связанных с пандемией COVID-19", - сказано в сообщении.

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По словам гендиректора концерна Айвараса Абромавичуса, 37 боевых машин пехоты ВСУ получат вовремя.







