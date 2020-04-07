 ВСУ начали получать новые БМП-1: всего поставят 37 боевых машин. ФОТОрепортаж

Как сообщает пресс-служба "Укроборонпрома", машины доставлены в Украину на прошлой неделе с опережением предусмотренного государственным контрактом срока.
"Со 2 апреля начата техническая инспекция партии. Поставки для Министерства обороны Украины проходят по контракту в рамках государственного оборонного заказа. ГК "Укрспецэкспорт" обеспечила поставку БМП, несмотря на введение в странах происхождения и транзита техники ограничительных мер, связанных с пандемией COVID-19", - сказано в сообщении.
По словам гендиректора концерна Айвараса Абромавичуса, 37 боевых машин пехоты ВСУ получат вовремя.
Где ОТРК Гром-2.6 лет яйца лижут на кб южном?
с 13 века чужой сапог изза того что приоритеты непрвильно расставлены
А теперь типа поставил БМП Укроборонпром.
Очередное ж "достижение" ЗЕбанария.
Потом их поляки модифицировали и продали нам.
Больше года они отстаивались в Украине, шоб у зебилов память обнулилась, и теперь они снова новые, но уже поставлены при ЗЕбанарии.
Ловкость рук и никакого мошенничества.
Нипарядак! Зрада!!!
Усі на соємайдан!!
Все решат, как всегда, без тебя и за тебя.
О чем твоя печать животное? Тебя покормят в любом случае, если вести себя хорошо будешь.
или ты пёрднул и обосрался тут же?..
С 2010 года через диверсию эту ракету не могут довести до ума
В начале войны, когда не было вообще ничего - это было бы как манна небесная, сейчас должен быть обратный процесс, вывода этого говна и ввода нормальной техники
Новые? Производства БМП-1 было в СССР ДО 1983, их не делают уже лет 25 - очень устарели.... Откуда импорт? Греция, Вьетнам, Ангола, Индия???? там их было много.
Выходит что предприятия кроме мойки и покраски ничего так и не сделали а уже шестой год войны.