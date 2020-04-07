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 Террористы обстреляли автомобиль с журналистами телеканала "Украина", пострадавших нет. ФОТОрепортаж

На Донбассе российские террористы целенаправленно обстреляли автомобиль с журналистами телеканала "Украина".

Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщает в Фйсбуке корреспондент канала Александр Махов.

Он отметил: "Целенаправленно целились именно в автомобиль. Так как обстрел произошел именно в тот момент, когда машина остановилась в специальном месте неподалеку позиции. Автомобиль гражданский, брендированный.

Оккупанты сбросили снаряд с беспилотника, который упал в метре от автомобиля телеканала. Снаряд разлетелся на несколько мелких осколков. Осколок пробил насквозь боковое стекло автомобиля. Несколько других осколков попали в кузов.

В салоне находился я, оператор, водитель и пресс-офицер бригады, которая сопровождала съемочную группу. К счастью никто не пострадал. Все мы сразу укрылись в блиндаже.

Армейцы говорят, что в последние дни противник часто проводит аэроразведку с беспилотников".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На съемочные группы двух телеканалов напали во время съемок сюжетов о нарушении карантина на спортполщадке в столичном Гидропарке

Террористы обстреляли автомобиль с журналистами телеканала Украина, пострадавших нет 01
Террористы обстреляли автомобиль с журналистами телеканала Украина, пострадавших нет 02
Террористы обстреляли автомобиль с журналистами телеканала Украина, пострадавших нет 03
Террористы обстреляли автомобиль с журналистами телеканала Украина, пострадавших нет 04

Источник: https://censor.net.ua/p3187352
 
 
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ой - та договорились со своими же потусторонними чтоб те шмальнули - отныне - херой, выдержавший атаку на войне и на повышение с премией...
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Ага. Не знали, что в машине едут ихние же "брацья навек-адын норот". Терористи обстріляли автомобіль із журналістами телеканалу "Україна", постраждалих немає - Цензор.НЕТ 9248
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Зеленский разрешил террористам постреливать.
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жаль, что там не было зеленой вши - и что в нее не попали...
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сєпари залили очі з утра що своїх не впізнали? фонд рінати скоро так бамбіть почнуть
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