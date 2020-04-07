EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Денис Ермак и Гео Лерос Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
 Происшествия, Фоторепортаж
  2037  15
Все про:Днепропетровщина (1499) оружие (3838) СБУ (14537)

 Трое жителей Днепропетровщины, среди которых бывший полицейский, торговали оружием и боеприпасами, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины блокировала в Днепропетровской области деятельность организованной группировки, которая специализировалась на незаконном сбыте военных средств поражения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Трое жителей региона, среди которых один бывший полицейский, организовали нелегальную продажу огнестрельного оружия и боеприпасов. Средства поражения они прятали в своих домах. Своих клиентов фигуранты подыскивали через личные связи, в частности в криминальных кругах.

В рамках контроля за совершением преступления оперативники спецслужбы задокументировали факт противоправной реализации злоумышленниками 3 гранат Ф-1.

Правоохранители задержали одного из участников группировки в Никопольском районе при попытке сбыта автомата Калашникова.

Во время обысков в помещениях фигурантов сотрудники СБУ изъяли 3 гранаты РГД-5 и Ф-1 с запалами, несколько ружей и пистолетов и почти 11 000 патронов различного калибра. Также обнаружена компьютерную технику и средства мобильной связи с доказательствами незаконной деятельности и деньги, вероятно полученные преступным путем. Полученные средства поражения направлены на экспертизу.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами, ношение, изготовление или сбыт оружия без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные следственно-оперативные действия по установлению и привлечению к ответственности других лиц, причастных к махинациям с военными средствами поражения. Проверяется информация о нелегальной переправке обнаруженного оружия и боеприпасов из района проведения операции Объединенных сил.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Солдат на Херсонщине по неосторожности застрелил сослуживца из автомата, - ГБР. ФОТОрепортаж

Трое жителей Днепропетровщины, среди которых бывший полицейский, торговали оружием и боеприпасами, - СБУ 01
Трое жителей Днепропетровщины, среди которых бывший полицейский, торговали оружием и боеприпасами, - СБУ 02
Трое жителей Днепропетровщины, среди которых бывший полицейский, торговали оружием и боеприпасами, - СБУ 03
Трое жителей Днепропетровщины, среди которых бывший полицейский, торговали оружием и боеприпасами, - СБУ 04
Трое жителей Днепропетровщины, среди которых бывший полицейский, торговали оружием и боеприпасами, - СБУ 05
Трое жителей Днепропетровщины, среди которых бывший полицейский, торговали оружием и боеприпасами, - СБУ 06
Трое жителей Днепропетровщины, среди которых бывший полицейский, торговали оружием и боеприпасами, - СБУ 07
Трое жителей Днепропетровщины, среди которых бывший полицейский, торговали оружием и боеприпасами, - СБУ 08

Источник: https://censor.net.ua/p3187305
 
 
 Топ комментарии
 
Кроме гранат,все остальное фуфло!
 показать весь комментарий
 
Винтовка с оптикой, как в тире с пульками по 3 копейки....
 показать весь комментарий
 
О! До лівольверта ще й патрони є? Хоча там куля повинна бути втоплена в гільзу.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Винтовка с оптикой, как в тире с пульками по 3 копейки....
 показать весь комментарий
 
 
О! До лівольверта ще й патрони є? Хоча там куля повинна бути втоплена в гільзу.
 показать весь комментарий
 
 
Для револьверів є накладки на екстрактор, що дозволяють юзати пістолетні набої.
 показать весь комментарий
 
Патроны разложили для лохов, абы были.
 показать весь комментарий
 
 
Ну было б странно и нелогично , что бы "этим" занимались например "стоматологи....- кто во зле "трудится и "борется" чего, тот и в той "теме" Трое жителей Днепропетровщины, среди которых бывший полицейский, торговали оружием и боеприпасами, - СБУ - Цензор.НЕТ 9178- так сказать издержки "профессии"
 показать весь комментарий
 
Дятлы , разрешите продажу оружия , и большая половина выйдет из тени . Трое жителей Днепропетровщины, среди которых бывший полицейский, торговали оружием и боеприпасами, - СБУ - Цензор.НЕТ 3615 Вы хоть Дол...*** будете знать , кто владеет и купил Трое жителей Днепропетровщины, среди которых бывший полицейский, торговали оружием и боеприпасами, - СБУ - Цензор.НЕТ 3615 А так купил на черном рынке для самообороны , шмальнул выкинул и ничего не докажешь Трое жителей Днепропетровщины, среди которых бывший полицейский, торговали оружием и боеприпасами, - СБУ - Цензор.НЕТ 3615 Ватные идиоты во власти Трое жителей Днепропетровщины, среди которых бывший полицейский, торговали оружием и боеприпасами, - СБУ - Цензор.НЕТ 3615
 показать весь комментарий
 
 
револьверы системы нагана оставались только у вохры на заводах и предприятиях.
 показать весь комментарий
 
о том что мусора в каждой банде, притоне, наркотрафике объменнике и в любом другом креминале, пишите авакову. обычные люди и так об этом знают
 показать весь комментарий
 
 
это мыролюбно отреформированная нова мусарня - очьень важьно.
 показать весь комментарий
 
 
Времена грядут тяжелые.Давно не держал в руках ,да и ствол под подушкой залог крепкого сна Трое жителей Днепропетровщины, среди которых бывший полицейский, торговали оружием и боеприпасами, - СБУ - Цензор.НЕТ 149
 показать весь комментарий
 
 
Ну кто-же так торгует оружием .. Трое жителей Днепропетровщины, среди которых бывший полицейский, торговали оружием и боеприпасами, - СБУ - Цензор.НЕТ 1590только лохи
 показать весь комментарий
 
 
Аяяй, торговали и не делились с эсбэу, аяяй
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТФотоПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх