 Трое жителей Днепропетровщины, среди которых бывший полицейский, торговали оружием и боеприпасами, - СБУ. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Трое жителей региона, среди которых один бывший полицейский, организовали нелегальную продажу огнестрельного оружия и боеприпасов. Средства поражения они прятали в своих домах. Своих клиентов фигуранты подыскивали через личные связи, в частности в криминальных кругах.

В рамках контроля за совершением преступления оперативники спецслужбы задокументировали факт противоправной реализации злоумышленниками 3 гранат Ф-1.

Правоохранители задержали одного из участников группировки в Никопольском районе при попытке сбыта автомата Калашникова.

Во время обысков в помещениях фигурантов сотрудники СБУ изъяли 3 гранаты РГД-5 и Ф-1 с запалами, несколько ружей и пистолетов и почти 11 000 патронов различного калибра. Также обнаружена компьютерную технику и средства мобильной связи с доказательствами незаконной деятельности и деньги, вероятно полученные преступным путем. Полученные средства поражения направлены на экспертизу.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами, ношение, изготовление или сбыт оружия без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные следственно-оперативные действия по установлению и привлечению к ответственности других лиц, причастных к махинациям с военными средствами поражения. Проверяется информация о нелегальной переправке обнаруженного оружия и боеприпасов из района проведения операции Объединенных сил.

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