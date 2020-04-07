 Мужчина устроил стрельбу из ружья и ранил четверых полицейских на Виннитчине, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Винницкой области.

В полицию поступило сообщение от 32-летнего местного жителя о том, что во время конфликта его сосед вел себя неадекватно, размахивал оружием и угрожал его применить.

52-летний правонарушитель отказался общаться с работниками полиции, а затем, выйдя на улицу, произвел несколько выстрелов из ружья вверх, угрожая расправой полицейским. Мужчина вел себя неадекватно, на просьбу полицейских успокоиться и отдать оружие - не реагировал, после чего закрылся в доме, где находился его пожилой отец.

Понимая, что злоумышленник может нанести ущерб пенсионеру и окружающим, руководство областного главка полиции приняло решение о проведении спецоперации по задержанию вооруженного злоумышленника с привлечением бойцов спецподразделения КОРД.

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Во время штурма дома злоумышленник начал стрелять из ружья и пистолета по спецназовцам, в результате чего четверо полицейских получили ранения. Пока одни бойцы спецподразделения отвлекли внимание злоумышленника разбитием окна в доме, другие выбили дверь и задержали вооруженного правонарушителя. У него изъяли охотничье ружье и пистолет.

Угрозы жизни раненых полицейских нет. Изъятое оружие направлено на экспертизу. Его происхождение будет установлено в ходе досудебного расследования. Правонарушитель при задержании получил ранение. Сейчас он находится под охраной полиции в больнице.

Следствием начато уголовное производство по ч. 1 ст. 345 УК (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и ст. 348 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). За такие правонарушения предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

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