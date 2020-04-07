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Все про:Винницкая область (626) Нацполиция (11187) стрельба (2613)

 Мужчина устроил стрельбу из ружья и ранил четверых полицейских на Виннитчине, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Вечером 6 апреля в Шаргороде бойцы спецподразделения КОРД задержали вооруженного ружьем и пистолетом правонарушителя, который после угроз расправой своему соседу, закрылся в собственном доме. Когда на вызов прибыли полицейские, он начал стрелять в их сторону.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Винницкой области.

В полицию поступило сообщение от 32-летнего местного жителя о том, что во время конфликта его сосед вел себя неадекватно, размахивал оружием и угрожал его применить.

52-летний правонарушитель отказался общаться с работниками полиции, а затем, выйдя на улицу, произвел несколько выстрелов из ружья вверх, угрожая расправой полицейским. Мужчина вел себя неадекватно, на просьбу полицейских успокоиться и отдать оружие - не реагировал, после чего закрылся в доме, где находился его пожилой отец.

Понимая, что злоумышленник может нанести ущерб пенсионеру и окружающим, руководство областного главка полиции приняло решение о проведении спецоперации по задержанию вооруженного злоумышленника с привлечением бойцов спецподразделения КОРД.

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Во время штурма дома злоумышленник начал стрелять из ружья и пистолета по спецназовцам, в результате чего четверо полицейских получили ранения. Пока одни бойцы спецподразделения отвлекли внимание злоумышленника разбитием окна в доме, другие выбили дверь и задержали вооруженного правонарушителя. У него изъяли охотничье ружье и пистолет.

Угрозы жизни раненых полицейских нет. Изъятое оружие направлено на экспертизу. Его происхождение будет установлено в ходе досудебного расследования. Правонарушитель при задержании получил ранение. Сейчас он находится под охраной полиции в больнице.

Следствием начато уголовное производство по ч. 1 ст. 345 УК (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и ст. 348 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). За такие правонарушения предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

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Мужчина устроил стрельбу из ружья и ранил четверых полицейских на Виннитчине, - Нацполиция 01
Мужчина устроил стрельбу из ружья и ранил четверых полицейских на Виннитчине, - Нацполиция 02
Мужчина устроил стрельбу из ружья и ранил четверых полицейских на Виннитчине, - Нацполиция 03
Мужчина устроил стрельбу из ружья и ранил четверых полицейских на Виннитчине, - Нацполиция 04
Мужчина устроил стрельбу из ружья и ранил четверых полицейских на Виннитчине, - Нацполиция 05
Мужчина устроил стрельбу из ружья и ранил четверых полицейских на Виннитчине, - Нацполиция 06

Источник: https://censor.net.ua/p3187277
 
 
 Топ комментарии
 
.. я вчера видел как на ОДНОГО голого мужика в Днепре напали 13 копов...
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Влаштував сафарі на поліцаїв. Мужчина устроил стрельбу из ружья и ранил 4 полицейских на Виннитчине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 252
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.. я вчера видел как на ОДНОГО голого мужика в Днепре напали 13 копов...
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эти гниды должны сидеть на нарах за узурпацию власти и незаконные решения по ограничению основных прав человека.
Запретить ходить к речке - на голову не налазит!
Домашний арест по возрастному признаку!


Им писать типа челобитную - барин - позволь мне подходить к воде на столько-то метров?
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где жопозиция?
где прокуратура, СБУ и прочая срань?
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В Англии разрешено управление автомобилем при содержании алкоголя 0.5 промиле. У нас 02. Это сделано потому, что наш народ не в состоянии остановится на одном бокале пива. Он бахнет сверху еще три по сто водяры, а потом будет утверждать, что полицейские предвзято относятся к нему. То же самое и с парками. Как только отменят запрет в парках снова появятся толпы шашлычников, жрущих, плюющих и чихающих. Народ у нас такой. По другому никак.
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Ты видел - расскажи - почему до такого дошло?
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Того чокнутого не пропускал патруль через мост в гидропарк, полчаса уговаривали уйти домой, этот придурок разделся и поплыл.
Как думаешь, адекватный тот чел?
Его, чумного, нужно было посреди Днепра пристрелить
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в Днепре - реке...или в Днепре на Днепре-реке ? ))))
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Бро он в Партии Тимошенко и у них хватит денег на штрафы (сделали шоу) но все равно ***** против Пороха топил жалко что лично не ответит (если еще по почкам настучали было бы классно привет от Зелуп)
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Це інший випадок. Тут злочинець погрожував сусідам і на виклик поліції діяв агресивно. Вів стрілялину зі зброї, яка у нього була. Поліція захищала громадян від особливо небезпечного злочинця. Одужання пораненим. А цьому виродку довічне ув*язнення.. Розібратися звідки у нього зброя, якщо видали - звільнити тих працівників.
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Эти еще легко отделались.
В Тернопольской области мужик ганял всю ночь весь областной ОМОН по кукурузе, 2 - 200-х, 6-300-х.
Угомонили только снайперы.

ПыСы. Это им не пенсионеров в парках штрафовать.
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В штатах его бы сразу отстреляли -а мы сопли жуём толерантная нация !
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вже б відстріляли поліцаїв, які захищають корупцію - то правда. У них для того є спеціальні підрозділи - ФБР і армія. Аваков би вже на нарах довічно заробив.
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хватить дрочить на штаты. У них среди полицаев есть ублюдки, но их критически мало. А среди наших мусорополицаев таких - 100%
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он явно был из секты винницкого мыролюбного реформизма.
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А что же это четверо полицейских не сделали из этого антона дырявого???
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А де третє провадження - те що по факту правопорушення, через яке мусора но нього взагалі прискипались????? Якщо нема такого провадження то виходить, що не було і правопорушення, відповідно мусора протиправно проникли в житло, а потерпілий лише захищався.А кримінальні справі слід вілкривати проти мусарів...
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Дед Рэмбо. Четверых горе-спецназовцев ранил. Если бы не броники неизвестно скольких бы порешал.
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Серьезная подготовка у нашего КОРДа. Четверо раненых .
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Последствия карантина по типу тюрьмы. Заперли людей дома без работы, без денег, без прогулок и общения, под угрозой расправы в виде огромных штрафов. Государство вместо помощи угрожает и запугивает собственное население, страна-концлагерь. Как результат у людей уже крыша едет.
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это только начало...

но у меня подозрение что специально издеваются над людьми...
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Прийняли рішення штурмувати приватну оселю? Так можна? Без ордеру окружного прокурора чи суду?
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Можно и нужно. А по твоему всякий может выйти на улицу убить пару человек, забежать домой и сказать "я в домике"?
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тт мусора тоже к нему обниматься бежали в количестве полутора десятка рыл?
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Зброєю зловживати не можна, але ж треба ретельно перевірити що і як довело людину до такого вчинку. Може бути і так що того 32 річного треба закрити на довго і суворо.
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Зброєю зловживати не можна, але ж треба ретельно перевірити що і як довело людину до такого вчинку. Може бути і так що того 32 річного треба закрити на довго і суворо.
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Санкция суда на проникновение в чужую собственность и арест были ? Нет ? Тогда мусора - преступники, превысившие полномочия, а дед прав, защищая себя и свое имущество от посягательств бандитов-мусоров.
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нічого собі... як він примудрився аж 4 поранити? Може в кожного поцарапані руки і підломалося пару нігтиків? цікаво почитати про які саме поранення йде мова.
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У него ружье дробью заряжено, вот и получается, что один выстрел - четверо раненых.
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Следствием начато уголовное производство по ч. 1 ст. 345 УК (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и ст. 348 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Источник: https://censor.net.ua/p3187277

А за погрози сусіду?
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