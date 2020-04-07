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Все про:водка (183) Донецк (6073) Захарченко Александр (341)

 Водка с изображением ликвидированного террориста Захарченко появилась в оккупированном Донецке. ФОТО

В магазинах оккупированного Донецкая появилась водка под названием "Лидер", на который изображен ликвидированный в августе 2018-го главарь террористов "ДНР" Александр Захарченко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новости Донбасса".

На этикетке литровой бутылки  указано, что водку выпускает "Второй ликеро-водочный завод" в оккупированном Донецке. Сам  террорист изображен в форме с медалями и фуражке в окружении флагов РФ и "ДНР". Назвали напиток "Лидер"

Водка с изображением ликвидированного террориста Захарченко появилась в оккупированном Донецке 01

Смотрите также: Наемники РФ "декоммунизировали" площадь в центре Донецка в честь ликвидированного главаря "ДНР" Захарченко. ФОТО

Напомним, Захарченко был взорван в кафе "Сепар" в Донецке 31 августа 2018 года.

Источник: https://censor.net.ua/p3187229
 
 
 Топ комментарии
 
Бабушка из концлагеря Рейкъявик гордилась бы...
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перешлите пару бутылок обоссанному Сивохе на день Победобесия...
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🤢🤡🤥🐲🎹👃🏻зельцман с этими моральными уродами-убийцами мириться собрался
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un hijo de puta - сын шлюхи
Hortalizas - зелень
los ****** - яйца
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пропагандист, пять лет по 16 часов в сутки перепечатывающий сайты ДНР и РФ-ренегад (renegado).
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пропагандист, пять лет по 16 часов в сутки перепечатывающий сайты ДНР и РФ-

Дык это Шарий- шакал Шер- Хана...
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И пропагандист-реализатор 60 000 (шестидесяти тысяч) "ржачных" эфэсбэшных картинок .
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Бабушка из концлагеря Рейкъявик гордилась бы...
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можно пойти дальше- сделать презервативы с этой маркой
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да-да, чтоб добить рожденных после 2й мировой, нужна была еще одна...
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Водка с изображением ликвидированного террориста Захарченко

Очень символично- Хирург,Захарченко,Гиви,Арсений- скрепы "русского мира"Тьфу!
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перешлите пару бутылок обоссанному Сивохе на день Победобесия...
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дамбасітам можна тільки поспівчувати з таким лідером то...
от я дивуюсь, є ж придуркуватне населення, яке прагне жити за північнокорейськими канонами Водка с изображением ликвидированного террориста Захарченко появилась в оккупированном Донецке - Цензор.НЕТ 5407
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я вас несколько разочарую - им там комфортно, ведь там такие фактически все, мечтали то ли в совок вернуться, то ли поддадись на мантры о кормильцах... факт в том, что адекватные фактические все оттуда сбежали, остался цвет люмпенства... а им абы пожрать и бухнуть на халяву
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остался цвет люмпенства... а им абы пожрать и бухнуть на халяву

Золотые слова! Лично знаю хорошего человека и специалиста с Макеевки, так он передал местную пословицу - ДНР на всю голову!
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согласна - это диагноз... у меня был шок от посещения Луганска, откуда мы в июне уехали, в сентябре 14-го и потом в декабре 18-го... что сам город, что народ там живущий. Народ особенно... Из собственного дома мне хотелось бежать быстрее и подальше, хоть и была там всего сутки (((
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Можно импортировать в Украину для избирателей ЗЕ.

Думаю у зебилов будет пользоваться успехом - дешево и легенла бренда красивая. Водка с изображением ликвидированного террориста Захарченко появилась в оккупированном Донецке - Цензор.НЕТ 751
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захаровка?? выпил в кафе Сепар и на Ветерок
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Настойка "Моторола, коньяк "Гиви", Портвейн "Хмурый", ликёр "Сопля".
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" Зе " лучше бы для рвотного средства подошло .
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не порту то Жиля ликёр Мозговой настойка боярышника Дрёмов
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Настойка "Моторола, коньяк "Гиви", Портвейн "Хмурый", ликёр "Сопля".

И самогонка "русский мир"... В народе- брага...
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желательно территория без населения, такое количество ваты Украина вряд ли переварит
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Ахахаха. Помню детскую игру Лидер. Там где Захара нужно собрать. Там он с квадратной головой еще.
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"Собери и разбери захара" Горілка із зображенням ліквідованого терориста Захарченка з'явилася в окупованому Донецьку - Цензор.НЕТ 2758

Уже не собрать...
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мелковато, хоть и скрепно...
вон американцы даже компанию в честь моторолы назвали (еще в 1928 году))))...и даже не представляли)))) что какое-то чмо мелкокалиберное и мерзкое испортит им имидж)))) но будет на младонедорецпубликанском уровне канонизировано до уровня.... ап*здола))))
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Это на этикетке большими буквами на П начинается слово??? )))
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Полный ППЦ. В народных республиках наступила эпоха благоденствия и процветания.
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Вот оказывается для чего сцывохо хотел с ними дружить
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после распития, бутылку ватацефане не выбрасывают, а используют для ритуального присаживания
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"Пацан к успеху шёл" - і прийшов. Па-здра-вля-єм, Куриный Фельдмаршал.
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Какой ..идер такая и водка, главное чтоб не ослепли после нее😏
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Та фігня це все. Он в Донецьку моторило висравсь так утворивсь "родник" з живою водою. Навіть по лугандонському тв показували
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Давайте их возвращать, это же наши люди))))))
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Ето хорошо. Хошь увидеть Захера выпей етой водки Горілка із зображенням ліквідованого терориста Захарченка з'явилася в окупованому Донецьку - Цензор.НЕТ 4084
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Лишь бы в наших магазинах она не появилась. Ато с етой властью ето вполне реально
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Всего одной буковкой ошиблись. Самой первой.
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Так воно і є. Колись в Дніпропетровській області в обласній газеті на першій сторінці напечатали фото ОПГ (це зробив пан Москаль), тільки буква "Л" виглядала, як "П" і вийшло "Підери ОПГ". За 15 хвилин всі газети в місті були скуплені. Напечатали ще набагато більшим тиражем і ті через годину скупили.
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ЗЕ-ОРДА ХОЧЕ ПРИЇДНАТИ УКРАЇНУ ДО ОКУПОВАНИХ ТЕРОРИСТАМИ ТЕРИТОРІЙ ДАУНБАСУ, ЩОБ ЇХ ФОТКИ НАДРУКУВАЛИ НА ТУАЛЕТНІЙ БУМАЗІ В УКРАЇНІ.
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паленка походу .они то и водки не умеют нормальной делать
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..водка лугандонии экзотическая - фельдмаршал Курощуп... ...
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Лучше бы назвали водку "Покойник" или "Труп".
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