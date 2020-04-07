 Водка с изображением ликвидированного террориста Захарченко появилась в оккупированном Донецке. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новости Донбасса".
На этикетке литровой бутылки указано, что водку выпускает "Второй ликеро-водочный завод" в оккупированном Донецке. Сам террорист изображен в форме с медалями и фуражке в окружении флагов РФ и "ДНР". Назвали напиток "Лидер"
Напомним, Захарченко был взорван в кафе "Сепар" в Донецке 31 августа 2018 года.
Hortalizas - зелень
los ****** - яйца
Дык это Шарий- шакал Шер- Хана...
Очень символично- Хирург,Захарченко,Гиви,Арсений- скрепы "русского мира"Тьфу!
от я дивуюсь, є ж придуркуватне населення, яке прагне жити за північнокорейськими канонами
Золотые слова! Лично знаю хорошего человека и специалиста с Макеевки, так он передал местную пословицу - ДНР на всю голову!
Думаю у зебилов будет пользоваться успехом - дешево и легенла бренда красивая.
И самогонка "русский мир"... В народе- брага...
Уже не собрать...
вон американцы даже компанию в честь моторолы назвали (еще в 1928 году))))...и даже не представляли)))) что какое-то чмо мелкокалиберное и мерзкое испортит им имидж)))) но будет на младонедорецпубликанском уровне канонизировано до уровня.... ап*здола))))