 Водка с изображением ликвидированного террориста Захарченко появилась в оккупированном Донецке. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новости Донбасса".

На этикетке литровой бутылки указано, что водку выпускает "Второй ликеро-водочный завод" в оккупированном Донецке. Сам террорист изображен в форме с медалями и фуражке в окружении флагов РФ и "ДНР". Назвали напиток "Лидер"

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Напомним, Захарченко был взорван в кафе "Сепар" в Донецке 31 августа 2018 года.