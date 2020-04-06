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 Бойцы 93-й ОМБРр сбили вражеский дрон, пытавшийся сбросить взрывчатку на ВОП. ФОТОрепортаж

Пехотинцы 93-й отдельной механизированной бригады Холодный Яр обезвредили дрон противника, который пытался сбросить боеприпас на взводный опорный пункт.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук 93-й ОМБр.

Бойцы 93-й ОМБРр сбили вражеский дрон, пытавшийся сбросить взрывчатку на ВОП 01

"К обычному китайскому квадрокоптеру DJI Mavic Pro террористы добавили механизм сброса самодельной взрывчатки. Кустарный снаряд был небольшим, начиненный мелкими обломками, способными наносить тяжелые ранения.

Когда вечером этот квадрокоптер на малой высоте завис над нашим ВОПом, холодноярцы быстро заметили и подбили его автоматной очередью", - говорится в сообщении.

Бойцы 93-й ОМБРр сбили вражеский дрон, пытавшийся сбросить взрывчатку на ВОП 02

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Бойцы 93-й ОМБРр сбили вражеский дрон, пытавшийся сбросить взрывчатку на ВОП 03

По данным, которые удалось считать с дрона, он использовался российскими оккупантами с декабря 2017 года. Но в связи его моральным старением террористы, очевидно, решили переоборудовать его из разведывательного дрона на "ударный".

Бойцы 93-й ОМБРр сбили вражеский дрон, пытавшийся сбросить взрывчатку на ВОП 04

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Бойцы 93-й ОМБРр сбили вражеский дрон, пытавшийся сбросить взрывчатку на ВОП 05

Источник: https://censor.net.ua/p3187176
 
   
 Топ комментарии
 
пора ебашить русню нашими дронами
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Все знают где граница, но лозунги раскидывать безопаснее
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Все знают где граница, но лозунги раскидывать безопаснее
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Все может быть.Артсклады ж там НЛО(в Калиновке-не помню)разбомбили,как говорил Матиос.Марсеане ответят-падлюки.
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Джек Ма Бойцы 93-й ОМБРр сбили вражеский дрон, пытавшийся сбросить взрывчатку на ВОП - Цензор.НЕТ 1591

кітайці забруднюють екологію дешевою пластмасою
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Россия вовсе не причем.
Вопрос.
Как может территория, не имеющая ни денежной единицы, ни банковской системы, ни поездов, ни даже почты купить (ага Бойцы 93-й ОМБРр сбили вражеский дрон, пытавшийся сбросить взрывчатку на ВОП - Цензор.НЕТ 3405 ) хоть ржавый гвоздь за рубежом?
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ну, типа того. Или вопрос по политэкономии и экономической географии.
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