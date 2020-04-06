 Полицейский и его пассажир погибли в ДТП на Волыни, - ГБР. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
Около 10 утра 6 апреля 2020 в одном из сел Волынской области, работник местного отдела полиции ГУ Нацполиции в Волынской области, находясь за рулем автомобиля BMW не справился с управлением, выехал на обочину и врезался в дерево. В результате ДТП полицейский и пассажир от полученных травм погибли на месте происшествия. Лейтенант полиции, находившийся на заднем сиденье автомобиля, доставлен в больницу.
Начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.
==============================================
Да як можна керувати автівкою на швидкості 50 км.год! Це ж поза людськими можливостями! Адже поліцейські їхали з дотриманням ПДР? Правда ж?
Что за дебильньная подача новости.
Слава аллаху что у нас только иногда перебегают дорогу.
Быстро едишь, медленно несут