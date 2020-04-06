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 Общество, Фоторепортаж
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 В центре Киева вандалы испортили выставку музея Революции Достоинства. ФОТОрепортаж

На Майдане Незалежности в Киеве неизвестные испортили выставку "Столетие непокоренных", посвященную борьбе украинцев за свободу и достоинство в разные исторические периоды.

Об этом сообщила пресс-служба Национального музея Революции Достоинства, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня ночью, 6 апреля, испорчена наша выставка "Столетие непокоренных" на Майдане Незалежности. Она посвящена борьбе украинцев за свободу и достоинство в разные исторические периоды. Неизвестные разбили несколько плакатов, рассказывающих о революционных событиях. В проекте использованы фотографии из архива музея, Центра исследований освободительного движения и из открытых источников", - сообщили в музее.

В центре Киева вандалы испортили выставку музея Революции Достоинства 01В центре Киева вандалы испортили выставку музея Революции Достоинства 02

Там отметили, в нынешнее время ограничений в общественных местах, парках, на детских площадках и контроля за их выполнением, правоохранители беспомощны перед вандализмом в центре Киева. Отмечается, что музей подготовил заявление в полицию.

В центре Киева вандалы испортили выставку музея Революции Достоинства 03

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Источник: https://censor.net.ua/p3187112
 
 
 Топ комментарии
 
За такого преза - і не дивно.
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Главное, чтобы пловец не убежал в парк... В центре Киева вандалы испортили выставку музея Революции Достоинства - Цензор.НЕТ 3424
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73,22% - патріоти, саме для цього і скинули Порошенка.
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73,22% - патріоти, саме для цього і скинули Порошенка.
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Нет. С 2014 по 2019 вся сепарня боялась нос из норы высунуть.
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ага Вилкул так боялся так боялся что между турами перевыборов раздавал деньги из бюджета ради повышения явки и ничего)))

а живи в нормальной стране.. то сидел бы за это.. или был бы снят с выборов..
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Хто про що, а порохоботи скавчать за минулим )). Ви вже забули що iдiотiв таких хватало i при Порошенковi....
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Нужно увеличить количество полиции до трех миллионов рыл, срочно внести изменения в бюджет! Ответственным назначить господина Авакова!
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При наличии усиленного патрулирования, внезапно? Гм... Ну да, это ж не 17 кГрвн штрафа лупить...
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Дальше будет хуже, во сто крат хуже.. Это все последствия якобы карантина.
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Полиции нет,так как 10 человек гоняет в гидрлопарке спортсмена
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все мусора ловят опасного пловца в Днепре.
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И ето в центре Киева. Никто не видел и не слышал? Все мусора раньше были заняты тем что евробляхеров гоняли теперь за масочников взялись
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Аваковкие орлы вошли в режим преЗЕдента-ни "дня без обсёра".
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а аваковская полиция по городу бегает с граждан бабло за неодетые маски рубит
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Кто остался на Улицах , - Полиция и Вандалы , а может это Одно и То же.
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Аваков, ау. Карантин для того, щоб кияни не заважали сепарні хазяйнувати в нашому місті, чи як
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Титушки Авакова заняты тем, что кошмарят тех, кто маску не надел.
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и для выставки чуточку не время - кто ее увидит? карантин же
а если уже стоят стенды на улице в сердце столицы - почему нет такой-сякой охраны?
короче - вандалы не карантинят (****** их забери!)
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Хтось, пару днів назад, розповідав тут про "камери" і про те, що вони "все бачать")))))))
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Так вони там є, можна навіть подивитись онлайн, але зараз вони не працюють. Дивно.

https://www.kievcam.info/live.php?cam=majdan-nezalezhnosti-1
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Киев закупил 400 видеокамер на сумму почти 65 млн грн. Камеры могут измерять температуру и распознавать лица.
Об этом сообщает "Слідство.Інфо" со ссылкой на Prozorro.
Соответствующий договор на поставку камер был подписан 2 апреля.
Согласно документу, столица закупила 400 камер марки Hikvision на сумму 64,9 млн. Стоимость одного такого "термального скрининга" - 125 тыс. гривен. Отмечается, что камеры в Киеве должны установить в течение 17-25 апреля.
Заказчиком является КП "Информатика" исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА). Поставлять камеры будет компания "Интерво".
Как сообщил руководитель департамента информационно-коммуникационных технологий Киевского городской государственной администрации Юрий Назаров в комментарии изданию "Слідство.Інфо", данные с видеокамер будут передавать в Национальную полицию, Муниципальную стражу и ГосЧС.
"Это позволит оперативно определять людей с повышенной температурой тела в супермаркетах, аптеках и других местах массового скопления людей. Кроме того, функционал камер включает детекцию лиц. Это позволит правоохранителям фиксировать нарушения режима самоизоляции гражданами, которые обязаны его соблюдать", - отметил он.
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Карантие, камеры...по*уй! Неужто аваковцы не найдут ублюдка?
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Це Майдан Незалежності, там постійно чергує машина з ментами, не помітити вандалів було важко.
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Вандализм - это экзамен для кремлёвских агентов - прошли, значит можно поручить что-то более серьёзное, избить кого-то например...
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какая власть - такой и нарид. быдлу - быдлово
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А давай вспомним, сколько такие экспозиции ломали при пьющем лавочнике? Гуглом умеешь пользоваться или только мантру про клоунов выучил?
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Не манипулируй, клован. Сейчас таких случаев в разы больше.
"С 2014 по 2019 вся сепарня боялась нос из норы высунуть."
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сегодня ночью три дома потерпали от воплей упоротых дегенератов - полицаи приехали через полтора часа - двумя экипажами..
народ,перекрестившись,с облегчением попадал досыпать,но...через 10 минут...гульбище возобновилось с утроенной силой В центре Киева вандалы испортили выставку музея Революции Достоинства - Цензор.НЕТ 3512
каково же было разочарование и удивление всех выглянувших в окна - мусора просто уехали (!)
так что они нас не защитят в случае чего..
а в случае чего-то серьёзного - просто разбегутся,или как горловские отбросы - присягнут первому втречному..
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Борис,в 4 утра люди должны спать - а снимать,ложить лицом вниз в наручниках дегенератов,злостно нарушающих общественный порядок и покой должны люди,которым за это платят деньги..
знаешь,я где-то начал понимать рязанского орка,завалившего пятерых отморозков,если они творили что-то похожее ..
а если полицаи не в состоянии обеспечить порядок и покой - народ,в конце концов,сделает это сам..но возникает один вопрос..правильно - науя тогда они нужны ?
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Нет, ну три дома и никто не снял? Понимаю если напр. человек 20 они разбудили, но три дома...
Вдруг быдланы начали бы сопротивление и т.д.
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С учётом многочисленных проявлений подобного вандализма, создание выставок такой тематики в антивандальном исполнении могло бы является свидетельством настоящего уважения к подлинным героям Украины и её истории в целом. А, если факты повреждения и уничтожения выставок продолжаются, это говорит об истинном отношении устроителей к своей работе. То бишь об их ******** - выставил, а там хоть трава не расти. Разломают - ну и ладно. А жаль!
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Полтава Киев......... Пусть отследят по камерам Хотя новой власти это не интересно Вот бы Патриотов или волонтёров засадить что-бы не мешали земельку дербанить и с лугандонией переговоры вести
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Це цілком закономірний реванш ригоаналів, або як тепер їх називають - слуг народу.
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Там камер наблюдения на каждом доме до 20 штук, хотели бы за пол часа нашли, но зеленой погани это не нужно.
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Камеры зеленым нужны только для этого:
Следить за машиной Буданова российским спецслужбам помогал предатель - Руслан Анатольевич Ткачук, сотрудник Государственной фискальной службы Украины. У него был доступ к системе видеонаблюдения Киева "Безопасный город" - это сеть из нескольких тысяч видеокамер. По этим камерам Ткачук отслеживал перемещение машины Буданова и передавал информацию врагу.Источник: https://censor.net.ua/r3186802
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А менты толпами выплывающих из Днепра ловят... В центре Киева вандалы испортили выставку музея Революции Достоинства - Цензор.НЕТ 8602
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есть игра Rust - в ней спавн происходит на пляже голышом
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Сподіваюсь, що ці покидьки не дотримуються правил активної гігієни і їх короновірус завандалить.
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В ЦЕНТРЕ Киева!
Зебильная власть и мертветчуки - к власти пришли враги!
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Нужно разрушать дома родных и близких вандалов или конфисковывать .Самих садить в Сизо на 20 лет без суда и следствия желательно ,а потом на обмен.
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хм, а кто имеет возможность свободно перемещаться по городу ???
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На вертолеты есть деньги, а на пару камер в центре столицы - нет ? Млять, слов нет.
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Медведчуки . Рабиновичи .Вилкулы Трухановы , Степановы .Шуфричи .Киваловы ,КиВи. Гепа и прочая мразь финансируют такие вещи . После следующего Майдана не забудьте повесить , тех кого надо .
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