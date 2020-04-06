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 Киевские новости, Фоторепортаж
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 Киев на карантине: пустые парки и одинокие прохожие. ФОТОрепортаж

В Украине с 6 апреля усилены ограничительные мероприятия, введенные в связи с пандемией коронавирусной инфекции. В т.ч. запрещено посещение парков, нахождение в общественных местах без маски или респиратора и перемещение по улице группой более 2 человек.

Как карантинные мероприятия отразились на жизни центральной части Киева - фоторепортаж корреспондента Цензор.НЕТ.

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Киев на карантине: пустые парки и одинокие прохожие 06

Смотрите: Улицы Киева обрабатывают дезинфицирующими средствами круглосуточно и во всех районах, - Кличко. ВИДЕО

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Киев на карантине: пустые парки и одинокие прохожие 08
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Киев на карантине: пустые парки и одинокие прохожие 11
Киев на карантине: пустые парки и одинокие прохожие 12
Киев на карантине: пустые парки и одинокие прохожие 13
Киев на карантине: пустые парки и одинокие прохожие 14
Киев на карантине: пустые парки и одинокие прохожие 15
Киев на карантине: пустые парки и одинокие прохожие 16
Киев на карантине: пустые парки и одинокие прохожие 17

Также смотрите: "Не все киевляне осознали реальность угрозы": Коммунальные службы с правоохранителями контролируют в Киеве соблюдение карантина. ФОТОрепортаж

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Киев на карантине: пустые парки и одинокие прохожие 21
Киев на карантине: пустые парки и одинокие прохожие 22
Киев на карантине: пустые парки и одинокие прохожие 23
Киев на карантине: пустые парки и одинокие прохожие 24
Киев на карантине: пустые парки и одинокие прохожие 25
Киев на карантине: пустые парки и одинокие прохожие 26
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Киев на карантине: пустые парки и одинокие прохожие 28

Читайте также: 22 новых подтвержденных случая заражения COVID-19 зафиксировано в Киеве, всего 267 заболевших, - Кличко

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Киев на карантине: пустые парки и одинокие прохожие 30
Киев на карантине: пустые парки и одинокие прохожие 31
Киев на карантине: пустые парки и одинокие прохожие 32
Киев на карантине: пустые парки и одинокие прохожие 33
Киев на карантине: пустые парки и одинокие прохожие 34
Киев на карантине: пустые парки и одинокие прохожие 35
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Читайте: Кличко опубликовал карту распространения COVID-19 в Киеве: За сутки больше всего новых случаев выявили в Дарницком районе. КАРТА

Фото - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/p3187098
 
 
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Так виглядає будь-яке місто коли всі мешканці працюють.
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Где тестьі, Вова?

"Понад 3300 тестів зроблено на кожен мільйон білорусів і 150 тестів на кожен мільйон українців - це треба знати, коли порівнюєте Зеленського з Лукашенком."
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кресты, уродливые совковые памятники.... Европа че.
а там где мужик в бинокль смотрит - вдалеке что, Чернобыль? так разве близко?
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расскажу про карантин в Одессе...а начался весело...рядом в окнами продмаг типа будка собрались додики..без масок вообще или припуская маски с лица совместный треп кашель чих в кпугу метровом...и бухло курево мат треп ржачка человек 5 в 1 компании и 6 во 2 группе....и так 2 часа! полиция во дворы не ездит...
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А у Львові всі в масках...Їздив на Шувар на закупи,людей - повно,шо в місті,шо на базарі...В дух павільйонах - "Риба" і "фрукти" приставляли до пульсу термометр,але ніде черги нема...Чергу бачив лишень до ковбасного магазину на Привокзальній,люди спокійно стоять на віддалі,чекають...Бухарики теж в масках,при мені двоє послали третього за пластиковим кубком і інтелігентно всі пішли в кущі...
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На першій фотці поліцай? Коли вони почнуть пачками заражуватись вірусом і хворіти то будуть десь сидіти тихенько як миші під віником.
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За весь день не увидел в спальном районе Первой столицы ни одной полицейской машины и ни одного патруля. И это очень хорошо, у народа и так нервы на пределе.
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