 Киев на карантине: пустые парки и одинокие прохожие. ФОТОрепортаж

Как карантинные мероприятия отразились на жизни центральной части Киева - фоторепортаж корреспондента Цензор.НЕТ.
Фото - Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Как карантинные мероприятия отразились на жизни центральной части Киева - фоторепортаж корреспондента Цензор.НЕТ.
Фото - Олег Богачук, Цензор.НЕТ
"Понад 3300 тестів зроблено на кожен мільйон білорусів і 150 тестів на кожен мільйон українців - це треба знати, коли порівнюєте Зеленського з Лукашенком."
а там где мужик в бинокль смотрит - вдалеке что, Чернобыль? так разве близко?