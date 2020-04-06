 10 полицейских задерживают переплывшего Днепр парня. ФОТО ДНЯ

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала медик Майдана и волонтер Ирина Солошенко, передает Цензор.НЕТ.
"Все что делает власть - доводит до абсурда любую идею. 10 правоохранителей, которые лично нарушая карантинные меры, гоняют парня в прохладной воде Днепра - это иллюстрация доведения до абсурда директив. Цену этого "задержания" посчитайте сами. Все это за наш счет", - рассказала Солошенко, опубликовав соответсвующее фото.
Напомним, в Киеве полиция задержала мужчину, пытавшегося вплавь добраться в закрытый на карантин Гидропарк: "Вы можете отойти, а то я маску собираюсь снять?".
це якісь учєнія.
Ах да, в Италии штраф за нарушение карантина теперь тоже - до 3000 евро.
Брешите дальше про 150-350.
Денис Казанський
@den_kazansky
·2 ч
Вкрав мільярди на корупційних схемах - народний депутат.
Вимагав гроші за призначення - голова ОП.
Підтримував російську агресію - мер міста.
Купався у річці під час карантину:
мусора вообще у реки что делают ?
разве там не водная милиция ?