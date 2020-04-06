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Темы дня: Коронавирус и карантин Денис Ермак и Гео Лерос Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины, Фоторепортаж
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 10 полицейских задерживают переплывшего Днепр парня. ФОТО ДНЯ

Все, что делает власть, - доводит до абсурда любую идею.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала медик Майдана и волонтер Ирина Солошенко, передает Цензор.НЕТ.

"Все что делает власть - доводит до абсурда любую идею. 10 правоохранителей, которые лично нарушая карантинные меры, гоняют парня в прохладной воде Днепра - это иллюстрация доведения до абсурда директив. Цену этого "задержания" посчитайте сами. Все это за наш счет", - рассказала Солошенко, опубликовав соответсвующее фото.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Вы можете отойти, а то я маску собираюсь снять?", - в Киеве полиция задержала мужчину, пытавшегося вплавь добраться в закрытый на карантин Гидропарк. ВИДЕО

10 полицейских задерживают переплывшего Днепр парня 01
10 полицейских задерживают переплывшего Днепр парня 02

Напомним, в Киеве полиция задержала мужчину, пытавшегося вплавь добраться в закрытый на карантин Гидропарк: "Вы можете отойти, а то я маску собираюсь снять?".

10 полицейских задерживают переплывшего Днепр парня 03

Источник: https://censor.net.ua/p3187087
 
   
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Это даже не абсурд. Это хреновое кино, снятое имбицилами
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Италия Европа? Там потолок по штрафу не 350 евро и еще, как измерить цену жизни, которую будет спасено такими жесткими мерами?
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Так не нарушай, раз нечем штраф платить.
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Як то кажуть, в наші дні дешевше п'яним їздити за кермом, ніж тверезим ходити пішком 10 полицейских задерживают переплывшего Днепр парня - Цензор.НЕТ 2258
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Украина доход 1670-4700 ты с дурдома сбежал?
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Австрия - карантин ввели почти без предупреждения - "с завтрашнего дня". Штраф за нарушение карантина - 3000 евро.
Ах да, в Италии штраф за нарушение карантина теперь тоже - до 3000 евро.
Брешите дальше про 150-350.
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Итальянского сценария захотели? Что за люди, чуток потерпеть не могут! Не ради себя, ради ближнего хотя бы!
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почему мусора не соблюдают правила и законы ?
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мусора мрази, что ещё можно сказать ...
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ГЕРАКЛ наших дней! От мужик молодец. В одном фото весь абсурд и цинизм сегодняшнего дня! Сто лет тебе жизни, счастья , радости и исполнения всех желаний тебе, друг!
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ФИО героя- страна должна знать своих героев а не клоунов!
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Денис Казанський

@den_kazansky

·2 ч

Вкрав мільярди на корупційних схемах - народний депутат.

Вимагав гроші за призначення - голова ОП.

Підтримував російську агресію - мер міста.

Купався у річці під час карантину:

10 полицейских задерживают переплывшего Днепр парня - Цензор.НЕТ 2833
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а родной стихии ихтиандра западло было помусорить ?
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"медик Майдана и волонтер Ирина Солошенко Источник: https://censor.net.ua/p3187087" волонтёров развелось как и активистов, куда не глянь, волонтёр, активист, Ирка Геращенко, Арьев итд умников, мля, на сто лет вперёд
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Он был без маски и паспорта.. Штраф 17 тысяч.
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Как без маски? Он что водолазную не одевал?
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Уберите воду и получится операция "буря в пустыне" Аваковские псы только так могут,на торговца кофе или этого спортсмена,на братков,бандитов они не пойдут
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И чем наши мусора отличаются от мордорских? Неужели только расскраской мозгов?
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Главное, что задержали и штраф окупит издержки. Гораздо дороже, когда герои постоянно нарушают, а их никто не задерживает.
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их там кстати 12, свободно можн осоставлять протокол за собрание в группу более чем 10 человек
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Им делать больше не хрен, до чего дошли, дурдом. Может лучше протестировать народ и проблем не будет, больные будут в больнице, остальные - работают и живут нормально.
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Сериал про жандармов с Луи де Фюнесом отдыхает 10 полицейских задерживают переплывшего Днепр парня - Цензор.НЕТ 3104
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То, что это цирк, это безусловно, а с другой стороны это же чистая провокация, велась сьемка, делались фотоснимки, во время карантина там не могло оказаться случайных людей, так что клоуны тут с двух сторон. 10 полицейских задерживают переплывшего Днепр парня - Цензор.НЕТ 3070
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Дніпро переплив ? А може тільки Венеціанську затоку ?
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надеюсь у парня есть толковый адвокат
мусора вообще у реки что делают ?
разве там не водная милиция ?
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Померяют температуру,и если будет 39,9 пасодють... 10 полицейских задерживают переплывшего Днепр парня - Цензор.НЕТ 9981 10 полицейских задерживают переплывшего Днепр парня - Цензор.НЕТ 9981
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были ментами - ментами и остались... печально
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