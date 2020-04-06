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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:Николаев (1255) Нацполиция (11173) стрельба (2612)

 В центре Николаева пулевое ранение в голову получил местный авторитет Титов по кличке Мультик, - СМИ. ФОТОрепортаж

Сегодня около 14.00 в полицию поступило сообщение о стрельбе возле бизнес-центра на пр. Центральном (г. Николаев), во время которой получил огнестрельное ранение местный бизнесмен.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Николаевской области, передает Цензор.НЕТ.

На месте происшествия во главе с начальником ГУНП Александром Анохиным, руководством полиции области, работает следственно-оперативная группа, криминалисты, оперативники УКР и УСР.

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Устанавливаются обстоятельства происшествия и принимаются меры по розыску причастных к совершению преступления лиц.

По данному факту полицейские начали уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч.1 ст. 115 "Покушение на умышленное убийство" Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

Продолжаются первоочередные следственные действия.

В центре Николаева пулевое ранение в голову получил местный авторитет Титов по кличке Мультик, - СМИ 01
В центре Николаева пулевое ранение в голову получил местный авторитет Титов по кличке Мультик, - СМИ 02

Как удалось выяснить "Новостям-N", в голову был ранен известный в Николаеве бизнесмен Михаил Титов, известный как Мультик. В данный момент он находится в реанимации БСМП Пострадавшего с места происшествия на частном автомобиле увезли в БСМП. Стрелявший с места происшествия скрылся.

"На месте происшествия также найдены несколько гильз калибра 9 мм. В связи с покушением на Михаила Титова в Николаеве объявлен план "Перехват" - разыскивается автомобиль темного цвета на еврономерах", - пишет издание.

В центре Николаева пулевое ранение в голову получил местный авторитет Титов по кличке Мультик, - СМИ 03

Источник: https://censor.net.ua/p3187071
 
   
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конкретно в каком году они заканчивались?
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Чего так распережывался то? Конешно, будь сейчас Порошенко у власти - щяс бы такое было, что прям аш жуть! А так, маски сброшены - всех видать как на ладони.
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При чем тут Потрошенко, Янык и прочая падаль?
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Этот Мультик один из мародерских дружков облдержбудки, которые довели до самоубийства парня, директора аэропорта, ветерана АТО
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Бытовой конфликт на почве самоизоляции.
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как говорит Педалик нефуй лазить в карантине , это опасно В центре Николаева пулевое ранение в голову получил местный авторитет Титов по кличке Мультик, - СМИ - Цензор.НЕТ 5938
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без маски был.. пытался кашлять в общественном месте..
выдать награду стрелку.. "Юный Аваковец"
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29.10.18 12:24
"Вышел из тюрьмы и нормально себя чувствует": криминальный авторитет Титов (Мультик), об аресте которого год назад сообщал Луценко, посетил турнир в Николаеве. ФОТОрепортаж

https://censor.net.ua/photo_news/3093862/vyshel_iz_tyurmy_i_normalno_sebya_chuvstvuet_kriminalnyyi_avtoritet_titov_multik_ob_areste_kotorogo
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Это Зеленский в 2018 году его выпустил!!
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Нє.Зєлєнскі його підстрелив.(по сікрєту ! В центре Николаева пулевое ранение в голову получил местный авторитет Титов по кличке Мультик, - СМИ - Цензор.НЕТ 5856 ).
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Нет,рюкзаков,который сейчас у зеленского министром работает.
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то шо там в черепке, томатный сок он носил?
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эт чего, теперь у нас вместо мультиков будут клоуны?
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У нас теперь клоуны вместо мультиков по всем каналам.
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А соблюдал бы карантин,то жив был бы.....
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Сидел бы дома на карантине, то не получил бы дырку в черепушке
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Я так вижу нападение на криминальных авторитетов приравнивается к нападению на органов власти. Мусоров набежало как будто генерала мусорского застрелили. Зато как Гандзюк или других сотни простых людей убивают то мусоров не дозовешься, а если и приедут то сразу стараются дело замять
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это на случай если не уработали
шоб накрыть наверняка
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ох и жадные урки стали...
могли и шныря на мойку послать...
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Как говорится, дай Бог не последний...
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просили ж по-хорошему - помоги врачам - сиди дома... нет! выперся... теперь колупайся нейрохирургам там... в коробке черепной...
еще ж и без маски... точно был... если выживет - 17 000 штрафа не забудьте! шуточки что ли?!
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Подумаешь выхватил свинца,вот то что я увидел сидя на балконе то был ужас, человек шёл без маски.
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Менты,которые ни черта не делали по этому мультику будут разыскивать тех,кого надо представлять к правительственным наградам. Ну что за страна?
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Якби Дніпро переприва (як чоловік в Київі), то мав би охорону з 20-ти поліцейських. А так, звичайна стрілянина та куля в голову, на такі дрібниці поліція не відволікається!
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Повертаються братки з 90-х, будуть разом з ментами кришувати тіньову торгівлю "карантиним" мотлохом.
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прогнозируемо, копы или заняты, или на удаленке
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Что значит авторитет, для кого он авторитет? Это бандит, причем тут авторитет?
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Раковы клетки занимаются самоуничтожением !
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