 В центре Николаева пулевое ранение в голову получил местный авторитет Титов по кличке Мультик, - СМИ. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Николаевской области, передает Цензор.НЕТ.

На месте происшествия во главе с начальником ГУНП Александром Анохиным, руководством полиции области, работает следственно-оперативная группа, криминалисты, оперативники УКР и УСР.

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Устанавливаются обстоятельства происшествия и принимаются меры по розыску причастных к совершению преступления лиц.

По данному факту полицейские начали уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч.1 ст. 115 "Покушение на умышленное убийство" Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

Продолжаются первоочередные следственные действия.









Как удалось выяснить "Новостям-N", в голову был ранен известный в Николаеве бизнесмен Михаил Титов, известный как Мультик. В данный момент он находится в реанимации БСМП Пострадавшего с места происшествия на частном автомобиле увезли в БСМП. Стрелявший с места происшествия скрылся.

"На месте происшествия также найдены несколько гильз калибра 9 мм. В связи с покушением на Михаила Титова в Николаеве объявлен план "Перехват" - разыскивается автомобиль темного цвета на еврономерах", - пишет издание.