 "Министру ДНР" заочно сообщили о подозрении в организации перевозки вооружения наемников РФ на Донбассе, - СБУ. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"По данным следствия, житель временно оккупированной Ясиноватой, ранее возглавлявший местное локомотивное депо, в 2014 году присоединился к незаконным вооруженным формированиям. Главари группировки назначили его руководителем железной дороги на временно неподконтрольной украинской власти территории Донетчины", - говорится в сообщении.

Находясь на "должности", подозреваемый занимался организацией перевозок участников бандформирований, их техники и вооружения для участия в боевых действиях против сил антитеррористической операции. Также он активно способствовал представителям террористической организации в создании псевдогосударственных учреждений.

С 2018 года злоумышленник занимает должность так называемого руководителя "министерства транспорта ДНР". Сейчас так называемом министру следователями СБУ заочно сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленник объявлен в розыск.

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