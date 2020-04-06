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 "Министру ДНР" заочно сообщили о подозрении в организации перевозки вооружения наемников РФ на Донбассе, - СБУ. ФОТО

Так называемому "министру транспорта" террористической организации "ДНР" по материалам Службы безопасности Украины заочно сообщено о подозрении в совершении преступления.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"По данным следствия, житель временно оккупированной Ясиноватой, ранее возглавлявший местное локомотивное депо, в 2014 году присоединился к незаконным вооруженным формированиям. Главари группировки назначили его руководителем железной дороги на временно неподконтрольной украинской власти территории Донетчины", - говорится в сообщении.

Находясь на "должности", подозреваемый занимался организацией перевозок участников бандформирований, их техники и вооружения для участия в боевых действиях против сил антитеррористической операции. Также он активно способствовал представителям террористической организации в создании псевдогосударственных учреждений.

С 2018 года злоумышленник занимает должность так называемого руководителя "министерства транспорта ДНР". Сейчас так называемом министру следователями СБУ заочно сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленник объявлен в розыск.

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Министру ДНР заочно сообщили о подозрении в организации перевозки вооружения наемников РФ на Донбассе, - СБУ 01

Источник: https://censor.net.ua/p3187017
 
 
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А что по этому поводу скажет Сивуха? Это же мышибрат
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жирный будет бла бла бла и вашим и нашим...
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сивуха сушит обосцаные партки, ему некогда.
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ой... что-то я пропустил... а когда нашефсё последний раз являлся народу (ну хоть с экрана зомбоящика) ???
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Дадут год условно. Это же не патриот или доброволец, которого ЗЕбелым надо обязательно в тюрьму посадить.
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Данилов уволил обосцаного сепара Сивохо,а следующий - предатель и коррупционер Ермак!Где решение Зеленского по увольнению Ермака?
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