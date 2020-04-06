 Солдат на Херсонщине по неосторожности застрелил сослуживца из автомата, - ГБР. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По предварительной информации, около 19 часов 5 апреля 2020 находясь на посту по охране моста возле одного из населенных пунктов Херсонской области, солдат нарушил правила обращения с оружием. Он взял автомат своего коллеги и по неосторожности выстрелил в бедро последнего, в результате чего пострадавший погиб.

В случае доказательства вины, военнослужащему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

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