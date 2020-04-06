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 Солдат на Херсонщине по неосторожности застрелил сослуживца из автомата, - ГБР. ФОТОрепортаж

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований расследуют обстоятельства нарушения правил обращения с оружием, причинившие смерть военнослужащего (ч. 2 ст. 414 Уголовного кодекса Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По предварительной информации, около 19 часов 5 апреля 2020 находясь на посту по охране моста возле одного из населенных пунктов Херсонской области, солдат нарушил правила обращения с оружием. Он взял автомат своего коллеги и по неосторожности выстрелил в бедро последнего, в результате чего пострадавший погиб.

В случае доказательства вины, военнослужащему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГБР расследует ДТП с участием автомобиля полиции в Херсоне. ФОТО

Солдат на Херсонщине по неосторожности застрелил сослуживца из автомата, - ГБР 01
Солдат на Херсонщине по неосторожности застрелил сослуживца из автомата, - ГБР 02
Солдат на Херсонщине по неосторожности застрелил сослуживца из автомата, - ГБР 03
Солдат на Херсонщине по неосторожности застрелил сослуживца из автомата, - ГБР 04
Солдат на Херсонщине по неосторожности застрелил сослуживца из автомата, - ГБР 05

Источник: https://censor.net.ua/p3186971
 
 
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Попав у артерію,тут без варіантів. RIP.
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Недаром говорят, что Устав караульной службы "кровью писан...". А, учитывая, что у нас, до сих пор, имеется расхожее мнение, что "про нас закон не писан...", то есть, "все окружающие обязаны соблюдать требования, а мне - необязательно...", то результат - закономерен...
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Шкода. Одному могила. Іншому - тюрма.
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Перше : навіщо взяв ак загиблого?
Друге: судячи по кривавому сліду на підлозі - солтат вистрелив і пішов на перекур..
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