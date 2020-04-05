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 Шесть блокпостов для проверки температуры приезжим установили на въездах в Кропивницкий, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

На въездах в Кропивницкий установили шесть контрольно-пропускных пунктов. На КПП будут работать полицейские, спасатели и представители санэпидслужбы.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Блокпосты установили на Знаменском, Криворожском, Бобринецкому, Ровенском, Маловисковском и Александровском направлениях.

"Дежурные группы будут проводить температурный скрининг водителей и пассажиров, контролировать соблюдение водителями правил перевозки пассажиров во время карантина, в случае необходимости - осуществлять санитарную обработку транспорта, направлять людей с признаками ОРВИ на обследование во временные пункты приема и медицинской сортировки больных коронавирусной болезнью и проводить разъяснительную работу о правилах безопасности во время эпидемии", - отметили в ГСЧС.

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Шесть блокпостов для проверки температуры приезжим установили на въездах в Кропивницкий, - ГСЧС 01
Шесть блокпостов для проверки температуры приезжим установили на въездах в Кропивницкий, - ГСЧС 02
Шесть блокпостов для проверки температуры приезжим установили на въездах в Кропивницкий, - ГСЧС 03
Шесть блокпостов для проверки температуры приезжим установили на въездах в Кропивницкий, - ГСЧС 04

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Шесть блокпостов для проверки температуры приезжим установили на въездах в Кропивницкий, - ГСЧС 05
Шесть блокпостов для проверки температуры приезжим установили на въездах в Кропивницкий, - ГСЧС 06
Шесть блокпостов для проверки температуры приезжим установили на въездах в Кропивницкий, - ГСЧС 07
Шесть блокпостов для проверки температуры приезжим установили на въездах в Кропивницкий, - ГСЧС 08

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Шесть блокпостов для проверки температуры приезжим установили на въездах в Кропивницкий, - ГСЧС 09
Шесть блокпостов для проверки температуры приезжим установили на въездах в Кропивницкий, - ГСЧС 10
Фото: kr.dsns.gov.ua

Напомним, по данным Минздрава, на вечер 5 апреля подтвержден 1308 случаев COVID-19 в Украине, 37 человек умерли, 28 - выздоровели.

6 апреля в Украине ужесточат ограничения, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции. Меры будут действовать до 24 апреля. В частности, запрещается находиться в общественных местах без маски или респиратора; перемещаться группой из более чем двух людей, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей; находиться в общественных местах детям до 14 лет без сопровождения совершеннолетних; посещать парки и другие зоны отдыха, кроме выгула собак в сопровождении одного человека и в случае служебной необходимости.

Источник: https://censor.net.ua/p3186936
 
 
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Пройде епідемія,на це все спишуть величезні кошти,вже списують.
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Почему карантин не нужен.

Что же, к моему мнению что этот вирус пройдет через каждого и это аксиома присоеденился Доктор Комаровский. Адепты масок и антисептика идут похмелятся....
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Намети поставлені з порушеннями вимог безпеки, якщо машина з'їде з дороги і в'їде в намет, там всі загинуть, тому навколо намету мають стояти бетонні блоки які можуть зупинити навантажену вантажівку в разі відмови гальм! І чому ставлять якісь намети? Де нормальні вагончики підключені до електромережі та води, де біотуалети? Правоохоронці, рятувальники та епідеміологи де мають відпочивати, мити руки, оглядати хворих, надавати медичну допомогу? Чому знову все роблять через жопу?
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Тому що це імітація для галочки а не дієві способи запобігання поширенню віруса
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Якщо немає можливості ефективно боротись з вірусом і забезпечити нормальні умови для працівників, то для чого ця ідіотська імітація? Хто буде ефективно працювати в таких жахливих умовах?
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Мля... вже давно мають стояти з тестами а не термометрами. Температура це симптом 100500 хворіб..
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Людей с признакоми орви и без масок - расстреливать на месте ! Зеля ! У ***** и Гитлера есть чему у тебя поучиться ! Такой дебилизм в 21 веке.... мне в кошмарах такое не снилось
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