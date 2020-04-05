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 На Луганщине сбит российский беспилотник "Застава", стоимостью 2 млн долл., - пресс-центр ОС. ФОТОрепортаж

Сегодня, 5 апреля, благодаря умелым действиям одного из подразделений, которое держит оборону на Светлодарском направлении, был сбит беспилотный летательный аппарат "Застава" Bird Eye 400.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

На Луганщине сбит российский беспилотник Застава, стоимостью 2 млн долл., - пресс-центр ОС 01

"Данный БПЛА с 2012 года производится в Российской Федерации. Его стоимость составляет около 2 миллионов долларов", - говорится в сообщении.

На Луганщине сбит российский беспилотник Застава, стоимостью 2 млн долл., - пресс-центр ОС 02
На Луганщине сбит российский беспилотник Застава, стоимостью 2 млн долл., - пресс-центр ОС 03

Смотрите: Украинские воины на Донбассе уничтожили вражеский беспилотник, сбрасывающий гранаты, - Минобороны. ФОТО

Беспилотник был передан соответствующим специалистам специальных подразделений для изучения данных с носителей информации.

На Луганщине сбит российский беспилотник Застава, стоимостью 2 млн долл., - пресс-центр ОС 04

На Луганщине сбит российский беспилотник Застава, стоимостью 2 млн долл., - пресс-центр ОС 05

Также читайте: Наемники РФ ведут воздушную разведку, используя беспилотники СММ ОБСЕ для прикрытия , - пресс-центр ОС

Источник: https://censor.net.ua/p3186914
 
   
 Топ комментарии
 
За что тут платить 2млн $?!Что-то наши журналисты перегнули палку.
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вот это говно из перьев и палок - два миллиона ???
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Збитий дрон треба передати ООН, ОБСЄ, і по шматочку Трампові, та Меркель з Мікроном.
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Для того чтобы они поверили , - скажут надо было сбивать при нас.
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Та він випадково перелитів, усяке буває, а наші одразу збивати...))
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За что тут платить 2млн $?!Что-то наши журналисты перегнули палку.
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Возможно журналисты напутали и $2M это стоимость разработки и запуска в серию такого аппарата?
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2 лимона зеленых он стоит исключительно для лаптеногих пенсов! а тимченки-ротенберги тупо покупают их на Али за пару штук баксов, клеют бирку Уралвагонзавода и сдают государству за два лимона
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то не журналісти наплутали, то лаптєногія свинособаки ціну накрутили
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Ну и Распилиада в Сочи далеко не 50 млрд долларов стоит, но налогоплательщикам России она обошлась в эту сумму.
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Та да.Касьянич судорожно ковтає слину.
Звичайний розпил оборонного бюджету.
На 2011 рік один обходився в 50 млн. рублєй.Це десь 1.5 ляма баксів.
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Є нюанс. Увесь комплекс може коштувати 2млн $. У комплекс входить кілька БПЛА, пульт керування та інші прибамбаси. Журналісти побачили ціну, і подумали, що це ціна оцього "крила".
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2 ляма баксов стоит не отдельный беспелотник , а весь комплекс в который входит машина управления и 5-6 беспелотников. Просто наши журналюги как обычно слышали звон , да не в курсе где он. У них и гильзы калибра 7,62 бывают и муха у них противотанковый гранотомет и т д.
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2 миллиона долларов? Не верю.На коленке зроблено.
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В цену входит распил.Как же у ватников без него!
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50 тыс долларов - сам аппарат.
1 млн 950 тыс долларов - откаты.
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вот это говно из перьев и палок - два миллиона ???
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хочеш вір, а хочеш - ні, але тепер дЄрмаку прийдеться компаньйонам в Мінську повернути кошти з власної кишені На Луганщине сбит российский беспилотник "Застава", стоимостью 2 млн долл., - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 4452
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его собрали пионеры авиамодельного кружка
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с заказанных на Али деталюшек и схемой сборки
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Ну это уж слышком.2 тысячи 20 тысяч еще куда не шло а 2 лимона баксов?Это только украинский военторг может такие цены указывать в отчетах
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Надо же, не успел еще толком из шахты вылететь, а его уже взяли и сбили На Луганщине сбит российский беспилотник "Застава", стоимостью 2 млн долл., - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 9591
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Бийте кацапську нечість.Смерть кацапским фашистам!
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издеваетесь? 2 ляма? это стоимость с комплексом управления.
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В нас вихваляються тим, що ремонтують танки. А треба озброюватися дронами. Системами ППО. Ракетними системам "поверхня-поверхня". ******** літаків нам вже випускати не світить. Але дрони - саме те.
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Это подстанция скорой помощи во Фряново, в 60 км от Москвы.

На Луганщине сбит российский беспилотник "Застава", стоимостью 2 млн долл., - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 9391
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В этом здании не делали ремонт после того как в нём размешался фельдшерский пункт вермахта На Луганщине сбит российский беспилотник "Застава", стоимостью 2 млн долл., - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 5172
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подозреваю, что, если там есть сякое-такое медоборудование - оно ещё от оккупантов осталось.
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Судя по состоянию, его не сбили а перехватили управление.
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Хлопці звичайно молодці. Але то літаюче кацапо- лайно навряд чи вартує 2 мільйони дол. Хоча приємно всеодно.
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Беспилотники ведь не продают поштучно.
Там целый комплекс - 3 беспилотника, тренажер, несколько модулей управления, запасные части.
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Непонятно за что там два лимона баксов На Луганщине сбит российский беспилотник "Застава", стоимостью 2 млн долл., - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 1499воруют видать бояре ...
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он наверно из золота. за что там платить 2 млн.? за дешевую веб камеру за 8 долларов и китайский моторчик?
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Судячи по фото, щось дуже сумнівно щоб ця залізяка коштувала два лями баксів. На Луганщине сбит российский беспилотник "Застава", стоимостью 2 млн долл., - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 1832
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Ох і апарат... Гарно гроші розпилили. Хоч би ВД-шкою сприснули.
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Его стоимость составляет около 2 миллионов долларов"Источник: https://censor.net.ua/p3186914

скорее стоимость всей партии. На Луганщине сбит российский беспилотник "Застава", стоимостью 2 млн долл., - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 3896
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Я так розумію що його не збили (слідів фізичного ушкодження нема) , а за допомогою станції РЕБ просто посадили - ото молодці! А коштує 2 мільйони дійсно не він а разом з станцією управління , але електроніка/оптика в ньому теж не копійку коштує і явно не на Московії вироблена.
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БЛА Застава предназначен для осуществления разведки с воздуха и наведения ударно-огневых средств на цели. Может транспортироваться на грузовых или легковых автомобилях.
Продукт "лицензионной сборки" в России мини БЛА IAI Bird Eye 400, Israel Aerospace Industries, Израиль. http://robotrends.ru/robopedia/zastava


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2011 Минобороны РФ заключило с УЗГА контракт на поставку в 2011-2013 годах 27 комплексов с мини-БЛА Застава общей стоимостью 1,3392 млрд руб. Затраты военных на один комплект, таким образом составили 49-50 млн руб.
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если бакс тогда стоил 25фублей то как раз 2 ляма баксов и выходит за тушку
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Я прошу прощение, но я такую херню с ребенком делал, с фанеры.. Ему надо было на конкурс моделей авиа-техники. Потратил на все 4 тыщи гривен и это фактически стоимость мотора и пульта управления.. Каких нахер 2 ляма баксов???
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"...27 комплексов с мини-БЛА типа "Застава" общей стоимостью 1,3392 млрд рублей. Испытания первых собранных на УЗГА БЛА "Форпост" и "Застава" были начаты в декабре 2012 года" - https://bmpd.livejournal.com/658798.html
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Це вже другий даної модиффікації (зав.№ 405).Перший Bird Eye 400 був збитий 25.07.2015 (зав.№355) - https://informnapalm.org/10932-ukrayna-sbyla-rossyjskyj-bespylotnyk-zastava-on-zhe-yzraylskyj-bird-eye-400-stoymostyu-v-2-mln-dollarov/
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2011 Минобороны РФ заключило с УЗГА контракт на поставку в 2011-2013 годах 27 комплексов с мини-БЛА Застава общей стоимостью 1,3392 млрд руб. Затраты военных на один комплект, таким образом составили 49-50 млн руб.
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ну, во-первых, откаты и распилы, а во-вторых, что означает "один комплект"?
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Вы наверное правы. И в комплексе вряд ли один беспилотник.
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Тоже рассматриваю, на мой женский взгляд эта этажерка не стоит 2 млн.))
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- Прапор сказал - 2 миллиона баксов стоит. Запущу свояку в Украину, может тыщёнку срублю.
На Луганщине сбит российский беспилотник "Застава", стоимостью 2 млн долл., - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 2815
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Оце гівно $2КК??? Смачно на ********* бюджет пилять! Молодці)))
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треба цей пєпєлац передати як вещдок до суду в Гаазі, бо на ньому є усе: бортовий номер, завод-виробник і т.ін.
От тобі й беззаперечне свідоцтво, що ********* підтримує терористичні угруповання.
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а толку куча техники военной есть захваченной и индифицированной и толку ноль
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Нее,не покатит,козложопые скажут,что он "заблудился" или это шахтеры с учителями сляпали.
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Орлан 10 в пять раз дороже стоит , шт 5 наши сбили уже не запускают лапти
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Цена малой серии в 2011 году. Сейчас он гораздо дешевле, но если не учитывать аппетиты чинуш, на наше счастье - иначе закупили бы больше...)
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а потом скулят лапти чтобы сняли санкции
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2 лимона за дурилку картонную из журнала "Моделист - Конструктор", скажить касабам, шо Омерика б/у истребители на лету- дешевле продаёть...
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Всё-таки богаты и плодородны недра донбасских шахт! Не успел слой танков истощиться, как уже беспилотники пошли.
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Можно его обменять на право транслировать сериал "Сваты" в Украине на время карантина коронаRUвирус На Луганщині збито російський безпілотник "Застава" вартістю 2 млн дол., - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 1425
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Судя по шильдику, сбили гражданский мирный беспилотник.
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Заводской номер умиляет. Он по весу половину полезной нагрузки сжирает. В раше совок неистребим. Спасибо Воинам света! Уничтожив эту хрень вы сберегли жизни наших воинов!
Да. Кстати. ***** буть ты проклят, населением всего цивилизованного человечества!
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