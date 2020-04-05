 На Луганщине сбит российский беспилотник "Застава", стоимостью 2 млн долл., - пресс-центр ОС. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

"Данный БПЛА с 2012 года производится в Российской Федерации. Его стоимость составляет около 2 миллионов долларов", - говорится в сообщении.





Смотрите: Украинские воины на Донбассе уничтожили вражеский беспилотник, сбрасывающий гранаты, - Минобороны. ФОТО

Беспилотник был передан соответствующим специалистам специальных подразделений для изучения данных с носителей информации.

Также читайте: Наемники РФ ведут воздушную разведку, используя беспилотники СММ ОБСЕ для прикрытия , - пресс-центр ОС