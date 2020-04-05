 На Луганщине сбит российский беспилотник "Застава", стоимостью 2 млн долл., - пресс-центр ОС. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
"Данный БПЛА с 2012 года производится в Российской Федерации. Его стоимость составляет около 2 миллионов долларов", - говорится в сообщении.
Беспилотник был передан соответствующим специалистам специальных подразделений для изучения данных с носителей информации.
Звичайний розпил оборонного бюджету.
На 2011 рік один обходився в 50 млн. рублєй.Це десь 1.5 ляма баксів.
1 млн 950 тыс долларов - откаты.
Там целый комплекс - 3 беспилотника, тренажер, несколько модулей управления, запасные части.
http://pora-valit.com/разруха-картинки/
скорее стоимость всей партии.
Продукт "лицензионной сборки" в России мини БЛА IAI Bird Eye 400, Israel Aerospace Industries, Израиль. http://robotrends.ru/robopedia/zastava
От тобі й беззаперечне свідоцтво, що ********* підтримує терористичні угруповання.
Украина сбила российский беспилотник «Застава», он же израильский Bird Eye 400, стоимостью 2 млн долларов.
24.07.2015
Да. Кстати. ***** буть ты проклят, населением всего цивилизованного человечества!