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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 10 тыс. защитных костюмов от Порошенко отправлены в больницы Черновцов, Тернополя, Киева и Винницы. ФОТОрепортаж

10 000 специальных защитных костюмов, которые были доставлены из Китая за средства корпорация Рошен и Фонда Порошенко, отправлены в больницы Черновцов, Тернопольской области, Киева и Винницы. В течение ближайшей недели у Порошенко планируют доставить такие костюмы в другие области Украины.

Об этом пятый Президент, лидер партии "Европейская Солидарность" рассказал в Открытом партийном офисе, откуда начал свой путь по Украине этот критически важный для врачей груз, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Украина сейчас оказалась перед очень серьезными вызовами. В дополнение к российской агрессии - еще эпидемия коронавируса и серьезные экономические трудности. Так же, как мы в 2014-2015 годах объединились и давали отпор российской агрессии усилиями добровольцев, волонтеров, простых граждан. Так же, как тогда собирали бронежилеты, разгрузки, самое необходимое для раздетой, разоруженной и почти уничтоженной украинской армии. Так же сейчас мы должны защитить наших врачей, поскольку именно они сейчас на передовой фронта борьбы с коронавирусом", - подчеркнул Порошенко.

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10 тыс. защитных костюмов от Порошенко отправлены в больницы Черновцов, Тернополя, Киева и Винницы 01

"Они должны быть одеты в защитные костюмы, иметь качественные маски, качественные противовирусные очки, бахилы, перчатки, иметь главное оборудование и лекарства для того, чтобы спасать украинцев", - перечислил Петр Порошенко.

10 тыс. защитных костюмов от Порошенко отправлены в больницы Черновцов, Тернополя, Киева и Винницы 02

Он показал демонстрационный костюм - именно такой, который необходим для многочасовой смены медперсонала в инфекционных отделениях.

"Он стерильный, высокого уровня защиты, первая партия 10 000 штук приехала самолетом из Китая", - сообщил Порошенко.

Он еще раз напомнил, что на мировом рынке сейчас огромный ажиотаж вокруг медсредств. Страны пытаются перехватить контракты друг у друга. "И фактически там, где мы заказали 70 000, сейчас завод пытается сорвать нам контракт, потому что приехали россияне с чемоданами денег и пытаются перехватить наш контракт. Но мы точно поставим в Украину необходимое количество защитных костюмов", - подчеркнул Порошенко.

"Сегодня уже костюмы пошли в наиболее пострадавшие регионы Украины. Это Черновцы и Тернополь. Часть останется в Киеве, часть поедет в Винницу. И в конце концов в течение недели мы сделаем, чтобы в каждом областном центре врачи имели чем защищаться. Только при этих условиях они смогут оказывать качественную медицинскую помощь украинцам", - сообщил Петр Порошенко.

Источник: https://censor.net.ua/p3186888
 
   
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На сайте президента зарегистрирована петиция о строительстве базы НАТО в Мариуполе.Скрепы кремля трещат нехило 10 тыс. защитных костюмов от Порошенко отправлены в больницы Черновцов, Тернополя, Киева и Винницы - Цензор.НЕТ 6645
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Эта всьо пиар панастаящему за Украину пириживает зеля и только зеля, остальные притваряюцца 10 тыс. защитных костюмов от Порошенко отправлены в больницы Черновцов, Тернополя, Киева и Винницы - Цензор.НЕТ 8586
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Во пиариться Порох клятый! Нет бы как Бубочка просто запилить видосик!
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Мародьор як крові зранку не вип"є так і день в нього пропав.
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А зе команда все крадет и крадет, мародеры.
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количество защитных мятых пиджаков, драных носков и неотутюженных брюк превысило все допустимые пределы, как бонус предлагаются просроченные противовирусные цукерки рошен
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Вот зря он так. Мудрый нарид все равно больше любит видосики от Вовачки!
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А от недопрезидента отправлены распираторы в Испанию и врачи в Италию. Утерлись, порохоботы?
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Щас ця інфа про Порошенка вчергове поставить рекорд з клькості коментів. Зебобіки не зможуть обійти її стороною... Ну, не про бубочку же їм розказувати?
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он твой батько?

Или у тебя их несколько...?
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Илон Маск может завалить мировой рынок своими аппаратами па самые памидоры.Но надо выходить на Зелю,на Уляна Супрун низзя,враг Украины 10 тыс. защитных костюмов от Порошенко отправлены в больницы Черновцов, Тернополя, Киева и Винницы - Цензор.НЕТ 6555
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Євангілія від Матея 6:1-131 "Уважайте добре, щоб ви не чинили ваших добрих учинків перед людьми, які бачили б вас, а то не матимете нагороди в Отця вашого, що на небі. 2 Отож, коли даєш милостиню, не труби перед собою, як роблять лицеміри по синагогах та вулицях, щоб їх хвалили люди. Істинно кажу вам: Вони вже мають свою нагороду. 3 Ти ж, коли даєш милостиню, нехай твоя ліва рука не знає, що робить твоя права: 4 щоб твоя милостиня була таємна, і Отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі. 5 А коли молитеся, не будьте як ті лицеміри, що ******* навидноті молитися по синагогах та на перехрестях, щоб показатися людям. Істинно кажу вам: Вони вже мають свою нагороду.
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А твой сынок в Лондоне,со всеми рузкими песни попел?
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ну що ж! Порошенка можна не любити, але якщо він робить добру справу, то це -добра справа. Респект.
..якби ще цукерки без пальми робив - взагалі би був молодець.
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А мог бы флешку с коллекцией видосиков выслать...
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Развенчание мифов о смертоносном короновирусе.
Официальная статистика Укрстата относительно смертности в Украине от болезней.
На сайте Украстата http://www.ukrstat.gov.ua/ , в разделе -
Статистична інформація
Демографічна та соціальна статистика /Населення та міграція
Кількість померлих за окремими причинами смерті у січні 2020 року
Видим, что в январе этого года умерло 53 тысячи людей.
Из них от гриппа и пневмонии - 621 человек.
(как известно в январе у нас и в помине не было никакого короновируса)
А сейчас, за почти месяц пандемии от короновируса умерло 32 человека.
Выходит, согласно статистике, обычный грипп опаснее и смертельнее чем короновирус.
10 тыс. защитных костюмов от Порошенко отправлены в больницы Черновцов, Тернополя, Киева и Винницы - Цензор.НЕТ 8251
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