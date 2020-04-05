 10 тыс. защитных костюмов от Порошенко отправлены в больницы Черновцов, Тернополя, Киева и Винницы. ФОТОрепортаж

Об этом пятый Президент, лидер партии "Европейская Солидарность" рассказал в Открытом партийном офисе, откуда начал свой путь по Украине этот критически важный для врачей груз, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Украина сейчас оказалась перед очень серьезными вызовами. В дополнение к российской агрессии - еще эпидемия коронавируса и серьезные экономические трудности. Так же, как мы в 2014-2015 годах объединились и давали отпор российской агрессии усилиями добровольцев, волонтеров, простых граждан. Так же, как тогда собирали бронежилеты, разгрузки, самое необходимое для раздетой, разоруженной и почти уничтоженной украинской армии. Так же сейчас мы должны защитить наших врачей, поскольку именно они сейчас на передовой фронта борьбы с коронавирусом", - подчеркнул Порошенко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Замглавы ОП Тимошенко поблагодарил Порошенко за гуманитарную помощь

"Они должны быть одеты в защитные костюмы, иметь качественные маски, качественные противовирусные очки, бахилы, перчатки, иметь главное оборудование и лекарства для того, чтобы спасать украинцев", - перечислил Петр Порошенко.

Он показал демонстрационный костюм - именно такой, который необходим для многочасовой смены медперсонала в инфекционных отделениях.

"Он стерильный, высокого уровня защиты, первая партия 10 000 штук приехала самолетом из Китая", - сообщил Порошенко.

Он еще раз напомнил, что на мировом рынке сейчас огромный ажиотаж вокруг медсредств. Страны пытаются перехватить контракты друг у друга. "И фактически там, где мы заказали 70 000, сейчас завод пытается сорвать нам контракт, потому что приехали россияне с чемоданами денег и пытаются перехватить наш контракт. Но мы точно поставим в Украину необходимое количество защитных костюмов", - подчеркнул Порошенко.

"Сегодня уже костюмы пошли в наиболее пострадавшие регионы Украины. Это Черновцы и Тернополь. Часть останется в Киеве, часть поедет в Винницу. И в конце концов в течение недели мы сделаем, чтобы в каждом областном центре врачи имели чем защищаться. Только при этих условиях они смогут оказывать качественную медицинскую помощь украинцам", - сообщил Петр Порошенко.