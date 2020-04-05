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 Киевские новости, Фоторепортаж
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 "Не все киевляне осознали реальность угрозы": Коммунальные службы с правоохранителями контролируют в Киеве соблюдение карантина. ФОТОрепортаж

В Киеве соблюдение мер карантина контролируют городские коммунальные службы совместно с муниципальной стражей и сотрудниками проавоохранительных органов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

"Не все киевляне осознали реальность угрозы своей жизни и жизни родных и близких, и пренебрегли предупреждением. Именно поэтому мы усиливаем меры безопасности с привлечением правоохранительных органов. Уже первое патрулирование показало, что горожане с пониманием относятся к таким мерам и готовы выполнять условия карантина, - сказано в сообщении.

Как отмечается, уже успели проверить столичные парки и скверы, а также спортивные и детские площадки во всех районах. В частности, зафиксировано ряд нарушений, по результатам которых сотрудники коммунальных служб составили соответствующие первые протоколы.

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"У нас есть четкая задача не допустить распространения эпидемии в столице, а это возможно только при условии точного выполнения всех карантинных мероприятий. Киевляне должны понять, что карантин - это не каникулы, и теперь не та ситуация, когда с болезнью можно шутить. Соответствующие замечания и составлены протоколы - пока предупредительной меры, с понедельника карантин входит в более жесткую фазу", - говорится в сообщении.

Не все киевляне осознали реальность угрозы: Коммунальные службы с правоохранителями контролируют в Киеве соблюдение карантина 01
Не все киевляне осознали реальность угрозы: Коммунальные службы с правоохранителями контролируют в Киеве соблюдение карантина 02
Не все киевляне осознали реальность угрозы: Коммунальные службы с правоохранителями контролируют в Киеве соблюдение карантина 03
Не все киевляне осознали реальность угрозы: Коммунальные службы с правоохранителями контролируют в Киеве соблюдение карантина 04
Не все киевляне осознали реальность угрозы: Коммунальные службы с правоохранителями контролируют в Киеве соблюдение карантина 05

Как сообщалось, Кабинет Министров обнародовал постановление №255 от 2 апреля об ужесточении карантинных мер в пятницу, которые начнут действовать с 6 апреля. В частности, ужесточаются карантинные меры, в т.ч. запрет на пребывания в общественных метах без респиратора или маски, на перемещение группами больше двух, кроме необходимости сопровождать детей, запрет на пребывание в общественных местах детей младше 14 лет без сопровождения родителей.

Источник: https://censor.net.ua/p3186852
 
 
 Топ комментарии
 
Главное , чтобы ломбарды работали.
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Муниципальная стража - это незаконное военизированное формирование. Чистый криминал по Закону.
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это точно ... многие так и не осознали угрозы зелёно-вируса ! они зробылы це разом !
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Это не для киевлян угроза. Это для прикорыченных угроза. Для киевлян риск мизерный. А спасать, убивая своё здоровьё, обанкротившуюся власть... Дурные есть. Но не все такие!
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«А сегодня не все киевляне осознают реальность угрозы. Вернее осознать могут не только лишь все, мало кто может это делать» "Не все киевляне осознали реальность угрозы": Коммунальные службы с правоохранителями контролируют в Киеве соблюдение карантина - Цензор.НЕТ 5787

"Не все киевляне осознали реальность угрозы": Коммунальные службы с правоохранителями контролируют в Киеве соблюдение карантина - Цензор.НЕТ 3191

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Ціна на золото ще не впала?часом не відаєте?
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Загрозу диктатури,обмеження прав і безкарного порушення конституції ? Є таке.
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Робіть як мер Дніпра, викопайте 600 могил і напишіть біля них, найди свою......
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в парках и скверах минимальная вероятность заразится....
Идиоты....
Дрессируют людей как мартышек...
Приучают к покорности в выполнении любых приказов....
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Вот и получается, что население этого очень хочет. Испугаться чуши , ведь круче чем в фильмах ужасов. Все послушно одевают намордник, не задумываясь о его вреде.
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На рашці вже 20 років не можуть віруса з крісла президента висмикнути.
В Україні 73% обрали собі також віруса.
Так що, це просто своєрідне ставлення до загроз.
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Муниципальная стража - это незаконное военизированное формирование. Чистый криминал по Закону.
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Статья 260. Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований
Содержание Уголовного кодекса Украины | Скачать бесплатно комментарий Уголовного кодекса
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1. На территории Украины запрещается создание и функционирование любых вооруженных формирований, не предусмотренных законом (ч. 6 ст. 17 Конституции Украины). Создание незаконных военизированных или вооруженных формирований или групп посягает на общественную безопасность.
2. Согласно действующему законодательству, в Украине создаются:
а) Вооруженные Силы Украины б) Национальная гвардия Украины в) Служба безопасности Украины г) формирование и подразделения МВД д) Пограничные войска Украины; е) Управление охраны высших должностных лиц Украины и некоторые другие.
3. Составом преступления является создание (организация) непредусмотренных законодательством военизированных или вооруженных формирований или групп и активное участие в деятельности таких формирований или групп.
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А кто Вам сказал, что они вооружены?
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это точно ... многие так и не осознали угрозы зелёно-вируса ! они зробылы це разом !
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Это правительсво не осознало своими куриными мозгами реальность угрозы и вместо того чтоб вести накопление защитных средств их продавало до последней еденицы,это правительство запустило на землю Украины больше 200 тысяч человек без обсервации.А теперь все сваливают на несознательность украинцев а они стают героями в борьбе из ,,несознательными,,украинцами ,,заботясь о здоровье народа.
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Народ уже договаривается выезжать с детьми за пределы города на личных авто в поле, лес на озеро.
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Так ещё вроде не шестое и эти "герои" сами нарушают так как ходят больше чем по 2 человека!
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у них паважна причина в ввиде служебной необхидности
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А на якій підставі гопніки з так званої "муніципальної варти" здійснюють контроль над дотриманням цього не в повній мірі адекватного карантину?
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Зелёные дождутся людям скучно, сидят нервные, без денег и работы - начнут тоже собираться в кучки и банды и тогда не поможет даже ЧП и ваши вартові галактики
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"Не все киевляне осознали реальность угрозы" - это не о коронавирусе сказано.
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по 8 человек мусоров можна ходить а простым смертным только по 2? иди сделаете еще как в Азербайджане ?- ".В рамках мер по борьбе с коронавирусом Азербайджан с 5 апреля закрывает границы и вводит ограничения на передвижение людей внутри страны, сообщает ТАСС.
Как уточнили власти страны, 5 по 20 апреля границы Азербайджана будут закрыты для наземного и воздушного транспорта. Исключение сделано только для грузоперевозок.
Также запрещены авиаперелеты внутри страны.
В предстоящие две недели граждане смогут выходить из дома только в трех случаях: для получения медпомощи; для приобретения продуктов, товаров, лекарств, похода в банк и на почту; участия в похоронах близкого родственника.
Чтобы получить разрешение на выход из дома, жителям страны нужно направить СМС-сообщение на установленный номер. При использовании личного транспорта необходимо также указать номер автомобиля.
Ответ на запрос гражданин получит в течение часа, и только после этого сможет покинуть свой дом.
За продуктами, в аптеку, банк или на почту разрешается выходить раз в день на два часа. На посещение врача тоже отведено не более двух часов, за исключением особых случаев.
Информация о полученном разрешении будет попадать в базу данных электронного правительства и правоохранительных органов.
Власти Азербайджана предупредили, что нарушение карантина повлечет ответственность, в том числе уголовную.Ограничения на передвижение не касаются сотрудников администрации президента, кабинета министров, МИД, депутатов парламента, медиков, работников объектов жизнеобеспечения, правоохранительных органов, средств массовой информации и дипломатов. https://korrespondent.net/world/4213445-azerbaidzhan-zakryvaet-hranytsy-y-vvodyt-sms-kontrol-za-naselenyem
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Кстати если у человека которого собираются штрафовать на 17 тыс.грв.за отсутствие марлевой повязки и нет средств к существованию, что описывать имущество будут?
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ну да, прийдет судебный пристав и заберет телевизор и компьютер
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Карантин ввели з порушенням конституції ! Обмеження прав і свобод незаконні ! Коіські штрафи теж не законні ! Ніхто не проти карантину, але не бидлячого безпредєлу , з боку влади ! В них не закон , а дишло , куди потягнуть , те й виййшло .Тьфу пля !!!😈
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У меня вопрос когда начнут изымать книги и сжигать?
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Поки у влади дебіли,народ жити нормально не зможе.
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Почему люди такие послушные??? Не ужели так сильно хочется этого мраобесия??? Не надоело??? Но ведь Сама ВОЗ открыто говорит, что ношение масок скорее вредно, чем безопасно, вирус в 99.9% передается через контак с поверхностью или носителем вируса. Вся инфа есть (американская, израильская, шведская и т.д.). Я понимаю власти, запрещать (типа заботиться) - самый простой/убийственный способ! Но я не понимаю население! Абсурд!!!
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Справедливости ради нужно еще и космолоты открыть, что бы люди могли зарабатывать "Не все киевляне осознали реальность угрозы": Коммунальные службы с правоохранителями контролируют в Киеве соблюдение карантина - Цензор.НЕТ 9698 "Не все киевляне осознали реальность угрозы": Коммунальные службы с правоохранителями контролируют в Киеве соблюдение карантина - Цензор.НЕТ 7406
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Физическое состояние пожилых людей, находящихся на изоляции из-за коронавируса, может сильно ухудшиться. Об этом агентству РИА Новости рассказал врач Леонид Эйдельман.
Он предупредил, что если человек начинает меньше двигаться, то рискует стать сидячим или лежачим больным и не сможет восстановить физическую активность. Кроме того, переедание и стресс способны вызвать обострение хронических заболеваний.
Помимо этого, медик отметил, что люди, которым требуется лечение не в самых острых случаях, избегают посещать врачей. «Мы знаем уже несколько случаев, когда люди с симптомами болезней сердца, которым требовалось фактически обращение в больницу и госпитализация, не прибывали вовремя в больницу и расплачивались очень дорогой ценой», - посетовал он.
Эйдельман призвал всех во время самоизоляции как можно больше двигаться, а для борьбы со стрессом «найти хобби, отвлекающие занятия и понять, что эта болезнь в подавляющем большинстве случаев не смертельная».
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Муніцепальна варта починає нагадувать , тітушок часів януковоча !😈
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Цензор.НЕТФотоКиевские новости
 
 
 
 
 
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