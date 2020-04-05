 "Не все киевляне осознали реальность угрозы": Коммунальные службы с правоохранителями контролируют в Киеве соблюдение карантина. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.
"Не все киевляне осознали реальность угрозы своей жизни и жизни родных и близких, и пренебрегли предупреждением. Именно поэтому мы усиливаем меры безопасности с привлечением правоохранительных органов. Уже первое патрулирование показало, что горожане с пониманием относятся к таким мерам и готовы выполнять условия карантина, - сказано в сообщении.
Как отмечается, уже успели проверить столичные парки и скверы, а также спортивные и детские площадки во всех районах. В частности, зафиксировано ряд нарушений, по результатам которых сотрудники коммунальных служб составили соответствующие первые протоколы.
"У нас есть четкая задача не допустить распространения эпидемии в столице, а это возможно только при условии точного выполнения всех карантинных мероприятий. Киевляне должны понять, что карантин - это не каникулы, и теперь не та ситуация, когда с болезнью можно шутить. Соответствующие замечания и составлены протоколы - пока предупредительной меры, с понедельника карантин входит в более жесткую фазу", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, Кабинет Министров обнародовал постановление №255 от 2 апреля об ужесточении карантинных мер в пятницу, которые начнут действовать с 6 апреля. В частности, ужесточаются карантинные меры, в т.ч. запрет на пребывания в общественных метах без респиратора или маски, на перемещение группами больше двух, кроме необходимости сопровождать детей, запрет на пребывание в общественных местах детей младше 14 лет без сопровождения родителей.
Идиоты....
Дрессируют людей как мартышек...
Приучают к покорности в выполнении любых приказов....
В Україні 73% обрали собі також віруса.
Так що, це просто своєрідне ставлення до загроз.
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1. На территории Украины запрещается создание и функционирование любых вооруженных формирований, не предусмотренных законом (ч. 6 ст. 17 Конституции Украины). Создание незаконных военизированных или вооруженных формирований или групп посягает на общественную безопасность.
2. Согласно действующему законодательству, в Украине создаются:
а) Вооруженные Силы Украины б) Национальная гвардия Украины в) Служба безопасности Украины г) формирование и подразделения МВД д) Пограничные войска Украины; е) Управление охраны высших должностных лиц Украины и некоторые другие.
3. Составом преступления является создание (организация) непредусмотренных законодательством военизированных или вооруженных формирований или групп и активное участие в деятельности таких формирований или групп.
Как уточнили власти страны, 5 по 20 апреля границы Азербайджана будут закрыты для наземного и воздушного транспорта. Исключение сделано только для грузоперевозок.
Также запрещены авиаперелеты внутри страны.
В предстоящие две недели граждане смогут выходить из дома только в трех случаях: для получения медпомощи; для приобретения продуктов, товаров, лекарств, похода в банк и на почту; участия в похоронах близкого родственника.
Чтобы получить разрешение на выход из дома, жителям страны нужно направить СМС-сообщение на установленный номер. При использовании личного транспорта необходимо также указать номер автомобиля.
Ответ на запрос гражданин получит в течение часа, и только после этого сможет покинуть свой дом.
За продуктами, в аптеку, банк или на почту разрешается выходить раз в день на два часа. На посещение врача тоже отведено не более двух часов, за исключением особых случаев.
Информация о полученном разрешении будет попадать в базу данных электронного правительства и правоохранительных органов.
Власти Азербайджана предупредили, что нарушение карантина повлечет ответственность, в том числе уголовную.Ограничения на передвижение не касаются сотрудников администрации президента, кабинета министров, МИД, депутатов парламента, медиков, работников объектов жизнеобеспечения, правоохранительных органов, средств массовой информации и дипломатов. https://korrespondent.net/world/4213445-azerbaidzhan-zakryvaet-hranytsy-y-vvodyt-sms-kontrol-za-naselenyem
Он предупредил, что если человек начинает меньше двигаться, то рискует стать сидячим или лежачим больным и не сможет восстановить физическую активность. Кроме того, переедание и стресс способны вызвать обострение хронических заболеваний.
Помимо этого, медик отметил, что люди, которым требуется лечение не в самых острых случаях, избегают посещать врачей. «Мы знаем уже несколько случаев, когда люди с симптомами болезней сердца, которым требовалось фактически обращение в больницу и госпитализация, не прибывали вовремя в больницу и расплачивались очень дорогой ценой», - посетовал он.
Эйдельман призвал всех во время самоизоляции как можно больше двигаться, а для борьбы со стрессом «найти хобби, отвлекающие занятия и понять, что эта болезнь в подавляющем большинстве случаев не смертельная».