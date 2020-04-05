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 Пограничники не дали вывезти из Украины партию средств дезинфекции на 30 тысяч евро. ФОТОрепортаж

Пограничники Одесского отряда совместно с сотрудниками таможни и пресекли попытку вывоза из Украины партии средств дезинфекции через морской пункт пропуска "Черноморск".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Одесского пограничного отряда ГПСУ на своей странице в Facebook.

"Исходя из анализа и оценки рисков, правоохранителями разоблачен факт перемещения антисептиков в грузовом транспортном средстве, которые должны были доставить в Азербайджан. В ходе проведения совместного осмотра в грузовике обнаружено 4 тысячи литров и 300 тысяч таблетированных дезинфицирующих средств", - говорится в сообщении.

Сейчас образцы антисептиков отобраны для проведения независимой экспертизы.

Данные средства являются крайне необходимыми для украинских медицинских заведений для противодействия пандемии коронавируса COVID-19. Общая стоимость средств дезинфекции составляет около 30 тысяч евро.

Также читайте: Житель Черкасщины наладил незаконную отправку по почте масок и респираторов в Италию, - СБУ. ФОТО

Пограничники не дали вывезти из Украины партию средств дезинфекции на 30 тысяч евро 01
Пограничники не дали вывезти из Украины партию средств дезинфекции на 30 тысяч евро 02
Пограничники не дали вывезти из Украины партию средств дезинфекции на 30 тысяч евро 03
Пограничники не дали вывезти из Украины партию средств дезинфекции на 30 тысяч евро 04

Источник: https://censor.net.ua/p3186846
 
 
 Топ комментарии
 
Маска это не от коронавируса, маска это шоб от ментов и шоб в магазин пустили Пограничники не дали вывезти из Украины партию средств дезинфекции на 30 тысяч евро - Цензор.НЕТ 7764
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Хоч усюди ніч кружляє -
Прикордонник наш не спить,
Мирні сни охороняє
Й неба чистого блакить.

Вітерець нічний зітхає,
Зорі вкрили небеса.
Завтра день новий засяє,
Всі здійсняться чудеса.
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Маска это не от коронавируса, маска это шоб от ментов и шоб в магазин пустили Пограничники не дали вывезти из Украины партию средств дезинфекции на 30 тысяч евро - Цензор.НЕТ 7764
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Хоч усюди ніч кружляє -
Прикордонник наш не спить,
Мирні сни охороняє
Й неба чистого блакить.

Вітерець нічний зітхає,
Зорі вкрили небеса.
Завтра день новий засяє,
Всі здійсняться чудеса.
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Так может это не контрабанда была, а выполняли указ президента и везли в Италию?
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Раньше контрабандили бухло и сигаретки. Сейчас контрабандят маски и антисептики. О верена, о нравы. Даже есть водолазы масочники-контрабандисты Пограничники не дали вывезти из Украины партию средств дезинфекции на 30 тысяч евро - Цензор.НЕТ 2051
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В фейсбуке дали дельный и законом не запрещенный совет как из завтрешнего дня ходить на прогулки по запрещенным местам.Надо купить поводок и гуляй где хочеш,если прлиция остановит то скажете что выгуливали собаку а она сбежала и теперь вы ее ищете.
Выгуливать животных карантином не запрещено.
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Ага, типа менты такие тупарылые? Если вопрос станет ребром, проведут расследование, допросят соседей и докажут шо у тебя нету блохастого Пограничники не дали вывезти из Украины партию средств дезинфекции на 30 тысяч евро - Цензор.НЕТ 6763 Пограничники не дали вывезти из Украины партию средств дезинфекции на 30 тысяч евро - Цензор.НЕТ 1727
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Нет, просто люди которые дружат с головой понимают что постановление власти о запрете прогулок незаконное! Урезать права граждан записанных в Конституции власть имеет право только в 2 случаях - военное положение и чрезвычайное положение. Ни того ни другого у нас нет, у нас чрезвычайная ситуация которая не дает право власти ограничивать Конституционные права граждан.
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собаки стали главнее людей: только с ними можно вьійти, ими можна расплатиться за комуналку.
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Политика президента Порошенка:
Ось вам їжа
Ось вам асоціація
Ось вам децентралізація
Ось вам безвіз Ось вам ВВП
Ось вам зброя все це захищати.
* українці обирають лайно і все руйнують Порошенко такий (зітхає та починає все спочатку): Ось вам їжа... ________
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Чомусь нічого із зазначеного Потрошенко не зробив, окрім без віза. І де пункт подарував Путлеру два арткатери?
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Регулярные антипорошенковские вбросы будут лишь усиливаться, потому как его продолжают боятся и опасаться возвращения его в должность.
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Я не хотів його повернення, але якщо зебіли цього бояться, то треба повернути🤗
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SER BERBA Твоя соевая шлюха снюхалась из зеленой мразью. Протух ваш кумир. Так что угомонись Прикордонники не дали вивезти з України партію засобів дезінфекції на 30 тисяч євро - Цензор.НЕТ 8580
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Зелені мародери. Не повірю що зелена сопля нічого з цього не має.
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Потрошенівські мародери і далі намагаються грабувати Україну.
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Зеленського всі обманюють, навіть ти обманюєш!
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Если бы друзья Зеленского вывозили бы, то груз даже не осматривали бы.
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шо, бояру вывезти хотели? она тут самим надобна...
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Пограничники не дали вывезти, наверное им ничего не дали.
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