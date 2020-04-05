 Пограничники не дали вывезти из Украины партию средств дезинфекции на 30 тысяч евро. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Одесского пограничного отряда ГПСУ на своей странице в Facebook.
"Исходя из анализа и оценки рисков, правоохранителями разоблачен факт перемещения антисептиков в грузовом транспортном средстве, которые должны были доставить в Азербайджан. В ходе проведения совместного осмотра в грузовике обнаружено 4 тысячи литров и 300 тысяч таблетированных дезинфицирующих средств", - говорится в сообщении.
Сейчас образцы антисептиков отобраны для проведения независимой экспертизы.
Данные средства являются крайне необходимыми для украинских медицинских заведений для противодействия пандемии коронавируса COVID-19. Общая стоимость средств дезинфекции составляет около 30 тысяч евро.
Прикордонник наш не спить,
Мирні сни охороняє
Й неба чистого блакить.
Вітерець нічний зітхає,
Зорі вкрили небеса.
Завтра день новий засяє,
Всі здійсняться чудеса.
Выгуливать животных карантином не запрещено.
Ось вам їжа
Ось вам асоціація
Ось вам децентралізація
Ось вам безвіз Ось вам ВВП
Ось вам зброя все це захищати.
* українці обирають лайно і все руйнують Порошенко такий (зітхає та починає все спочатку): Ось вам їжа... ________