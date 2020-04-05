 Остров Хортица будет закрыт для посетителей с 6 апреля, - администрация. КАРТА

Об этом говорится в официальном заявлении администрации Национального заповедника "Хортица", передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что с 6 апреля, людям, которые не будут соблюдать правила, уже грозят штрафы в размере от 17 000 до 34 000 грн., а должностным лицам - от 34 000 до 170 000 грн.

Согласно решению Областного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации (протокол №2), силами полиции и Национальной Гвардии Украины вводится ограничение на съезд автотранспорта с основных транзитных дорог (кроме жителей и работников учреждений, расположенных на о. Хортица).

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": При въезде в Киев всем будут измерять температуру, пожилых людей - отправлять на самоизоляцию, - распоряжение. ИНФОГРАФИКА

"Обращаемся ко всем жителям и работникам учреждений: нужно иметь при себе документ, удостоверяющий ваше проживание или работу в пределах острова Хортица. Родных и близких, посещающих родственников, проживающих на Хортице, просим сообщать работникам полиции / Национальной гвардии фамилию и адрес, которые будут проверяться в соответствии с данными квартального комитета", - говорится в сообщении.

Напомним, с 6 апреля в Украине ужесточат ограничения, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции. Меры будут действовать до 24 апреля. В частности, запрещается находиться в общественных местах без маски или респиратора; перемещаться группой из более чем двух людей, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей; находиться в общественных местах детям до 14 лет без сопровождения совершеннолетних; посещать парки и другие зоны отдыха, кроме выгула собак в сопровождении одного человека и в случае служебной необходимости.

Также читайте: В Украине зафиксированы 129 новых случаев COVID-19, всего подтверждено 1 225 случаев, 32 человека умерли, - Минздрав