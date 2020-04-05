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 Остров Хортица будет закрыт для посетителей с 6 апреля, - администрация. КАРТА

В соответствии с постановлением Кабинета министров Украины, с 6 апреля вводится ограничение посещения парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, в том числе на острове Хортица.

Об этом говорится в официальном заявлении администрации Национального заповедника "Хортица", передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что с 6 апреля, людям, которые не будут соблюдать правила, уже грозят штрафы в размере от 17 000 до 34 000 грн., а должностным лицам - от 34 000 до 170 000 грн.

Согласно решению Областного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации (протокол №2), силами полиции и Национальной Гвардии Украины вводится ограничение на съезд автотранспорта с основных транзитных дорог (кроме жителей и работников учреждений, расположенных на о. Хортица).

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"Обращаемся ко всем жителям и работникам учреждений: нужно иметь при себе документ, удостоверяющий ваше проживание или работу в пределах острова Хортица. Родных и близких, посещающих родственников, проживающих на Хортице, просим сообщать работникам полиции / Национальной гвардии фамилию и адрес, которые будут проверяться в соответствии с данными квартального комитета", - говорится в сообщении.

Остров Хортица будет закрыт для посетителей с 6 апреля, - администрация 01

Напомним, с 6 апреля в Украине ужесточат ограничения, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции. Меры будут действовать до 24 апреля. В частности, запрещается находиться в общественных местах без маски или респиратора; перемещаться группой из более чем двух людей, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей; находиться в общественных местах детям до 14 лет без сопровождения совершеннолетних; посещать парки и другие зоны отдыха, кроме выгула собак в сопровождении одного человека и в случае служебной необходимости.

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Источник: https://censor.net.ua/p3186830
 
 
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У Дніпрі приготували 600 могил для можливих жертв COVID-19
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Эх Родина... Хортица! Я, наверное, все тропинки на этом острове знал. И на велике объездил. Хотя сколько лет прошло... до сих пор некоторые помню.
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Присмотрелся к карте, всё искал место где я с бабушкой и дедушкой на пляже отдыхал. Только по ДнепроГЕС-у смог сориентироваться. Но меня рассмешила на карте "вулица Перемоги". Ну вы зажигаете, ребята. : )))))) Не было такой улицы.
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в каком законе есть термин прибрежная зона, где определены границы парков и скверов - не каждая территория с деревьями сквер, что значит маска - карнавальная и маска сварщика? если как средство защиты то они должны соответствовать стандартам и самому их изготавливать нельзя
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Жизнь в оригинале.

@SeamanInTheSea



А прикиньте, все введенные из-за пандемии ограничения не отменят? А вдруг все идет по какому-то Оруеловскому плану и это новый мировой порядок? Тут вот один американский сенатор заявил о необходимости создания временного мирового правительства на период пандемии... Временного?
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что такое "зона отдыха" в других и этом законе это описано? а без этого это просто будет беспредел, когда мент сам решает по своему разумению...
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