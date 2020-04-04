 Около 40 украинцев возвращаются из Турции на пароме, - генконсульство в Стамбуле. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook Генконсульства Украины в Стамбуле.

"Паромом Карасу-Черноморск возвращаются на родину около 40 граждан Украины. В условиях закрытия авиапространства, сообщения между городами и усиления мер безопасности эта логистическая возможность возвращения в Украину из Турции является единственной", - говорится в сообщении.

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Фото: facebook.com/CGUinIstanbul

Напомним, с 28 марта в связи с распространением коронавируса Украина закрыла границы, чтобы прекратить пассажирское сообщение с другими странами.

Министерство иностранных дел обратилось ко всем гражданам Украины за рубежом с просьбой не покупать билеты на рейсы после 27 марта и рассмотреть возможность остаться на время карантина.

6 апреля в Украине ужесточат ограничения, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции. Меры будут действовать до 24 апреля. В частности, запрещается находиться в общественных местах без маски или респиратора; перемещаться группой из более чем двух людей, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей; находиться в общественных местах детям до 14 лет без сопровождения совершеннолетних; посещать парки и другие зоны отдыха, кроме выгула собак в сопровождении одного человека и в случае служебной необходимости.