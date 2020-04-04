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 Политика Украины
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 Около 40 украинцев возвращаются из Турции на пароме, - генконсульство в Стамбуле. ФОТО

В субботу, 4 апреля, около 40 украинцев отправились на пароме из турецкого порта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook Генконсульства Украины в Стамбуле.

"Паромом Карасу-Черноморск возвращаются на родину около 40 граждан Украины. В условиях закрытия авиапространства, сообщения между городами и усиления мер безопасности эта логистическая возможность возвращения в Украину из Турции является единственной", - говорится в сообщении.

Около 40 украинцев возвращаются из Турции на пароме, - генконсульство в Стамбуле 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Почти 11,5 тыс. украинцев ожидают эвакуации из-за границы, но ради их же безопасности им стоит оставаться на месте, - Кулеба

Около 40 украинцев возвращаются из Турции на пароме, - генконсульство в Стамбуле 02
Около 40 украинцев возвращаются из Турции на пароме, - генконсульство в Стамбуле 03
Фото: facebook.com/CGUinIstanbul

Напомним, с 28 марта в связи с распространением коронавируса Украина закрыла границы, чтобы прекратить пассажирское сообщение с другими странами.

Министерство иностранных дел обратилось ко всем гражданам Украины за рубежом с просьбой не покупать билеты на рейсы после 27 марта и рассмотреть возможность остаться на время карантина.

6 апреля в Украине ужесточат ограничения, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции. Меры будут действовать до 24 апреля. В частности, запрещается находиться в общественных местах без маски или респиратора; перемещаться группой из более чем двух людей, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей; находиться в общественных местах детям до 14 лет без сопровождения совершеннолетних; посещать парки и другие зоны отдыха, кроме выгула собак в сопровождении одного человека и в случае служебной необходимости.

Источник: https://censor.net.ua/p3186820
 
 
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Наотдыхались и домой, на тесты и самоизоляцию.
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не торпедировать - обеспечить карантин минимум 2 недели, по взрослому так.
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Карантин це від 40 (Cuarenta) днів. Писали що 3 днів навіть в когось термін з вірусом пов"язаний.
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Цих на обсервацію. А за вчорашню добу 7 тис громадян, які перетнули кордон України, просто по домівках...
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Определенная логика есть. Селюк с Черновицкой обл. поедет к себе в село. Где все будут знать, откуда он приехал. И в его интересах 2 недели в хате сидеть. Те же, кого завозят в Киев, тусят по городу, встречаются с диким количеством людей, живут в арендованных квартирах - соседи не знают их в лицо, а не то что откуда они приехали. Вот таких людей на обсервацию направлять необходимо!
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упала индустрия, кива шо то знал заранее...
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Так ты не тушуйся. Пиши в фейсбуке: приючу безработную женщину без табу и с низкой социальной ответственностью. Из Турции или Германии. С меня еда и проживание. С вас всё остальное вместе с тестами и масками.
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Нету Скалецкой, без нее они не будут сидеть в Санжарах.)
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"И от Санжар до Британских морей,
наша Корона всех сильней"
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А можно вернуть их через Харьков? А то там ни одного инфицированного, а в Киеве спасенные в прошлые разы заразили уже 300 человек.
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Так ведь и у нас в Киеве 300 это вершина айсберга.
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зачем? Им нужно изоляцию устроить строго режима, что бы не разбежались, в тюрьме, там за ними будут смотреть.
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согласен, просто на деле ведь разбегаются. По Киеву. Почему киевляне отдуваются за всю Украину?
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Впевнена що ми скоро поб'ємо всі рекорди Італії та Китаю: Лікар з Кам'янець-Подільського району про ситуацію з коронавірусом

У Кам'янець-Подільському районі сімейний лікар зробила звернення до мешканців.
Пост відчаю. буду вдячна за поширення.Знаєте в чому проблема нашого суспільства?
В корупції, бюрократії і просто в людській тупості…наші чиновники , олігархи , які роками обкрадали Україну , крали гроші на держзакупках, ремонтах лікарень, закупівлях обладнаннях , платили мізер медпрацівникам надіялись , що в разі чого будуть лікуватися за кордоном , але не так склалося , як гадалося, нікому вони зараз там за кордоном нафіг не треба, а в нас немає того рівня медичного забезпечення , яке повинно бути, щоб рятувати людей.
Олігархи панічно закуповують собі апарати штучної вентиляції легень , ховають в своїх гаражах та просто очікують..Медичні працівники беззахисні , в них немає навіть звичайних засобів індивідуального захисту, то про що можна тоді говорити, коли первинку посилають на «передову» до людей з підозрою без жодного захисту, а потім самі ж лікарі первинки будуть факторами передачі інфекції .
Чому не можна створити спеціальну інфекційну бригаду в повній амуніції , щоб та реагувала і виявляла такі випадки?Тести…а точніше їх відсутність…без коментарівЗ власного досвіду зрозуміла, що якщо самі люди не згрупуються і не почнуть допомагати , то нічого не зрушиться з місця.
За власні кошти через знайомих пацієнтів вдалося закупити хоч якісь распіратори ,зараз маємо 10 , це на 8 мед/працівників моєї амбулаторії та дві пари окуляр …мізер? Так. Але вже хоч не ті пародії на маски (двошаровий шар марлі, яка просвітляється)Я не можу мовчати …мені страшно те що нас очікує… впевнена що ми скоро поб'ємо всі рекорди Італії та Китаю разом взяті… просто справа часу, хай мене звільнять, якщо моєму начальству не сподобається те що я пишу , і я краще буду сидіти вдома на карантині і не буду наражати на небезпеку своїх рідних , але так просто не можна …це не по людськи…
Люди , які мають можливість сидіти на карантині, користуйтеся цією можливістю не шляйтесь по місту просто так …зараз всі дуже переживають , що скасували маршрутки пишуть пости в інтернеті з обуренням …а по факту як питаєш що за важлива та робота на яку вони так спішать то виявляються що найбільш невдоволені жінки в декреті, перукарі , флористи і тп ..
ЛЮДИ СИДІТЬ ВДОМА НА КАРАНТИНІ, бережіть себе та своїх близьких!!!! - йдеться у повідомленні.
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Всех в палаточный городок на две недели обсервации
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ну здравствуйте, 40 свежих коронавирусов, надеюсь вы хоть через Крым плыли)
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины
 
 
 
 
 
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