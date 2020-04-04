 Солнечный и безлюдный: фото Киева на карантине. ФОТОрепортаж

Цензор.НЕТ предлагает вам подборку фото из центра столицы, обычно заполненного горожанами и туристами.
Автор фотографий — Олег Богачук.
Цензор.НЕТ предлагает вам подборку фото из центра столицы, обычно заполненного горожанами и туристами.
Автор фотографий — Олег Богачук.
а пацанов двое. по закону.
Экономика просто ляжет после этого . Начнется голод и карточная система .А с ними придет преступность , не такая как в 90-х , а такая как в Сомали .Придётся вводить сразу и смертную казнь на месте .А это отказ от Европы . А за ним всегда приходит ,,русский миръ" с х.йлом у которого в орде ,,нет" ни секса ни короновирусов
грозно шагают твои патрули"
На вулицях Донецька значно більше