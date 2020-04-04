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 Киевские новости, Фоторепортаж
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 Солнечный и безлюдный: фото Киева на карантине. ФОТОрепортаж

Центр города опустел из-за карантина. Редкие прогуливающиеся больше двух не собираются.

Цензор.НЕТ предлагает вам подборку фото из центра столицы, обычно заполненного горожанами и туристами.

Автор фотографий — Олег Богачук.

Солнечный и безлюдный: фото Киева на карантине 01
Солнечный и безлюдный: фото Киева на карантине 02
Солнечный и безлюдный: фото Киева на карантине 03
Солнечный и безлюдный: фото Киева на карантине 04
Солнечный и безлюдный: фото Киева на карантине 05
Солнечный и безлюдный: фото Киева на карантине 06Солнечный и безлюдный: фото Киева на карантине 07Солнечный и безлюдный: фото Киева на карантине 08
Солнечный и безлюдный: фото Киева на карантине 09
Солнечный и безлюдный: фото Киева на карантине 10
Солнечный и безлюдный: фото Киева на карантине 11
Солнечный и безлюдный: фото Киева на карантине 12
Солнечный и безлюдный: фото Киева на карантине 13Солнечный и безлюдный: фото Киева на карантине 14
Солнечный и безлюдный: фото Киева на карантине 15

Источник: https://censor.net.ua/p3186795
 
 
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И типы с пивком на лавочке. И дорожники.
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дорожники наработали на штраф по 17 кать.
а пацанов двое. по закону.
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Оці фотографи свідків Апокаліпсису краще б в спальних районах знімали. Життя потрошку бурлить і його не зупинити.
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Не хочется быть свидетелями апокалипсиса. Пока все ещё далеко от этого, а украинцы все-таки вменяемые люди и соблюдаем карантин, поцев неадекватных мало. Будем все-таки оптимистами
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Фотографировать в общественных местах еще можно?
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Да, но только с повязкой на объективе. Солнечный и безлюдный: фото Киева на карантине - Цензор.НЕТ 7494
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Повітря можна б простерилізувати. Дим від покришок будь-яку заразу вбиває.
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Так і має бути. Інакше від епідемії не вберегтись.
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Солнечный и безлюдный: фото Киева на карантине - Цензор.НЕТ 6784 Zushaua

Экономика просто ляжет после этого . Начнется голод и карточная система .А с ними придет преступность , не такая как в 90-х , а такая как в Сомали .Придётся вводить сразу и смертную казнь на месте .А это отказ от Европы . А за ним всегда приходит ,,русский миръ" с х.йлом у которого в орде ,,нет" ни секса ни короновирусов
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Ничего этого не будет. Бред. Будет тяжело, но не в первый раз.
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сказки и страшилки не интересны и уже не действуют
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"только, как прежде, в чёрных бушлатах
грозно шагают твои патрули"
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на нижньому фото навіть на боброзайця маску вдягнули.
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Кто мог предположить такое даже месяц назад? Пустынные унылые тихие улицы нашей столицы - скорей бы вы остались в нашей памяти воспоминанием для будущих внуков.
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Не только лишь все доживут до внуков.
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Краще б зняли як у мене неподалік ремонтують дорогу. ДВА ТИЖНІ. Щоб не збрехати, зрізали старий асвальт на відстань максимум ДВІСТІ МЕТРІВ. Кожен день там якась техніка тусується в кількості трьох-чотирьох машинотракторців, люди в жовтих жилєтках ходять. А покриття і досі ніякого немає. Оце ефективне мабуть вкладання державних коштів в будівництво доріг.
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