 Украинских медиков в Италии встретил с самолета глава МИД Ди Майо. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на посольство Украины в Италии.
"Встретили украинских медиков-волонтеров вместе с главой МИД Италии Л.Ди.Майо и руководством региона Марке, в больницах которого они будут оказывать помощь больным коронавирус. Дорогие итальянские друзья, в этот сложный момент Украина с вами!" — сказано в сообщении.
Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо поблагодарил Украину за отправку медиков.
"Спасибо Украине и ее медикам за этот жест солидарности и международной поддержки. Италия этого никогда не забудет", - сказал он.
Читайте на Цензор.НЕТ: 20 украинских врачей поехали в Италию для оказания помощи, - Ляшко
3 апреля президент Владимир Зеленский подписал указ о том, что бригада украинских медиков отправится в Италию для помощи в борьбе с пандемией COVID-19 и обмена опытом.
4 апреля медики вылетели в Италию. По словам главного санитарного врача Виктора Ляшко, после возвращения либо отправят на двухнедельную обсервацию, либо отправят оказывать помощь больным коронавирусом в больницы.
Особливо медикам.
Дай Бог, щоб наші повернулися живими і здоровими.
2. Странное бурное распространение вируса в странах с хорошей медициной, и экономическим благополучием. Америка, Западная Европа.
3. Вялотекущая эпидемия в странах Восточной Европы.
4. Достаточно спокойная и скорее вынужденная поддержать мировую игру в карантин реакция России.
Почему в Украине куда вернулось более миллиона человек с эпидемических районов эпидемия вообще не дотягивает что бы называться эпидемией? Предположим власть не может диагностировать все случаи, но имея связи в ритуальном бизнесе, я могу с уверенностью утверждать, что количество работы у ритуальных салонов не увеличилось.
Если опустить рациональные объяснения, то у меня возникает следующая картина происходящего.
Кто-то имеет этот вирус в своей пробирке. Сообщения об экспериментах в этом направлении проскакивали в прессе. И занимается изучением короновирусов в целом. Этот кто-то, видя свою отсталость, и зависимость от внешней торговли со странами Запада, решается перевернуть шахматную доску, и устроить экономический бардак в мире, что бы воспользовавшись хаосом и паникой, решить свои санкционные трудности, заодно ослабить потенциальных противников, сделать их более сговорчивыми. И под шумок еще побузить, к примеру в Украине или Сирии. Этот кто-то выпускает аэрозоль с вирусом в Ухане, рядом с местами, на которые можно свалить распространения, институт вирусологии и рынок. Прекрасное место. И наблюдает за тем, как вирус распространяется, на сколько он патогенен, и на сколько смертелен. Наблюдает за действием китайских властей.
Тем временем, вирус потихоньку расползается по планете, но вспышки не очень убедительные. До эпидемии не дотягивают. Видимо, контагиозность не такая уж и высокая, не как у ветрянки. В некоторых странах какие-то агенты помогают вирусу искусственно распространяться. И появляются очаги в Италии, Испании, НЙ... Но к примеру не в Швеции, где вообще нет карантина. Картинка обеспечена, экономики начинают закрываться, и этот кто-то сидит и ждет удачного момента, что бы начать свою игру. Пока еще не начал. В странах Восточной Европы вирус вяло распространяется сам по себе, в Туркменистане (по-моему) за маску на лице и слова о вирусе - штраф. Беларусь тоже без карантина. Китай уже справился. А Запад считает рефрижераторы с покойниками и бьется над вентиляторами. В общем, сложившаяся ситуация устраивает очень многих. И даже наше недалекое правительство, получает свои коврижки за счет карантина.
Я веду к тому, что по-видимому, основной мишенью был условный Западный Мир. Вот только с какой целью это делалось, еще предстоит увидеть. Много писать не хочется, доказательства конечно лучше устно обсуждать..."
ограбление домов и квартир увезённых в больницу итальянцев, кстати, это выглядит скрепно, хотя речь о пропаже ювелирных изделии и клозеты ещё на месте.
Увезли пенсионера и свободно вечерком шмонает по квартире, скрепы таки берёт своё.