 Украинских медиков в Италии встретил с самолета глава МИД Ди Майо. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на посольство Украины в Италии.

"Встретили украинских медиков-волонтеров вместе с главой МИД Италии Л.Ди.Майо и руководством региона Марке, в больницах которого они будут оказывать помощь больным коронавирус. Дорогие итальянские друзья, в этот сложный момент Украина с вами!" — сказано в сообщении.

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо поблагодарил Украину за отправку медиков.

"Спасибо Украине и ее медикам за этот жест солидарности и международной поддержки. Италия этого никогда не забудет", - сказал он.

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3 апреля президент Владимир Зеленский подписал указ о том, что бригада украинских медиков отправится в Италию для помощи в борьбе с пандемией COVID-19 и обмена опытом.

4 апреля медики вылетели в Италию. По словам главного санитарного врача Виктора Ляшко, после возвращения либо отправят на двухнедельную обсервацию, либо отправят оказывать помощь больным коронавирусом в больницы.











