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 Миссия: сдать тест, - журналистка Комарова рассказала, как после 2 недель с признаками ОРВИ пыталась протестироваться на коронавирус. ФОТО

На горячей линии журналистке предложили самой приехать в инфекционное отделение Александровской больницы. Но там оказалось, что людей без направлений не принимают.

Свой опыт Ольга Комарова описала на сайте "Радіо Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

По словам Комаровой, она уже 16 дней живет с температурой 37,2 и сопутствующими симптомами в легкой форме.

"Семейный врач по тестам разводит руками, говорит, что только в случае температуры за 38 и одышки есть возможность вызвать скорую, которая может забрать в больницу для тестирования, а у них даже экспресс-тестов нет", — написала Комарова.

Миссия: сдать тест, - журналистка Комарова рассказала, как после 2 недель с признаками ОРВИ пыталась протестироваться на коронавирус 01

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Журналистка, как неоднократно призывал главный санврач Виктор Ляшко, обратилась на горячую линию Минздрава. Там врач-оператор сказал, что есть 3 способа сделать тест.

  1. Наиболее длинный. Обратиться в поликлинику, чтобы семейный врач выписал направление к инфекционисту, и с ним приехать в Киеве либо в Александровскую, либо в 4-ю или 9-ю больницу.
  2. Обратиться в Александровскую больницу напрямую для консультации инфекциониста.
  3. Самостоятельно сделать ПЦР в частной клинике.

Комарова выбрала второй вариант и сама обратилась в Александровскую клинику.

Также на Цензор.НЕТ: Даст обманчивое ощущение безопасности, - Ляшко объяснил, почему тесты на коронавирус не делают всем медикам

"Никаких вопросов на территории больницы правоохранители не ставили, документов не просили. На дверях отделения висит объявление, что вход только для бригад скорой помощи, потому что высока вероятность заразиться. После звонка вышла медик в защитном костюме и сообщила, что они меня не могут принять:

- Мы амбулаторно не принимаем. Вам нужно обращаться к семейному врачу.

- Мне сказали, что можно прийти сюда сразу и сдать ...

- Вот именно, что нет ... Надо или направление, или по скорой", — написала Комарова.

Впрочем, медики все же впустили и приняли ее, посмотрели на рентген-снимки, которые журналистка принесла с собой. Ей сделали экспресс-тест, показавший негативный результат. И тут же сообщили, что эти тесты очень неточные.

Миссия: сдать тест, - журналистка Комарова рассказала, как после 2 недель с признаками ОРВИ пыталась протестироваться на коронавирус 02Миссия: сдать тест, - журналистка Комарова рассказала, как после 2 недель с признаками ОРВИ пыталась протестироваться на коронавирус 03Миссия: сдать тест, - журналистка Комарова рассказала, как после 2 недель с признаками ОРВИ пыталась протестироваться на коронавирус 04

Читайте также: Об отказах в тестировании на COVID-19 сообщайте на горячую линию Минздрава, - главный санврач Ляшко

"В течение 30-40 минут пребывания на территории инфекционного отделения, утром в будний день, там не было ни одной скорой и очередей. Во время приема с улицы зашел мужчина, медсестра сообщила, что пришли четыре "священника из Лавры", и об этом договорились. О направлении от семейного врача их при мне не спрашивали", — отметила Комарова.

Миссия: сдать тест, - журналистка Комарова рассказала, как после 2 недель с признаками ОРВИ пыталась протестироваться на коронавирус 05

Таким образом, сдать ПЦР-тест на коронавирус журналистке так и не удалось.

"Конечно, можно сказать, что с легкими симптомами лучше сидеть дома и не пытаться сделать этот тест. Но разве своевременное предупреждение своего окружения о возможном инфицировании не является тем фактором, который уменьшил бы работу врачам?" — спрашивает Комарова.

Также на Цензор.НЕТ: В ближайшее время будет серийное производство ПЦР-тестов в Украине, - главный санврач Ляшко

Источник: https://censor.net.ua/p3186783
 
 
 Топ комментарии
 
Самостоятельно сделать ПЦР в частной клинике.

Варіант третій - платний. Отам і шукайте всі тести.
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Зато 3 министра здравоохранения меньше, чем за год! Опять же, Ермаку мерс!
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Перефразируя классика:


"Наши больницы не для гуляний, а для эстетики!"
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Перефразируя классика:


"Наши больницы не для гуляний, а для эстетики!"
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вам отведена отдельная квартира, там и гуляйте.
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Потрібно розгортати масове виробництво ПЦР тестів в Україні, без цього жодних поставок з Китаю не вистачить для забезпечення необхідної кількості тестів! 42 млн країна потребує мільйонів ПЦР тестів щомісяця, тому що певним категоріям громадян потрібно проводити тести регулярно! Влада досі не прийняла рішення про масове виробництво ПЦР тестів на підприємствах України і це гальмує боротьбу з коронавірусом! Тільки масове тестування дасть можливість реально відділити хворих від здорових та локалізувати джерела вірусної інфекції!
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Зато 3 министра здравоохранения меньше, чем за год! Опять же, Ермаку мерс!
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Лучше менять министров 3 раза в год, чем ставить Супрун на 3 года и она все равно ничего не сделает. А мерс Ермак купил за свои личные деньги.
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нехай вкаже на джерело власних коштів
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источник у этих тварей только один - богатая жена - у жены есть три дырки - дальше связь прерывается.
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Ермак владеет бизнесом?
Свои доходьі декларировал?
Или как все, на минималке сидел?)
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По данным strana.ua Ермак владеет долей в более чем двух десятках компаний, среди которых: юридические и охранные услуги, фармацевтика, консалтинг, строительство[11].
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Єто хорошо, что владеет, а что в декларации налоговой по доходам?
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Повторюсь. Только по его декларации всего этого не видно. Все его фирмы, как и у бубочки, сплошь убыточные и приносят дохода, а только должны миллионы денег. А декларации до 2019 года он в нарушение закона упорно не хочет публиковать. Так за счет чего этот "банкет"?

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/03/26/7245155/
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ты там лучше за Трампа переживай. Тут тебя никто не ждет!
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Да ладно - может попы проходили тест на беременность, а Вы сразу плохое подумали.
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Семейный врач по тестам разводит руками, говорит, что только в случае температуры за 38 и одышки есть возможность вызвать скорую, которая может забрать в больницу для тестирования, а у них даже экспресс-тестов нет

ГАГАГА
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Самостоятельно сделать ПЦР в частной клинике.

Варіант третій - платний. Отам і шукайте всі тести.
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можеш ще поскубати волосячко на чубчику, проголосували за зебілів - то отримуйте
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Пусть не переживает, обязательно проведуть тест... посмертно)
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То де наш през-побрехун ?
Відпочивають ?
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Пока у тебя симптомы любой заразы истинный алгоритм только такой:
************!
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судя по публикуемой аж 2 раза в день "статистике" и без описанного здесь понятно, как обстоят дела в реальной жизни, а не в виртуальных отчётах. скорее всего, тесты являются строгоучётными, типо наркоты и выдаются медперсоналу под личные подписи. "опись, пропись, сдал, принял".
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В ЕС указывается *подозрительным* уже субфебрилитет >37,5°, сухой кашель, насморк и даже без диспнеи - паучмсимптоматическая форма, надлежит взять тампон. Лучше на дому, если это возможно.
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Пневмония может быть в лёгкой форме с температурой 37,2 пусть себе рентген лёгких сделает, тогда многое прояснится.

Можно не сдавать тест, но СДЕЛАТЬ РЕНТГЕН, не помешает и в эпидемию тубика.
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