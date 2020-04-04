 Тысячи жителей Кривого Рога стоят в очереди за спецпропуском для проезда в общественном транспорте. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает местное издание 0564.

Очередь растянулась на сотни метров. Никто не соблюдает дистанцию в 1,5 метра, но многие люди стоят в масках.

На самом пропуске нет персональных данных, его необходимо будет предъявлять вместе со служебных удостоверением.

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Напомним, согласно Постановлению Кабмина от 2 апреля 2020 №255 с 6 апреля вводятся дополнительные ограничительные меры в работе общественного транспорта на период карантина. Запрещен проезд в маршрутках, троллейбусах, трамваях (скоростном трамвае) и автобусах без спецпропусков, удостоверения и средств индивидуальной защиты (масок, респираторов).

Городской штаб по противодействию и борьбе с коронавирусной инфекцией в неотложном порядке напечатал спецпропуска, которые будут выдаваться уже в субботу и воскресенье, чтобы успеть обеспечить ими до вступления в силу постановления Кабинета Министров.

Штабом пропуска будут переданы только предприятиям и организациям, которые после получения обязаны обеспечить выдачу своим работникам.

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