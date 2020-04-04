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 Около сотни украинцев лечатся в Италии от COVID-19, - Аваков. ФОТО

Украинские медики, которые будут работать две недели в Италии, получат неоценимый опыт, отмечает министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Об этом он сказал журналистам в субботу, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Сегодня мы отправляем 20 медиков-украинцев в Италию. Для нас это очень важный шаг. Во-первых, это по-человечески и правильно - помочь друзьям. Во-вторых, в Италии работает очень много украинцев. По нашим неофициальным данным, около 100 из них находятся в больницах Италии и их лечат итальянские медики", - сказал Аваков.

По его словам, украинские медики из Минздрава и МВД помогут и Италии, и Украине. "Для нас неоценим опыт, который получат наши медики", - добавил глава МВД.

Он добавил, что украинские медики, которые летят в Италию – это добровольцы. "Они сами вызвались", - сказал Аваков.

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Среди украинских медиков, которые в течение двух недель будут выполнять свою работу в Италии - анестезиологи, реаниматологи, инфекционистов, терапевты, а также медицинские сестры.

Аваков уточнил, что полное обеспечение, в том числе защитными средствами, обеспечивает украинская сторона, Италия предоставляет работу и проживание.

В свою очередь, посол Италии в Украине Давиде Ла Чечилия поблагодарил украинскую сторону: "Мы очень нуждаемся в этой помощи... Это важный вклад... К сожалению, Италия сейчас на первом месте в этом кризисе".

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По его словам, это также большой опыт в организации медицинской системы и поддержке украинской диаспоры в Италии.

Около сотни украинцев лечатся в Италии от COVID-19, - Аваков 01
Около сотни украинцев лечатся в Италии от COVID-19, - Аваков 02
Около сотни украинцев лечатся в Италии от COVID-19, - Аваков 03
Около сотни украинцев лечатся в Италии от COVID-19, - Аваков 04

Источник: https://censor.net.ua/p3186766
 
 
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Mikhail Golub

@golub

·12 мин

Аваков за наши деньги спасает Италию, где у него есть дом
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вот недостача этих 20-ти и прибавит смертей....
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Помочь нужно.
Европейская солидарность подразумевает не только "они нам", но и "мы им".
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помогать нужно, не за счет жизни своих поданных...
пускай эти поданные и малороссы которые за тебя проголосовали...
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«С 4 апреля 2020, Россия остановила выполнение международных рейсов по возвращению соотечественников из-за рубежа. »

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Правильно делают. Бабы еще нарожают. А вы гопников привезли из заграницы которые плевали на закон и прорывают кордон с матом и говорят ****** страна. В РФ получили они бы от 3 до 5 лет за такие слова. Быдло РФ не возвращает, читай второе предложение.
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Русскіє бросают своіх: «4 апреля 2020, Россия остановила выполнение международных рейсов по возвращению соотечественников из-за рубежа».

А вот украінци, своіх, нє бросают.
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А что вы хотели они по дешевым путевкам ********* за границей и за ними ещё посылай лайнер за бюджетные деньги, денег и так нет
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Лахтинске, чому ви відмовляєте своїм русскім, повертатись в Россію ?
Чому ви їх кинули?
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«4 апреля 2020, Россия остановила выполнение международных рейсов по возвращению соотечественников из-за рубежа».
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Да почитай ты. На их возвращение выделено 200 млн грн (по курсу). Это Шкиряк все шустро делает, а рукожопы группы формируют. По одному возить никто не будет.
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"С 4 апреля Россия приостановила выполнение международных рейсов по возвращению соотечественников из-за рубежа.... Для того, чтобы вернуться на родину, россиянам необходимо заполнить на портале госуслуг специальную форму и ждать решения по дате вывоза."
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Україна від них не відмовилась, і їх поверне.
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піх хто.
Головне українці своїх не кинули.
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Mikhail Golub

@golub

·12 мин

Аваков за наши деньги спасает Италию, где у него есть дом
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Аваков - главный ньюсмейкер? Он вообще каким боком к этому?
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Отгадайте загадку - В какую страну сбежит аваков когда к власти наконец-то придут Патриоты ?????
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Наш пострел везде поспел. Как Авакову удается быть в курсе ВСЕГО и озвучивать ЗА ВСЕХ?!!
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