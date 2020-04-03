 Житель Черкасщины наладил незаконную отправку по почте масок и респираторов в Италию, - СБУ. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что местный житель, несмотря на введенные ограничения в связи с эпидемиологической ситуацией в Украине, наладил поставки респираторных масок в одну из стран ЕС. Правоохранители перехватили очередное международное почтовое отправление, сформированное злоумышленником. Во время таможенного досмотра была обнаружена партия медицинских масок.
По информации СБУ, в ближайшее время делец планировал переправить более 10 тыс. респираторных масок. Европейским клиентам он выставил "ценник" в 2,5 евро за штуку.
По предварительным подсчетам злоумышленник планировал заработать более 700 тыс. гривен.
Что позволено Юпитеру, не позволено быку.
поэтому 10 лет как террористу впаяют. и будет он уже маски шить, но для родины.
Лучше посмотри какие мы кудрявые.
При баклане работать в конторе - не то что не обладать последним испанским стыдом надо, а себя нужно ненавидеть
19:00
То есть мужик продавал маски по 10 грн это не законно , аптеки барыжат по 30 это норм? Скоро маски будут по закладкам как наркота.
https://aliexpress.ru/item/4000830338341.html?spm=a2g0o.detail.1000060.1.79ed252eBXpJmP&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.14977.166126.0&scm_id=1007.14977.166126.0&scm-url=1007.14977.166126.0&pvid=4c298fee-7575-4e16-9838-41be5a87004d&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.14977.166126.0,pvid:4c298fee-7575-4e16-9838-41be5a87004d,tpp_buckets:668%230%23131923%2320_668%23808%236395%23445_668%23888%233325%2311
Но благодаря Парашенко, даже если бы и хотели воевать но нечем, скрывая воровство боеприпасов которые он с ахметом эшелонами отправлял в лднрию, уничтожил все крупнейшие артсклады.
ЗЕБИЛУ МОЖНО, он же еврейский у нас, а тебе только смотреть и мечтать об этом. Так и в кутузку можно загреметь.
Что позволено еврею в Украине, украинцу--зась.
У меня на таможне застряли респираторы из США в количестве 500шт цена вопроса 105$ , я не для себя их покупал для сотрудников и членов их семей.