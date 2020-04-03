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 Житель Черкасщины наладил незаконную отправку по почте масок и респираторов в Италию, - СБУ. ФОТО

В Черкасской области Служба безопасности Украины блокировала механизм незаконного вывоза из страны партии запрещенных правительством к экспорту товаров противоэпидемического назначения.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Житель Черкасщины наладил незаконную отправку по почте масок и респираторов в Италию, - СБУ 01

Оперативники спецслужбы установили, что местный житель, несмотря на введенные ограничения в связи с эпидемиологической ситуацией в Украине, наладил поставки респираторных масок в одну из стран ЕС. Правоохранители перехватили очередное международное почтовое отправление, сформированное злоумышленником. Во время таможенного досмотра была обнаружена партия медицинских масок.

Житель Черкасщины наладил незаконную отправку по почте масок и респираторов в Италию, - СБУ 02
Житель Черкасщины наладил незаконную отправку по почте масок и респираторов в Италию, - СБУ 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Респираторные маски вывезли в Испанию по 1,2 грн за штуку, сейчас цена такой маски около 150-200 грн, - глава ГПСУ Дейнеко

По информации СБУ, в ближайшее время делец планировал переправить более 10 тыс. респираторных масок. Европейским клиентам он выставил "ценник" в 2,5 евро за штуку.

Житель Черкасщины наладил незаконную отправку по почте масок и респираторов в Италию, - СБУ 04
Житель Черкасщины наладил незаконную отправку по почте масок и респираторов в Италию, - СБУ 05

По предварительным подсчетам злоумышленник планировал заработать более 700 тыс. гривен.

Также читайте: Пограничники задержали "водолаза" на Закарпатье, который переправлял медицинские маски по реке в Румынию. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/p3186695
 
 
 Топ комментарии
 
Почему это она не законная? А законно отправлять туда врачей и спирт как хочет сделать владимир зеленских? Житель Черкасщины наладил незаконную отправку по почте масок и респираторов в Италию, - СБУ - Цензор.НЕТ 6521
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Этот загремит по полной!
Что позволено Юпитеру, не позволено быку.
Житель Черкасщины наладил незаконную отправку по почте масок и респираторов в Италию, - СБУ - Цензор.НЕТ 9129
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Этот загремит по полной!
Что позволено Юпитеру, не позволено быку.

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100% это минимум полковник фсб. без руки москвы - нельзя.
поэтому 10 лет как террористу впаяют. и будет он уже маски шить, но для родины.
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Это его маски и респираторы. ТАк что имеет право!!! Тем более что нужно памочь братской Италии, а то что не безвезвозмездно, так мужику тоже кушать нужно!!! Зе!!!
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К зелиному братану СБУ почему-то не приходила
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Ну причём тут Радуцкий? Ничего личного это всего лишь бизнесс.
Лучше посмотри какие мы кудрявые.
Житель Черкасщины наладил незаконную отправку по почте масок и респираторов в Италию, - СБУ - Цензор.НЕТ 7986
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Почему это она не законная? А законно отправлять туда врачей и спирт как хочет сделать владимир зеленских? Житель Черкасщины наладил незаконную отправку по почте масок и респираторов в Италию, - СБУ - Цензор.НЕТ 6521
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Оманський Брехун відправляє туди лікарів і спирт, а цей відсилає маски. Волонтери, мля.
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я взагалі дивуюсь, хай би навів порядок з масками, антисептиками, захисним одягом для лікарів, ліками в Україні, благодетель
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Что бы нн сесть нужно минимум милионами воровать.а этого мелочного закроют и надолго
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Тот кто ворует вагонами-никогда не сядет, заплатит таксу СБУ или налоговой и дело закрыто. А рядовой засядет на полжизни.
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А зачем сбу-шнику затылок зарисовывать ? Особо засекреченный агент по выявлению масок ?
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Сбу, очнись - там зЭ-зачморыш с ермаками и бенями Украину продал! Но бравые спЫцахенты толпами бегают за комментаторами на форумах и фейсбуках и «вычисляют по айпи» кто масками торгует.
При баклане работать в конторе - не то что не обладать последним испанским стыдом надо, а себя нужно ненавидеть
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Следующая люстрация очень надеюсь одними увольнениями и командировками за убд на третью линию в тылу для них всех не обойдётся
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Отримає по повній. Це ж не радуцький.
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пацан тоже мечтал помочь Италии - узеленский туда врачей и спирт, этот маски. "не корысти ради, а токмо волею призедента"(с)
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Колись і я пив цей квас! Нічого після нього не боліло!
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У нас и сейчас из таких бочек квас продают и нормально, пьём. Пока заболевших вроде немного. Житель Черкасщины наладил незаконную отправку по почте масок и респираторов в Италию, - СБУ - Цензор.НЕТ 2060
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так ось чым теперь занимаюся рыцари плаща и кинжала...
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Гадуцькому ні чого не буде , тому що в нього є фельдшерська освіта !!! І він робив благородну справу ! Рятував іспанців !😇
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В Дарницком районе Киева мужчина занимался незаконной торговлей масками

То есть мужик продавал маски по 10 грн это не законно , аптеки барыжат по 30 это норм? Скоро маски будут по закладкам как наркота.
Житель Черкасщины наладил незаконную отправку по почте масок и респираторов в Италию, - СБУ - Цензор.НЕТ 6851

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Скиньте контакты этого мужика! Я может тоже хочу италии помощь посильную оказать )))
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Хочется пожелать ублюдку здоровья, ему и его семье..
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это ты лох, маски нужны сейчас, а не через месяц с Али
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Ты дятел - это тебя приняли? Или ты сбушник, который принимал? Поставь страну отправки Польша!
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А, 960 тонн вывезеных масок за границу из стратегических запасов Украины, баканов своему подельнику из 95 кв простил? Лерос мошенник, а щеленский цяця.
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Кстати рашка стянула к границам Украины значительные силы, сегодня видел видео на ютубе с бесконечными колона и бронетехники.
Но благодаря Парашенко, даже если бы и хотели воевать но нечем, скрывая воровство боеприпасов которые он с ахметом эшелонами отправлял в лднрию, уничтожил все крупнейшие артсклады.
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Ну ничего себе мужик обнаглел. Решил Зебила объегорить, САМОГО ЕВРЕЯ ОБСТАВИТЬ. Ну надо же.
ЗЕБИЛУ МОЖНО, он же еврейский у нас, а тебе только смотреть и мечтать об этом. Так и в кутузку можно загреметь. Житель Черкасщины наладил незаконную отправку по почте масок и респираторов в Италию, - СБУ - Цензор.НЕТ 9853
Что позволено еврею в Украине, украинцу--зась. Житель Черкасщины наладил незаконную отправку по почте масок и респираторов в Италию, - СБУ - Цензор.НЕТ 3613
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Ну, нічого святого. Просто моральна потвора.
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А хотите акуенную историю ?
У меня на таможне застряли респираторы из США в количестве 500шт цена вопроса 105$ , я не для себя их покупал для сотрудников и членов их семей.
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и это в одной из самых проблемных областей... сцуха
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Дожили! Помощь ближнему, уже карается законом.
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