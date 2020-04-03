 "У него не было маски на лице", - в Праге демонтировали памятник советскому маршалу Коневу. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода".
Решение о демонтаже совет городского района Прага-6, где стоял монумент, принял в прошлом году. О дате демонтажа заранее не сообщали.
Глава района Прага-6 Ондржей Колар прокомментировал снос памятника так: "У него не было маски на лице. Правил должны придерживаться все - на улицу можно выходить, только прикрыв рот и нос".
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Представитель Праги-6 заявил, что демонтаж памятника был запланирован давно. Его осуществили именно сейчас, потому что наконец-то решили все процедурные вопросы.
Посольство России в Праге назвал снос "вандальскими действиями" и "недружественным шагом" и выразило "решительный протест" Министерству иностранных дел Чехии.
Памятник будет станет частью экспозиции Музея памяти XX века, который создают в чешской столице.
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Теперь на месте, где стоял памятник Коневу, должны установить памятник освобождению Праги в 1945 году. Как он будет выглядеть - пока неизвестно.
Зачёт!)))
Наболевший вопрос, так сказать!
Усохни, умалишенный
Хирурга на них нет. Каждой эпохе свои герои...
Jaromír Jágr
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може і не до речі, але ніхто не підозрюе чому в цього чеха 68й номер? - він розповідав, не забув...
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