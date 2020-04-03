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Все про:демонтаж (115) памятник (1922) Прага (70) Чехия (938) декоммунизация (496)

 "У него не было маски на лице", - в Праге демонтировали памятник советскому маршалу Коневу. ФОТОрепортаж

В столице Чехии Праге демонтировали памятник советскому маршалу Ивану Коневу.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода".

Решение о демонтаже совет городского района Прага-6, где стоял монумент, принял в прошлом году. О дате демонтажа заранее не сообщали.

Глава района Прага-6 Ондржей Колар прокомментировал снос памятника так: "У него не было маски на лице. Правил должны придерживаться все - на улицу можно выходить, только прикрыв рот и нос".

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Представитель Праги-6 заявил, что демонтаж памятника был запланирован давно. Его осуществили именно сейчас, потому что наконец-то решили все процедурные вопросы.

Посольство России в Праге назвал снос "вандальскими действиями" и "недружественным шагом" и выразило "решительный протест" Министерству иностранных дел Чехии.

Памятник будет станет частью экспозиции Музея памяти XX века, который создают в чешской столице.

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Теперь на месте, где стоял памятник Коневу, должны установить памятник освобождению Праги в 1945 году. Как он будет выглядеть - пока неизвестно.

У него не было маски на лице, - в Праге демонтировали памятник советскому маршалу Коневу 01
У него не было маски на лице, - в Праге демонтировали памятник советскому маршалу Коневу 02
У него не было маски на лице, - в Праге демонтировали памятник советскому маршалу Коневу 03
У него не было маски на лице, - в Праге демонтировали памятник советскому маршалу Коневу 04

Источник: https://censor.net.ua/p3186681
 
   
 Топ комментарии
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судя по обосранному голубями памятнику -птицы те еще русофобы
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Вот за что люблю цензор. Умеют красиво преподать.
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А ну кацапские мартишки, начинайте гамном кидаться за своего дедовоевателя!
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У вас кацапов, тема гомосеков всегда на первом месте.
Наболевший вопрос, так сказать!
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О, конестрадалец вылез)))
Усохни, умалишенный
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"Вы нас пушками - мы вас клюшками" - сборная Чехословакии по хоккею.
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Путлер, скааажи им!!! Чьо они, ваще!? Русофобию вот эту затевают ,вот эту вот русофобию всю затевают!
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Путлер, скааажи им!!!

Хирурга на них нет. Каждой эпохе свои герои...
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Конюшня закордонних справ Запорєбрика якось дивно пам'ятає "ваєвавших дєдов", адже за Конєва вони дупу рвуть, а запитання "чому у Празі нема пам'ятника власовцям?" які й звільнили Прагу від німців та утримували її до підходу радянської армії, чомусь не задають.
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Вот кстате может и поставят. Представляю завывания колорадских пердаков "У него не было маски на лице", - в Праге демонтировали памятник советскому маршалу Коневу - Цензор.НЕТ 4865
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Конев был таким же упырём и самодуром, как и Жуков. Характеры тождественны - истинные сталинисты.
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такой себе зачётный чешский галстук ему повязали
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Та да , у него на лице был только звериный оскал руцкага мира .
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NHL.
Jaromír Jágr
Weight 230 lb (104 kg; 16 st 6 lb)
PositionRight wing
ShootsLeft

може і не до речі, але ніхто не підозрюе чому в цього чеха 68й номер? - він розповідав, не забув...
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Причина уважительная, а тупые москали не понимают таких простых вещей.
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щаз кацап захлебнется собственной слюной.... ))
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Могу утешить конедрочеров из параши их же собственным приколом:
"У него не было маски на лице", - в Праге демонтировали памятник советскому маршалу Коневу - Цензор.НЕТ 8269
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этой заразы везде еще много - загадили "освободители" куда только успели припереться
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нехай кацапье забере собі всіх червонодупих катів та повтікають на паРашіші навпроти ПГМнутих церков!
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Время прошло, можно считать, что многие события просходили иначе и иначе быть не могло в принципе.
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Добре що живі свідки залишились, бо так би і вважали б Конева рятівником Праги.
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..немцы когда в трептов парке девочку на руках у "асвабадителя" демонтируют, и алешу-болгары, вот тогда расее песец, как империи, что сама себя победила... "У него не было маски на лице", - в Праге демонтировали памятник советскому маршалу Коневу - Цензор.НЕТ 321..кончится пабьедобесие..с "дидываивали" на палочках...
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Надо будет московитские телеканалы посмотреть ). Представляю, какой там визг стоит ))).
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