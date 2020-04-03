EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Денис Ермак и Гео Лерос Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины, Фоторепортаж
  4279  191
Материалы по теме:
Все про:больница (695) карантин (2233) помощь (3250) Порошенко (18066) Порошенко Марина (53) Европейская Солидарность (335) COVID-19 (3022) коронавирус (1619)

 2 аппарата ИВЛ, переданные Фондом Порошенко в больницу скорой помощи в Киеве, уже спасли 15 человек, еще 8 аппаратов сегодня начали работать. ФОТОрепортаж

8 аппаратов искусственной вентиляции легких с сегодняшнего дня начали работать в Киевской городской клинической больнице скорой помощи в Киеве. Они были восстановлены на средства Фонда Порошенко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности".

Заведующий отделением интенсивной терапии Игорь Малыш поблагодарил за помощь и сообщил, что со времени передачи предыдущих двух аппаратов они уже помогли спасти жизнь 15-ти пациентов.

"Аппараты, которые нам передали неделю назад, уже спасли 15 человек, пациентов находились на вентиляции. То есть за это время мы сделали много. Все это пойдет дальше в работу, и я выражаю вам большую благодарность от коллектива отделения интенсивной терапии за то, что вы нас поддерживали и поддерживаете", - подчеркнул он.

По его словам, этим аппаратам уже более 10-ти лет и им нужен был капитальный ремонт. Благодаря Фонду Порошенко этот ремонт был произведен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия на коленях ползает, просит снять санкции и пытается воспользоваться пандемией COVID-19, - Порошенко

Директор коммунального предприятия "Киевская городская клиническая больница скорой медицинской помощи" Александр Ткаченко отметил, что это оборудование крайне необходимо для лечения людей с поражениями легких и осложнениями из-за коронавирусной болезни.

Марина Порошенко, супруга лидера "Европейской солидарности" и пятого Президента Украины, уже второй раз за последние недели побывала в этой больнице, отметила, что помощь врачам сегодня - это главный приоритет, ведь медики находятся на передовой в борьбе с эпидемией.

Она также сообщила, что кроме 10 аппаратов искусственной вентиляции легких, которые уже переданы в столичную больницу, сейчас уже восстанавливаются пять аппаратов ИВЛ для Николаевской и Ивано-Франковской областей.

Читайте также: Мы купили 70 тыс. защитных костюмов для врачей, - Порошенко

Фонд Порошенко закупает оборудование и средства индивидуальной защиты для больниц по всей Украине. Кроме восстановления аппаратов ИВЛ, передана медицинская реанимационная аппаратура для отделений интенсивной терапии в 6 больницах, а также средства индивидуальной защиты для медицинских работников. Фонд помогает людям, которые требуют особой заботы во время карантина - малообеспеченным, пожилым людям, людям с инвалидностью, многодетным семьям, семьям погибших воинов и ветеранов АТО / ООС. Более 10 000 продуктовых наборов счет Фонда Порошенко подготовлены и уже поступают в регионы страны.

Напомним, ранее Фонд Порошенко профинансировал восстановление 10 аппаратов ИВЛ в Киевской больнице скорой помощи.

Также Фонд Порошенко передал партию реанимационного оборудования во Львовский областной госпиталь.

Кроме того, ранее Фонд передал комплект реанимационного оборудования в областную больницу Одессы.

Читайте также: Порошенко в письме Туску призвал дать отпор попыткам РФ использовать пандемию COVID-19 для снятия санкций

2 аппарата ИВЛ, переданные Фондом Порошенко в больницу скорой помощи в Киеве, уже спасли 15 человек, еще 8 аппаратов сегодня начали работать 01
2 аппарата ИВЛ, переданные Фондом Порошенко в больницу скорой помощи в Киеве, уже спасли 15 человек, еще 8 аппаратов сегодня начали работать 02
2 аппарата ИВЛ, переданные Фондом Порошенко в больницу скорой помощи в Киеве, уже спасли 15 человек, еще 8 аппаратов сегодня начали работать 03
2 аппарата ИВЛ, переданные Фондом Порошенко в больницу скорой помощи в Киеве, уже спасли 15 человек, еще 8 аппаратов сегодня начали работать 04
2 аппарата ИВЛ, переданные Фондом Порошенко в больницу скорой помощи в Киеве, уже спасли 15 человек, еще 8 аппаратов сегодня начали работать 05

Источник: https://censor.net.ua/p3186662
 
   
 Топ комментарии
 
Я надеюсь для зелебобиков эти аппараты ИВЛ не используют? 2 аппарата ИВЛ, переданные Фондом Порошенко в больницу скорой помощи в Киеве, уже спасли 15 человек, еще 8 аппаратов сегодня начали работать - Цензор.НЕТ 3463
 показать весь комментарий
 
Сейчас они дух переведут и расскажут нам еще раз какой плохой Порошенко.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Откуда ты знаешь сколько у Зели денег? Те что он с Беней из привата вместе стырили, чего не учел?

Да и 20 000 000 это бедный человек? 3 ляма на виллу европке мог потратить, особняк в оккупированом крыму мог купить, а купить масок и мед стафа не может?

Ты реально считаешь, что Петя, потратив почти 100 млн грн за март, для борьбы с коронавирусом сделал мало?
При этом к людям которые забили на подготовку к эпидемии и не давшие ни копейки на борьбу, у тебя вопросов нет. Красавчик!
 показать весь комментарий
 
 
100 млн? Украина не иссякаема на идиотов.
 показать весь комментарий
 
 
100млн грн, что не так?
"Украина не иссякаема на идиотов." согласен, 73%+-
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
"фондом" !!!
для одарённых любителей сои )))
 показать весь комментарий
 
А сейчас от чего -то люди умирают кроме коронавируса?
 показать весь комментарий
 
 
а 95 квартао передал всем пламенный привет
 показать весь комментарий
 
 
А тем временем кацапы тоже спешат на помощь! Российская авиакомпания предлагает эвакуировать украинцев из Непала, - Кулеба. https://www.depo.ua/rus/life/rosiyska-aviakompaniya-proponue-evakuyuvati-ukraintsiv-z-nepalu-kuleba-202004031143039 .
 показать весь комментарий
 
Допустим, у Порошенко 500$ миллионов, у Зеленского 50... Зеленский должен не отставать, то есть, там где Порох пожертвовал 10, Зеля должен дать 1...
И где??? Ленка где?!
 показать весь комментарий
 
 
У Порошенко около 750 миллионов, у Зели - меньше 20.

Давай считать - Порошенко восстановил (а не купил) 2 аппарата - соотвественно Зеля должен восстановить 0,05 аппаратов?
 показать весь комментарий
 
 
Вы даже заголовок статьи не можете нормально прочитать, не буду я с Вами считать...
 показать весь комментарий
 
 
Ой, да умножьте на 5, будет 0,1 штука.
Зеля выпросил у других олигархов уже штук 400: 150 от Ярославского + 200 от Ахметова + еще от Пинчука и остальных.
 показать весь комментарий
 
 
так понимаю ключевое слово "выпросил" свои деньги тратить принципиально не желает ? 2 аппарата ИВЛ, переданные Фондом Порошенко в больницу скорой помощи в Киеве, уже спасли 15 человек, еще 8 аппаратов сегодня начали работать - Цензор.НЕТ 4084
 показать весь комментарий
 
 
Без понятия. Вы знаете точно, сколько у него денег? Я - нет.
 показать весь комментарий
 
дело не в колличестве денег а в желании их потратить . когда в 14-ом скидывались на армию то давали кто сколько может . один давал тысячу баксов другой тысячу гривен . кто то сто гривен а кто то ничего . вот Вовка из последних
 показать весь комментарий
 
 
Эмм...вообще-то Вовка тогда скинулся тоже - 1 млн грн скинул, на сколько я помню.
 показать весь комментарий
 
в данном случае помощь армии была приведена просто как пример . и то что он давал в 14-ом не является индульгенцией на всегда . тогда дал . сейчас нет
 показать весь комментарий
 
Порошенко свои тоже не в шахте заработал. Это очевидно даже для 8% его необучаемых фанатов.
 показать весь комментарий
 
почему 2 дочитать до конца Заратустра не позволяет ?
кроме 10 аппаратов искусственной вентиляции легких, которые уже переданы в столичную больницу, сейчас уже восстанавливаются пять аппаратов ИВЛ для Николаевской и Ивано-Франковской областей. Источник: https://censor.net.ua/p3186662
 показать весь комментарий
 
 
Ахметов их в 20 раз больше купил но не слова об этом )))
Цензор такой цензор
 показать весь комментарий
 
 
а узеленский сколько купил??? А по ахметке так ему проклятый Роттердам+ отменили, теперь можно намного дороже уголек продавать и зелемордым подачки кидать
 показать весь комментарий
 
 
А ротердам Зеленский ввел или Порошенко )))))))))
 показать весь комментарий
 
 
баран, при Роттендам+ при проклятом барыге уголь была на 30-40% дешевле, но куда вам, зебилам, с беньками, полными зе-урины, это увидеть
 показать весь комментарий
 
 
Баран как раз ты если до сих пор не понял что сама формула нужна была тупа для зарабатывания сверх прибылей !!!! А теперь ответь на простой вопрос при чьем президенстве ее ввели ?
 показать весь комментарий
 
 
млять, какой ты умный....формула с ценой на 30-40% меньше была для зарабатывания "сверхприбылей", зато сейчас, при ценах выше, "сверхприбылей" нету)) зебил - это диагноз и призвание)))
 показать весь комментарий
 
 
То есть то что там тупо зарабатывались деньги ты понимаешь . Но говоришь что все ном )
Да ты гений !!!!!!
 показать весь комментарий
 
ты вообще написанный текст понимаешь?
И да, деньги везде зарабатываются, единственное, на твоей работе это происходит тупо...
 показать весь комментарий
 
тяжелый случай ) Деньги зарабатываются везде но не везде президент позволяет ( внедряет ) формулы для зарабатывания сверх прибылей . тебе не кажется странным этот момент ? Хотя критическое мышление есть далеко не у всех
 показать весь комментарий
 
100%, когда цена ниже - сверхприбыль, а вот когда сейчас цена выше - люди в убыток себе продают! Экономика от зелупы, зебилдетекдет)))))))
 показать весь комментарий
 
Формула "Роттердам+" обеспечивает самую низкую цену угля. Об этом написал в Facebook главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов со ссылкой на данные, которые были озвучены 19 августа на совещании в Офисе президента с участием главы государства Владимира Зеленского.
 показать весь комментарий
 
Почему я не вижу такие новости от Коломойского, Ахметова, Пинчука, Тимошенко, Новинского и прочих каждый день? Почему каждый день новости о том как команда Коломойского через Богдана и Лероса соревнуется с командой Зеленского через Ермака и СБУ, а остальные политики и олигархи только подливают масла в огонь в своих интересах.
 показать весь комментарий
 
 
Эмм...ты не видишь таких новостей, потому, что не хочешь их видеть.
И Ахметов, и Пинчук, и даже Новинский уже поучаствовали в этом поболее Порошенко.
А Ярославский и вовсе - всех за пояс заткнул - 150 новеньких аппаратов vs 2 старых, восстановленных Порошком.
 показать весь комментарий
 
 
Ахметов выделил 300 млн грн ($10,79 млн) на борьбу с коронавирусом
 показать весь комментарий
 
 
вот когда он их реально потратит а не просто пообещает, что выделит, тогда и поговорим. зелупа сколько выделил, а?
 показать весь комментарий
 
гугл освоил?))))) Не пей больше зеленой урины, моск не выдержит)))))))))))
 показать весь комментарий
 
Как ты быстро порвался, штопаный. Правильно - если макнули в г-но головой - оближись и начинай оскорблять))
 показать весь комментарий
 
А "зелупа" у нас что - олигарх, как Порошенко или Ахметов?
 показать весь комментарий
 
 
Ты наркоман ? При чем тут Зеля я о нем не писал !!!!!!!
 показать весь комментарий
 
Я вижу и читаю не только Цензор)) Вопрос в том, что время карантина не лучшее время для междоусобной борьбы за власть.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Это точно, причём тут власть. Давайте бабло подсчитаем наворованное.
2 аппарата ИВЛ, переданные Фондом Порошенко в больницу скорой помощи в Киеве, уже спасли 15 человек, еще 8 аппаратов сегодня начали работать - Цензор.НЕТ 2738
 показать весь комментарий
 
 
Розповіси про "наварованое". Факти, будь ласка
 показать весь комментарий
 
потому что вы не читаете их ресурсы. Там про их дела как раз вовсю трубят. Читайте больше, и вам откроется)) Ну а если хотите читать что-то индивидуальное, приятное себе, откройте газету-сайт, и проблема решена)
 показать весь комментарий
 
Он в первый раз. Не будьте такими строгими.
 показать весь комментарий
 
 
Та он просто знает, шо она до одного места!
 показать весь комментарий
 
 
ниче, скоро Квартал-95 снимет про это скетч, и обосрет как-нибудь...
 показать весь комментарий
 
а моника отправила наших врачей в Италию. А правильно, тут Порошенко всем помогает, а кто бедным итальянцам помогать будет, если не бубачка?
 показать весь комментарий
 
 
Мусить помагати, бо у нього там вілла.
 показать весь комментарий
 
 
Сам факт заслуговує подяки. Порошенку респект
 показать весь комментарий
 
 
А супруга преЗЕдента хоч флокон зеленки передала? Бо щось зебобики мовчать. Кажуть що бубочка вивіз її з дітьми аж у Швецію. Це правда?
 показать весь комментарий
 
 
...ох вже ця славнозвісна скромність.
Досить вже застарілих штампів про те, що добрі справи робляться в тиші.
Час називати речі своїми іменами, голосно,без позірної скромності - "Порошенко особисто врятував життя 15 українців, і це лише початок, він врятує всю Україну!"
"Ніхто окрім Петра!"
 показать весь комментарий
 
 
Та ще за державні грощі, з яких фінансується його фонд .
 показать весь комментарий
 
чи не головна риса ознака упоротого зебіла - нагла і цинічна брехня
 показать весь комментарий
 
 
В ГУГЛе забанили?
На ссылки. Не благодари.. ))
Фонды Марины и Петра Порошенко получат 1,7 млрд гривен из госбюджета в 2019 году

https://ukranews.com/news/598803-fondy-maryny-y-petra-poroshenko-poluchat-17-mlrd-gryven-yz-gosbyudzheta-v-2019-godu
 показать весь комментарий
 
Если не изменяет память к аппарату обычно на несколько дней подключают.

Когда же эти аппараты установили, протестили и начали использовать , если уже аж 15 жизней спасено?
Или это какие то супер аппараты, к которым достаточно на часик подключить и все- здоров?
 показать весь комментарий
 
 
Зебилы в коментах негодуют.

P.S. Еси шо - на пэдра мне пофигу, но потуги малоросов потешают...
 показать весь комментарий
 
zbłąkany człowiek nie wierzy w to co się stało (заблудившийся человек не
верит в случившееся)
 показать весь комментарий
 
Ага,тобі головне що б бздЮлька ноги поширше розставляла коли ти лижеш. 2 аппарата ИВЛ, переданные Фондом Порошенко в больницу скорой помощи в Киеве, уже спасли 15 человек, еще 8 аппаратов сегодня начали работать - Цензор.НЕТ 151Ось чиї потуги смішать!
 показать весь комментарий
 
Порох якись неправильний барига, все для українців купує. А от Янелох для італійців та китайців: маски, спирт, лікарів. То хто ж з них кращій барига? 2 аппарата ИВЛ, переданные Фондом Порошенко в больницу скорой помощи в Киеве, уже спасли 15 человек, еще 8 аппаратов сегодня начали работать - Цензор.НЕТ 166
 показать весь комментарий
 
Зеботів зачепило за живе. Позитивна діяльність Порошенка крає їм душу і серце, якщо вони в них є.
 показать весь комментарий
 
 
Найдите мне ещё одного человека в мире, который будет пиариться и подсчитывать каждого человека. Почерк свиньи читается из далека.
 показать весь комментарий
 
 
Я щаз расплачусь от умиления--жирный боров, намародёрил милиарды и теперь с барского плеча скинул обворованным украинцам оборудования на 1000$. Позорник драный. Его место в тюрьме и только там. Не зря за ним уже американцы начинают охоту.
 показать весь комментарий
 
 
кс-министр финансов Игорь Уманский, пробыв на посту три недели, был уволен, а после этого начал раздавать интервью, делать громкие заявления и "сливать" журналистам документы. Однако, как выяснили СМИ, Уманский был уволен не просто так, а за попытки вернуть в налоговую и таможню коррупционные схемы времен Януковича и Порошенко.

Об этом говорится в материале "Уманский и ко: Медиаатака для возвращения коррупционных схем" на 112.ua.

В статье говорится, что вместо решения конкретных проблем на посту министра Уманский сосредоточился на расстановке своих людей на "хлебные" должности. Так, он протянул на должности замов Олега Мельника и Светлану Воробей. А вот сместить с должностей руководителей таможни и налоговой Нефедова и Верланова у него не получилось. Кроме того, премьер Шмыгаль не простил министру провал голосования по секвестру бюджета.

"Накануне увольнения Уманский "сливает" представление на увольнение Нефедова и Верланова. Однако не публикует не менее важный документ - штатное расписание запланированных им назначений после увольнения Нефедова и Верланова. Фамилии, которые фигурируют в этом штатном расписании, идут полностью в разрез с декларируемыми планами Уманского", - говорится в статье.

В материале говорится, на должность и. о. председателя ГНС Уманский предлагал назначить Евгения Бамбизова, который, как утверждает издание "Главком", только через подконтрольные ему фирмы конвертировал более 4 млрд грн. Общая сумма покрытых им коррупционных схем достигает 45 миллиардов гривен!

Читайте также: В Генпрокуратуре затягивали расследование махинаций экс-директора порта Южный

На должность и.о. заместителя председателя ГНС Уманский предлагал назначить Людмилу Демченко, которая приходится кумой Нине Южаниной - "бухгалтеру" Порошенко. Людмила Демченко - начальник ГФС в г. Киеве, за 4 года пребывания на посту ни разу не выполнила план налоговых поступлений.

На должность председателя ГТС вместо Нефедова он предлагал Василия Поезда - "кассира" Клименко-Головача, а позже Насирова и Продана в таможенном направлении ГФС.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/370345-umanskij_planiroval_vernutj_v_nalogovuju_i_tamohnju_korruptsionerov_vremen_janukovicha-poroshenko_za_chto_i_byl_uvolen_-384232
 показать весь комментарий
 
Да всё и так понятно--пора Зебила и его банду брать за вымя.
 показать весь комментарий
 
 
Хто мішає??? Помий скипидаром ротяку,і бери!!!! Тільки циця там одна,прийдеця в черзі постояти.... 2 аппарата ИВЛ, переданные Фондом Порошенко в больницу скорой помощи в Киеве, уже спасли 15 человек, еще 8 аппаратов сегодня начали работать - Цензор.НЕТ 2947
 показать весь комментарий
 
"Я прихожу к нему (Шмыгалю), показываю: "Смотрите, мы тут сейчас плюшками балуемся, а вот - информация по каждому месяцу, и это только "скрутки" с НДС. Это в среднем 5 миллиардов в месяц недополучает бюджет". Как только я пришел в Минфин, мне быстро со всех сторон сливать информацию начали - с расшифровками, по компаниям, по суммам. Где стартуют, через кого прогоняют, где выводят. И 5 миллиардов - это только по НДС! Клименко с Януковичем смотрят и говорят: "Блин, а что, так можно было?".

После подачи Уманским на увольнение Верланова и главы таможенной службы Нефьодова Шмыгаль подал на увольнение... самого Уманского! То есть вместо реагирования на коррупционное преступление, Шмыгаль уволил того, кто разоблачал коррупционное преступление! Хотя если премьер с этими обвинениями был несогласен - так ему надо было бы провести официальное служебное расследование, дать оценку фактам, а не умалчивать и не увольнять! Уманского при этом даже не пригласили на заседание фракции, чтобы он объяснил причины. Уманского премьер не пустил на заседание бюджетного комитета, чтобы он там не заговорил. Президент Зеленский не задал ни одного вопроса - а почему министра финансов увольняют после трех недель работы?!

Юрий Бутусов
https://censor.net.ua/r3186356
 показать весь комментарий
 
Ага, так когда этот моральный урод ответит за разжигание конфликта, заработок на крови, похищение людей и вывод денег в офшоры во время войны ?
 показать весь комментарий
 
 
Мне тут пишут, что добро надо делать тихо. Мол, нельзя пиариться на благотворительности…
Знаете, в 2014 ПАП очень тихо переоборудовал ПВО вокруг Киева.
Очень тихо купил около 600 снайперских винтовок для десантников
Очень тихо купил банно-прачечные комплексы для АТО…
За 4 года Петр Алексеевич потратил на благотворительность и поддержку ВСУ где-то 1,5 млрд гривен своих личных средств. Без пиара и без рекламы. Опять таки очень тихо!
За это его назвали «жадным барыгой» и втоптали в грязь.
Поэтому тихо не будет, будет очень громко.
2 аппарата ИВЛ, переданные Фондом Порошенко в больницу скорой помощи в Киеве, уже спасли 15 человек, еще 8 аппаратов сегодня начали работать - Цензор.НЕТ 7394
 показать весь комментарий
 
Та ну,знайшов благодійника...Я дуже тихо купив дві підводні лодки я ядерними ракетами(поки що в шахтах заховані),тисячу лазерних гармат(Зіркові війни бачив?),і мільйон світлових мечів!!!! А навкруг свого міста поставив силовий щит!!!2 аппарата ИВЛ, переданные Фондом Порошенко в больницу скорой помощи в Киеве, уже спасли 15 человек, еще 8 аппаратов сегодня начали работать - Цензор.НЕТ 9469 Чайник,вермішель із ослячих вух зніми придурок! 2 аппарата ИВЛ, переданные Фондом Порошенко в больницу скорой помощи в Киеве, уже спасли 15 человек, еще 8 аппаратов сегодня начали работать - Цензор.НЕТ 956
 показать весь комментарий
 
Тихо ти можеш тільки обісратися,та й то сумнівно
 показать весь комментарий
 
После эпидемии 95й квартал сможет выгодно продать это оборудование зарубеж.
 показать весь комментарий
 
Всі називали Парашенка , мародером 🐷, а він покаявся і став спасітелем !
 показать весь комментарий
 
 
****....и зеленожопые и вата конченная, вас от слова Порошенко плющит как конченых наркош. "Специалисты" херовы, "разбирающиеся" в медицине, лучше докторов медицинских наук. Желаю, что когда будете подыхать, возле вас не оказалось ИВЛ, подаренных кондитером адекватным людям Украины.
 показать весь комментарий
 
И как это ты умудряешься себя в задницу поцеловать, "самолайкер"?
 показать весь комментарий
 
Я сужу людей по их поступках, а ты подху...ловник кацапский, прежде чем в Украину заглянуть, ипало вытри.
 показать весь комментарий
 
Голова Фонду Марина Порошенко передала Київській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги ще 8 відновлених апаратів штучної вентиляції легень: "Ми взяли на себе зобов'язання відновити 10 апаратів штучної вентиляції легень. Два апарати були передані раніше. Сьогодні ми передаємо решту 8".
Лікарні Києва, Вінниці, Тернополя, Дніпра, Львова, Одеси отримали реанімаційне обладнання від нашого «Фонду Порошенка». Ми закупили захисні костюми і вже через декілька днів передамо їх в лікарні. https://www.facebook.com/pg/PoroshenkoFoundation/posts/

Марина Порошенко готує продуктові набори для соціально незахищених громадян. А перша леді преЗЕдента???

2 аппарата ИВЛ, переданные Фондом Порошенко в больницу скорой помощи в Киеве, уже спасли 15 человек, еще 8 аппаратов сегодня начали работать - Цензор.НЕТ 3938 2 аппарата ИВЛ, переданные Фондом Порошенко в больницу скорой помощи в Киеве, уже спасли 15 человек, еще 8 аппаратов сегодня начали работать - Цензор.НЕТ 1098
 показать весь комментарий
 
Коли у іхтамнєтова нв каналі ,зарядку показувала ,виглядала краще !
 показать весь комментарий
 
 
Негайно! Негайно Парашенка в зад , замість зеелупені !!!
 показать весь комментарий
 
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТФотоПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх