 2 аппарата ИВЛ, переданные Фондом Порошенко в больницу скорой помощи в Киеве, уже спасли 15 человек, еще 8 аппаратов сегодня начали работать. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности".
Заведующий отделением интенсивной терапии Игорь Малыш поблагодарил за помощь и сообщил, что со времени передачи предыдущих двух аппаратов они уже помогли спасти жизнь 15-ти пациентов.
"Аппараты, которые нам передали неделю назад, уже спасли 15 человек, пациентов находились на вентиляции. То есть за это время мы сделали много. Все это пойдет дальше в работу, и я выражаю вам большую благодарность от коллектива отделения интенсивной терапии за то, что вы нас поддерживали и поддерживаете", - подчеркнул он.
По его словам, этим аппаратам уже более 10-ти лет и им нужен был капитальный ремонт. Благодаря Фонду Порошенко этот ремонт был произведен.
Директор коммунального предприятия "Киевская городская клиническая больница скорой медицинской помощи" Александр Ткаченко отметил, что это оборудование крайне необходимо для лечения людей с поражениями легких и осложнениями из-за коронавирусной болезни.
Марина Порошенко, супруга лидера "Европейской солидарности" и пятого Президента Украины, уже второй раз за последние недели побывала в этой больнице, отметила, что помощь врачам сегодня - это главный приоритет, ведь медики находятся на передовой в борьбе с эпидемией.
Она также сообщила, что кроме 10 аппаратов искусственной вентиляции легких, которые уже переданы в столичную больницу, сейчас уже восстанавливаются пять аппаратов ИВЛ для Николаевской и Ивано-Франковской областей.
Фонд Порошенко закупает оборудование и средства индивидуальной защиты для больниц по всей Украине. Кроме восстановления аппаратов ИВЛ, передана медицинская реанимационная аппаратура для отделений интенсивной терапии в 6 больницах, а также средства индивидуальной защиты для медицинских работников. Фонд помогает людям, которые требуют особой заботы во время карантина - малообеспеченным, пожилым людям, людям с инвалидностью, многодетным семьям, семьям погибших воинов и ветеранов АТО / ООС. Более 10 000 продуктовых наборов счет Фонда Порошенко подготовлены и уже поступают в регионы страны.
Напомним, ранее Фонд Порошенко профинансировал восстановление 10 аппаратов ИВЛ в Киевской больнице скорой помощи.
Также Фонд Порошенко передал партию реанимационного оборудования во Львовский областной госпиталь.
Кроме того, ранее Фонд передал комплект реанимационного оборудования в областную больницу Одессы.
Да и 20 000 000 это бедный человек? 3 ляма на виллу европке мог потратить, особняк в оккупированом крыму мог купить, а купить масок и мед стафа не может?
Ты реально считаешь, что Петя, потратив почти 100 млн грн за март, для борьбы с коронавирусом сделал мало?
При этом к людям которые забили на подготовку к эпидемии и не давшие ни копейки на борьбу, у тебя вопросов нет. Красавчик!
"Украина не иссякаема на идиотов." согласен, 73%+-
для одарённых любителей сои )))
И где??? Ленка где?!
Давай считать - Порошенко восстановил (а не купил) 2 аппарата - соотвественно Зеля должен восстановить 0,05 аппаратов?
Зеля выпросил у других олигархов уже штук 400: 150 от Ярославского + 200 от Ахметова + еще от Пинчука и остальных.
Зеленский и студия «Квартал 95» отдали миллион гривен на АТО
кроме 10 аппаратов искусственной вентиляции легких, которые уже переданы в столичную больницу, сейчас уже восстанавливаются пять аппаратов ИВЛ для Николаевской и Ивано-Франковской областей. Источник: https://censor.net.ua/p3186662
Цензор такой цензор
Да ты гений !!!!!!
И да, деньги везде зарабатываются, единственное, на твоей работе это происходит тупо...
И Ахметов, и Пинчук, и даже Новинский уже поучаствовали в этом поболее Порошенко.
А Ярославский и вовсе - всех за пояс заткнул - 150 новеньких аппаратов vs 2 старых, восстановленных Порошком.
Досить вже застарілих штампів про те, що добрі справи робляться в тиші.
Час називати речі своїми іменами, голосно,без позірної скромності - "Порошенко особисто врятував життя 15 українців, і це лише початок, він врятує всю Україну!"
"Ніхто окрім Петра!"
На ссылки. Не благодари.. ))
Фонды Марины и Петра Порошенко получат 1,7 млрд гривен из госбюджета в 2019 году
https://ukranews.com/news/598803-fondy-maryny-y-petra-poroshenko-poluchat-17-mlrd-gryven-yz-gosbyudzheta-v-2019-godu
Когда же эти аппараты установили, протестили и начали использовать , если уже аж 15 жизней спасено?
Или это какие то супер аппараты, к которым достаточно на часик подключить и все- здоров?
P.S. Еси шо - на пэдра мне пофигу, но потуги малоросов потешают...
верит в случившееся)
Об этом говорится в материале "Уманский и ко: Медиаатака для возвращения коррупционных схем" на 112.ua.
В статье говорится, что вместо решения конкретных проблем на посту министра Уманский сосредоточился на расстановке своих людей на "хлебные" должности. Так, он протянул на должности замов Олега Мельника и Светлану Воробей. А вот сместить с должностей руководителей таможни и налоговой Нефедова и Верланова у него не получилось. Кроме того, премьер Шмыгаль не простил министру провал голосования по секвестру бюджета.
"Накануне увольнения Уманский "сливает" представление на увольнение Нефедова и Верланова. Однако не публикует не менее важный документ - штатное расписание запланированных им назначений после увольнения Нефедова и Верланова. Фамилии, которые фигурируют в этом штатном расписании, идут полностью в разрез с декларируемыми планами Уманского", - говорится в статье.
В материале говорится, на должность и. о. председателя ГНС Уманский предлагал назначить Евгения Бамбизова, который, как утверждает издание "Главком", только через подконтрольные ему фирмы конвертировал более 4 млрд грн. Общая сумма покрытых им коррупционных схем достигает 45 миллиардов гривен!
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На должность и.о. заместителя председателя ГНС Уманский предлагал назначить Людмилу Демченко, которая приходится кумой Нине Южаниной - "бухгалтеру" Порошенко. Людмила Демченко - начальник ГФС в г. Киеве, за 4 года пребывания на посту ни разу не выполнила план налоговых поступлений.
На должность председателя ГТС вместо Нефедова он предлагал Василия Поезда - "кассира" Клименко-Головача, а позже Насирова и Продана в таможенном направлении ГФС.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/370345-umanskij_planiroval_vernutj_v_nalogovuju_i_tamohnju_korruptsionerov_vremen_janukovicha-poroshenko_za_chto_i_byl_uvolen_-384232
После подачи Уманским на увольнение Верланова и главы таможенной службы Нефьодова Шмыгаль подал на увольнение... самого Уманского! То есть вместо реагирования на коррупционное преступление, Шмыгаль уволил того, кто разоблачал коррупционное преступление! Хотя если премьер с этими обвинениями был несогласен - так ему надо было бы провести официальное служебное расследование, дать оценку фактам, а не умалчивать и не увольнять! Уманского при этом даже не пригласили на заседание фракции, чтобы он объяснил причины. Уманского премьер не пустил на заседание бюджетного комитета, чтобы он там не заговорил. Президент Зеленский не задал ни одного вопроса - а почему министра финансов увольняют после трех недель работы?!
Юрий Бутусов
https://censor.net.ua/r3186356
Знаете, в 2014 ПАП очень тихо переоборудовал ПВО вокруг Киева.
Очень тихо купил около 600 снайперских винтовок для десантников
Очень тихо купил банно-прачечные комплексы для АТО…
За 4 года Петр Алексеевич потратил на благотворительность и поддержку ВСУ где-то 1,5 млрд гривен своих личных средств. Без пиара и без рекламы. Опять таки очень тихо!
За это его назвали «жадным барыгой» и втоптали в грязь.
Поэтому тихо не будет, будет очень громко.
Лікарні Києва, Вінниці, Тернополя, Дніпра, Львова, Одеси отримали реанімаційне обладнання від нашого «Фонду Порошенка». Ми закупили захисні костюми і вже через декілька днів передамо їх в лікарні. https://www.facebook.com/pg/PoroshenkoFoundation/posts/
Марина Порошенко готує продуктові набори для соціально незахищених громадян. А перша леді преЗЕдента???