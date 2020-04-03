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 Главный санврач Ляшко прибыл на Тернопольщину, чтобы узнать оценку ситуации от тех, кто на передовой борьбы с коронавирусом. ФОТО

Главный санитарный врач Украины, заместитель министра охраны здоровья Виктор Ляшко прибыл с рабочим визитом в Тернопольскую область, где по состоянию на 3 апреля зафиксировано 114 случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщения Ляшка в Facebook.

Ляшко отметил, что в рамках визита он с коллегами первым делом проверит работу областного штаба по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации государственного уровня.

Главный санврач Ляшко прибыл на Тернопольщину, чтобы узнать оценку ситуации от тех, кто на передовой борьбы с коронавирусом 01

Кроме этого, запланировано посещение медицинского заведения, которое определено как госпитальная база для принятия и лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.

Также главный санитарный врач Украины должен встретиться и пообщаться с медицинскими работниками.

"Мне важно мнение и оценка ситуации тех, кто на передовой борется с COVID-19", - отметил Ляшко.

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Источник: https://censor.net.ua/p3186654
 
 
 Топ комментарии
 
Судя по всему вертолеты закупили только с одной единственной целью: возить шишек.
Что и требовалось доказать.
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Чё без масок ? ....штраф 17 тыс. каждому.
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ну да .... а ты думал будут роботяг на заводы отвозить как в .... Uber ???)))))
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Чё без масок ? ....штраф 17 тыс. каждому.
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да маски без очков = "абыбуло".
они просто для того шоб кого-то, кхе-кхе, не заразить. самое лучшее срадство - молитва))) ну, если молящийся - православный
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Судя по всему вертолеты закупили только с одной единственной целью: возить шишек.
Что и требовалось доказать.
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ну да .... а ты думал будут роботяг на заводы отвозить как в .... Uber ???)))))
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Не думал, но и фоток до сегодняшнего дня не видел!
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Если это МИ, то откуда надпись Airbus чуток ниже винта?

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Главный санврач Ляшко прибыл на Тернопольщину, чтобы узнать оценку ситуации от тех, кто на передовой борьбы с коронавирусом - Цензор.НЕТ 1902

Ну вот не дешевые понты!
Airbus Eurocopter EC-225

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я чет думал что они честнее там в министерстве, могли бы так не понтоваться - но нет, как ермак - как перед концом света отжигают.
кстати, у вертиков этих бывало что винт отваливался и они.... да, тяжелее воздуха становились
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Режимом чрезвычайной ситуации управляют МЧС.Где они,хоть в одной стране мира?
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Чого так розкудахкались, як на птахофермі?! Приїхав і правильно зробив - давно пора! Голове, який буде результат - тоді і дамо оцінку!
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