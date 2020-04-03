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 Рэкет, похищение людей и незаконное обращение с оружием: на Полтавщине задержали группу лиц, причастных к серии тяжких преступлений. ВИДЕО+ФОТО

В поле зрения работников внутренней безопасности полиции попала группа молодых людей, которые устроили "террор" жителям Кременчуга. На "счету" злоумышленников - рэкет, похищение людей, незаконное обращение с оружием, поджог автомобиля работника полиции. Совместно со следователями ГУНП под процессуальным руководством прокуратуры области фигурантов задержали.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины.

Как сообщили в ведомстве, в конце марта 2019 г. в дежурную часть Кременчугского отдела полиции поступило сообщение о том, что возле одного из домов горит автомобиль. Следственно-оперативная группа полиции на месте установила, что транспортным средством пользуется заместитель начальника одного из отделов Управления защиты экономики в Полтавской области.

По факту происшествия следователи полиции Кременчуга внесли сведения в ЕРДР по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. В ходе сопровождения уголовного производства оперативники Полтавского управления Департамента внутренней безопасности НПУ установили, что в совершении преступления обоснованно подозреваются двое местных жителей, 26 и 30 лет.

Рэкет, похищение людей и незаконное обращение с оружием: на Полтавщине задержали группу лиц, причастных к серии тяжких преступлений 01

Кроме того, правоохранители задокументировали факт вымогательства этими лицами 10 000 гривен у местного предпринимателя. За отказ платить "дань" мужчину избили и пригрозили физической расправой. Разоблачили злоумышленников и в незаконном обращении с оружием и махинациях с наркотическими средствами.

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Рэкет, похищение людей и незаконное обращение с оружием: на Полтавщине задержали группу лиц, причастных к серии тяжких преступлений 02

Осенью 2019 г. в Кременчуге возле одного из торговых центров группа лиц нанесла телесные повреждения 52-летнему мужчине, а затем силой посадила его в свой автомобиль и увезла в неизвестном направлении. Среди участников нападения был и подозреваемый в поджоге авто полицейского - 26-летний фигурант.

Рэкет, похищение людей и незаконное обращение с оружием: на Полтавщине задержали группу лиц, причастных к серии тяжких преступлений 03

По всем совершенными правонарушениями следователи Кременчугского отдела полиции начали уголовные производства, которые впоследствии были объединены и переданы в отдел расследования особо тяжких преступлений следственного управления ГУНП в Полтавской области.

Рэкет, похищение людей и незаконное обращение с оружием: на Полтавщине задержали группу лиц, причастных к серии тяжких преступлений 04

2 апреля 2020 работники Полтавского управления ДВБ НПУ, следователи Кременчугского ОП и ГУНП, при физической поддержке бойцов отдела быстрого реагирования ДВБ НПУ и полиции особого назначения Полтавщины, под процессуальным руководством прокуратуры области провели санкционированные обыски по месту проживанием фигурантов.

Во время мероприятий были обнаружены и изъяты ножи, патроны, наркотические средства, мобильные телефоны, банковские карты, документы.

Рэкет, похищение людей и незаконное обращение с оружием: на Полтавщине задержали группу лиц, причастных к серии тяжких преступлений 05
Фото: сайт полиции

Сейчас одному из злоумышленников объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 146, ч. 3 ст. 189, ч. 2 ст. 194 и ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Его сообщнику инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 189 и ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины.

В суд подано ходатайство об избрании меры пресечения фигурантам. Продолжаются следственные действия.

Источник: https://censor.net.ua/p3186548
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
подожгли авто воровскому менту и правильно сделали
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Находить патроны по 3 - 4 штуки при любом обыске для ментов последнее время это просто святое... По хорошему, нада уже изменения в КК вносить, шоб они эту дешовую подставу не прокручивали.
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Не, ну нужно хоть раз окунуться в Кременччукк, шоб понять, шо там половина молодежи - нарики, а другая половина - качки. И делать им там, и тем, и другим, ааааабсааалютна нех...разве что утром пробежаться, на танк посмотреть...
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Года три назад был в Кременчуге. Родственники жены там живут. Довольно приличный и чистый город. Говорят очень много заводов и фабрик начиная от НПЗ, автозаводов, вагонзаводов и пр. Думаю работу при желании можно найти. А когда работать не хочется, а жить сладко хочется то такой 3,14здоты по Украине везде полно. Этим тварям место только на нарах.
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Я в хорошей физической форме, бегаю, рублю дрова... к тому же, у меня есть свое дело, т.е. некогда быть ни тем, ни другим... ну и для справки, я ж харьковчанин, не кременчугововецц..
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"мужчину избили и пригрозили физической расправойИсточник: https://censor.net.ua/p3186548
Напомнило, у Давлатова:
Жена моего брата говорила:
- Боря в ужасном положении. Оба вы пьяницы. Но твое положение лучше. Ты можешь день пить. Три дня. Неделю. Затем ты месяц не пьешь. Занимаешься делами, пишешь. У Бори все по-другому. Он пьет ежедневно, и, кроме того, у него бывают запои.
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Хах, воно ще і хрестик на шию почепило, хоча та шия заслуговує мотузки!!!
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Кременчуг как был городом гопников так и остался,совсем не вписывается эта промзона в Полтавщину. Рекет, викрадення людей та незаконне поводження зі зброєю: на Полтавщині затримали групу осіб, причетних до серії тяжких злочинів - Цензор.НЕТ 2760
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