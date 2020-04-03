 Рэкет, похищение людей и незаконное обращение с оружием: на Полтавщине задержали группу лиц, причастных к серии тяжких преступлений. ВИДЕО+ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины.

Как сообщили в ведомстве, в конце марта 2019 г. в дежурную часть Кременчугского отдела полиции поступило сообщение о том, что возле одного из домов горит автомобиль. Следственно-оперативная группа полиции на месте установила, что транспортным средством пользуется заместитель начальника одного из отделов Управления защиты экономики в Полтавской области.

По факту происшествия следователи полиции Кременчуга внесли сведения в ЕРДР по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. В ходе сопровождения уголовного производства оперативники Полтавского управления Департамента внутренней безопасности НПУ установили, что в совершении преступления обоснованно подозреваются двое местных жителей, 26 и 30 лет.

Кроме того, правоохранители задокументировали факт вымогательства этими лицами 10 000 гривен у местного предпринимателя. За отказ платить "дань" мужчину избили и пригрозили физической расправой. Разоблачили злоумышленников и в незаконном обращении с оружием и махинациях с наркотическими средствами.

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Осенью 2019 г. в Кременчуге возле одного из торговых центров группа лиц нанесла телесные повреждения 52-летнему мужчине, а затем силой посадила его в свой автомобиль и увезла в неизвестном направлении. Среди участников нападения был и подозреваемый в поджоге авто полицейского - 26-летний фигурант.

По всем совершенными правонарушениями следователи Кременчугского отдела полиции начали уголовные производства, которые впоследствии были объединены и переданы в отдел расследования особо тяжких преступлений следственного управления ГУНП в Полтавской области.

2 апреля 2020 работники Полтавского управления ДВБ НПУ, следователи Кременчугского ОП и ГУНП, при физической поддержке бойцов отдела быстрого реагирования ДВБ НПУ и полиции особого назначения Полтавщины, под процессуальным руководством прокуратуры области провели санкционированные обыски по месту проживанием фигурантов.

Во время мероприятий были обнаружены и изъяты ножи, патроны, наркотические средства, мобильные телефоны, банковские карты, документы.



Фото: сайт полиции

Сейчас одному из злоумышленников объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 146, ч. 3 ст. 189, ч. 2 ст. 194 и ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Его сообщнику инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 189 и ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины.

В суд подано ходатайство об избрании меры пресечения фигурантам. Продолжаются следственные действия.