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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Лерос пришел на допрос в ГБР, но ходатайствует о переносе в связи с объединением производств по 4 статьям в одно, - адвокат Найем. ФОТО

Народный депутат Украины фракции "Слуга народа" Гео Лерос прибыл в пятницу на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) вместе с защитой, но попросил о переносе следственного действия.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал адвокат Маси Найем, передает Цензор.НЕТ.

"Относительно допроса народного депутата Украины Гео Лероса в Государственном бюро расследований. Мы прибыли на допрос, на который нас позвали повесткой по уголовному производству по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 365 УК (Превышение власти или служебных полномочий. - Ред.). Так было указано в повестке. По факту нам сообщили, что вчера объединили уголовные производства и поэтому добавили следующие статьи: 328 (Разглашение государственной тайны. - Ред), 344 (Вмешательство в деятельность государственного деятеля. - Ред) и ч. 2 ст. 190 (Мошенничество, совершенное повторно, или по предварительному сговору группой лиц. - Ред.) УК. Мы начали допрос и во время него заявили ходатайство о переннсення допроса на основании ст. 135 УПК", - рассказал Найем.

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Лерос пришел на допрос в ГБР, но ходатайствует о переносе в связи с объединением производств по 4 статьям в одно, - адвокат Найем 01
Лерос пришел на допрос в ГБР, но ходатайствует о переносе в связи с объединением производств по 4 статьям в одно, - адвокат Найем 02

Напомним, в воскресенье, 29 марта, нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос выложил несколько видео, на которых брат главы Офиса Президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности. Нардеп также сообщил, что обратился в НАБУ.

Андрей Ермак обвинил Лероса в клевете и пообещал подать заявления в СБУ и ГБР.

Цензор.НЕТ сделал расшифровку опубликованных записей.

САП открыла на основании видеозаписей уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти.

ГБР открыло по заявлению Андрея Ермака производство по 4 статьям: ст. 190 (Мошенничество), статья 344 (Вмешательство в деятельность государственного деятеля), статья 328 (Разглашение государственной тайны) и статья 365 (Превышение власти или служебных полномочий).

Также на Цензор.НЕТ: Почему мой президент, в которого я верила и верю, наблюдает и молчит, - "слуга народа" Булах о записях Лероса и давлении на него

Адвокат Маси Найем сообщил, что прокуратура получила указание искать производства по созданию муралов на депутата от "Слуги народа" Гео Лероса, который также является основателем проекта уличного искусства Art United Us.

Как стало известно Цензор.НЕТ из собственных источников, Дениса Ермака, брата главы Офиса Президента Андрея Ермака, 31 марта допросили в Госбюро расследований по делу о "записях Лероса".

Источник: https://censor.net.ua/p3186539
 
 
 Топ комментарии
 
СвинаЕрмаков за граты! Где нац жены со свинками?
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А сколько раз были на допросе Ермаки?На них даже дело не открыли.
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Це той випадок, коли обіцяли 10%, а отримуєш 10 років. Така вона Зе-арифметика.
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А сколько раз были на допросе Ермаки?На них даже дело не открыли.
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Вони (Єрмаки)-потерпілі! Ви що ! Друзі ЗЕ-поза підозрою!
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Они уже год как на скамейке запасных. Разбудят, когда голодные бунты начнутся.
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Да ну. Подымутся когда кремль решит Бубочку менять!
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Тонька Геращенко не давала команди нацжонам нападать! Це ж свої побратими (Єрмаки)
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Це той випадок, коли обіцяли 10%, а отримуєш 10 років. Така вона Зе-арифметика.
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Разглашение государственной тайны - это в части пленок или факта, что братец жив?
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продажа госдолжностей - это государственная тайна. а вы шо, зе!конституцию не читали? так они с продажи мест в партийном списке зе!слуг и начинали.
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Стесняюсь спросить, а для кого это было тайной? Лерос прийшов на допит в ДБР, але клопоче про перенесення у зв'язку з об'єднанням проваджень за 4 статтями в одне, - адвокат Найєм - Цензор.НЕТ 8279
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Ага я даже не знаю где обитают. Розумков показывает поддержку 40% а кого не спросишь то я за этого гея не голосовал! Лерос прийшов на допит в ДБР, але клопоче про перенесення у зв'язку з об'єднанням проваджень за 4 статтями в одне, - адвокат Найєм - Цензор.НЕТ 5216
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Примерно такая же картинка. У меня те, кто соврать не может, потому что не скрывали в свое время, сейчас просто молчат. Поселок у нас маленький, все друг друга знают.
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Щось у мене таке враження, що чорнявенький таки сяде.
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не все так просто Лерос прийшов на допит в ДБР, але клопоче про перенесення у зв'язку з об'єднанням проваджень за 4 статтями в одне, - адвокат Найєм - Цензор.НЕТ 5088.он депутат.требуется 300 голосов для посадки
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300 голосів вони точно не наберуть: навіть монобільшість більше не моно-а стерео!
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Снято на видио регистратор , а СБУ понты подняли , дустовое мыло взрывчатка, пластит - вот такие сыщики у вислюка зеленого..
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Передались красным знаменем от предыдущего презюка, если что.
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Breaking news!!!
Порошенко за допомогою телеканалу Прямий фінансував Порошенка
щоб насильницьким способом повалити режим Порошенка.
ДБР
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Думал ты победишь коррупцию но коррупция победила тебя
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10 лет за разоблачение коррупции. Лерос прийшов на допит в ДБР, але клопоче про перенесення у зв'язку з об'єднанням проваджень за 4 статтями в одне, - адвокат Найєм - Цензор.НЕТ 8233 зробимо их разом!
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До речі, а куди це відомий борець з ;баригамі; Саакашвілі та Бєлєцкій зі своїми нацжонамі поділися?
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"Вчера на встрече со своими подельниками г-н Зеленский заявил: "У меня нулевая терпимость к коррупции". Это полное вранье. Вся власть Зеленского насквозь коррумпирована. Определение коррупции дано в Конвенции ООН против коррупции (UNCAC), принятой на пленарном заседании 58-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 31 октября 2003 года и вступивший в силу 14 декабря 2005 года(в Украине ратифицирована в 2006). Кроме всего прочего, коррупция там определяется как предоставление привилегии родственникам, друзьям, независимо от их профессиональных качеств (например, при найме на работу). Посчитайте количество друзей, знакомых, коллег по "Кварталу", осевших во властных структурах без всякого конкурсного отбора и учета профессиональных качеств? Это и есть коррупция, а Вы по всем международным нормам, насквозь коррумпированный чиновник. Именно для таких как Вы и существует "Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act" с которым, Вы очень скоро познакомитесь."
Это для тех, кто питает какие-то иллюзии и еще не совсем понял, что пришло к власти.
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Ну и статьи: втручання, розголошення, перевищання. Все для защиты коррупции. ).
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Mason Lemberg

Не надо сравнивать историю про Гладковского с историей о Ермаке.

Это совершенно разные истории.

Точнее рассказ о Ермаке / Зеленском - именно то, что кастинг Гладковский / Порошенко.
Как неудивительно, Зела просто понимает все те страхи и мурашки по коже, что кастинг порох. И про Минскую измену, и патриотов в тюрьмах, и про тайные договорняки с хйлом, и про зубожіння, и о коллапс экономики, и о власти олигархов, и об экономической, и о грабежи и многое другое.
Так неудивительно, что мурашки по коже нашли свое воплощение именно здесь, в котором общество испугалось.

Неуважение к тому, что в истории Гладковского главный герой входит в свинськи по отношению к Порошенко, эта история никак не может быть грязным политическим заказухою и очевидно отличается от преступлений, которые мы видим сейчас.

Почему? - Потому что:

1) С 2015 года (?) год был нарушен и расследовал уголовное дело против Гладковского, никто не закрыл уголовное дело, никто не вмешался в ее ход. И несмотря на грубость и очевидные манипуляции Бигуса из-за попыток приплести Порошенко, против него не открыл уголовное дело.
Что у нас тут? - Нет уголовного дела против брата Ермака, открытые уголовные дела против слуги.

2) В Кейси Гладковском не было аутентичного рекорда, некоторые тексты озвученный диктором. Вот видео, которое является очевидным доказательством.

3) В Кейси Гладковском не было, даже в текстовках, озвученного диктора, не было ни слова про Порошенко и даже о старшего Гладковском (который держал должность), но мерзость активно приплітала тут именно Порошенко, чтобы произвести впечатление что это Порошенко воровал.

Здесь в видео брат, очевидно, охватывает брат и братство - основа для совершения поврежденных действий, но такая же мерзость рассказывает только о братьев. Где митинги на Банке, где в свинки? Где преследование преззы по всей стране? Где в? А почему манипуляторы внезапно забыли свои те же тезисы, что покрывает президент?

4) Порох не молчал и уволил. Зела молчит. И это не делает, если ничего не случилось. Лицемерие продолжается. Все, что он поставил порох (во многих случаях несправедливо), делает все сам, цинично.

5) Помните, о чем был чемодан Гладковского. Он был о том, что по zaviщеними ценам покупали скудные товары для потребности украинской армии.

Теперь мы увидели абсолютно похожую ситуацию. Они видели правительства иностранных дел, в том числе премьер-министр Словакии также рассказывал, что готовы купить партию масок для своих граждан за наличные, по надуть ценам. Прайм Словакии тоже свинарчук? Или он может быть наоборот, пытаясь сделать что-то хорошее для страны.
А мы видим, как ведут себя украинские власти в ситуации, которая продает скудные товары по более низкой таможенной стоимости. Так кто тут мусорщик и свинарчук?

И еще.

Интересная фраза услышала на одном из видео про брата Таварища от ohvísu.
"Мы не будем торговать на крови" - сказал кто-то в том видео.

Это прекрасный пример. Прекрасная иллюстрация того, как думают большинство представителей " Mutrogo narítu в том числе и тех, кто временно в власти.

"Все остальные воруют, другие грабления, а не я, я не ворю, я просто беру свою, потому что заслужил, я сделал много, благодаря мне пишется программа, очінь важная... и вообще я пошел на признание"

А на самом деле, убивают страну, каждого из них, оправдываясь виртуальными преступлениями других.

Но в данном случае они подошли к пределе. Нет возможности вести себя так, как они себя ведут, потому что убили экономику, разрушили государственные учреждения этих "мудрых правителей".
Вот и приближается зона турбулентности. И надеюсь, что Украина получит еще один шанс, хотя большинство этого не заслужили.
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Какой-то обученный грамоте верблюд писал. Нельзя было найти хотя бы пятиклассника?
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ты то сам шо,в шестой уже перешел? Лерос прийшов на допит в ДБР, але клопоче про перенесення у зв'язку з об'єднанням проваджень за 4 статтями в одне, - адвокат Найєм - Цензор.НЕТ 8732
погоди,по результатам короновируса могут на второй год в пятом оставить.
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Свинарчук - друг Порошенка. Єрмак - друг Зеленського. Тобто, мають статус недоторканих осіб. Ніяких підозр слідчі органи друзям, та їхнім родичам висквати не мають права. А журналісти, та інші демагоги які паплюжать чесні імена друзів президентів, мають сидіти за гратами. Або нехай звалюють до свого Сороса.
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Какое право имеет ГБР вести допрос ? ГБР связан с Ермаком - это заинтересованные лица
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ГБР филиал путинского ФСБ под управлением портного
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Зеленский пожинает плоды коррупции своего режима.
Как только Меркель и Макрону доложили о коррупционном скандале Ермака-последовала реакция.
Ни Меркель ни Макрон не хотят,чтоб рядом с их фамилиями фигурировала фамилия Ермака. Поэтому Франция аннулировала Консультационную группу.
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины
 
 
 
 
 
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