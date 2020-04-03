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Все про:журналистика (2597) задержание (5622) Геращенко Антон (1042)

 Мужчина, напавший на журналистов в Гидропарке, задержан, - Геращенко. ФОТО

Мужчина, который вчера напал на съемочную группу одного из телеканалов во время инспектирования столичных парков и спортивных площадок, задержан.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил замглавы МВД Антон Геращенко.

"Гражданин напавший вчера на журналистов съёмочной группы телеканала "ЗИК" задержан. То самый, что вчера кричал : "Мне плевать на Закон" и "Мне за это ничего не будет", - говорится в сообщении.

"Полиция свою работу выполнила. Далее дело за судом. Благодарю киевскую полицию за быструю и эффективную работу по задержанию хулигана и защиту прав журналистов", - добавил Геращенко.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, в столичном Гидропарке неизвестные напали на съемочные группы телеканалов "Zik" и "Эспрессо". Двое журналистов и оператор получили телесные повреждения, также повреждена съемочная техника.

Позже Геращенко опубликовал видео нападения на журналистов в Гидропарке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 130 прибывших из-за рубежа граждан уже оштрафованы за нарушение режима самоизоляции, - замглавы МВД Геращенко

Мужчина, напавший на журналистов в Гидропарке, задержан, - Геращенко 01
Мужчина, напавший на журналистов в Гидропарке, задержан, - Геращенко 02
Мужчина, напавший на журналистов в Гидропарке, задержан, - Геращенко 03

Источник: https://censor.net.ua/p3186512
 
   
 Топ комментарии
 
теперь можно сидя в камере спокойно заниматься спортом . время от времени поплевываючи на закон Мужчина, напавший на журналистов в Гидропарке, задержан, - Геращенко - Цензор.НЕТ 8266
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быдло кто - журнашлюхи-провокаторы, или быдло которое по науськиванию Антонины Геращенко на людей бросается?
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73 процентное быдло надо воспитывать !
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теперь можно сидя в камере спокойно заниматься спортом . время от времени поплевываючи на закон Мужчина, напавший на журналистов в Гидропарке, задержан, - Геращенко - Цензор.НЕТ 8266
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дайте ему 1,5 года пусть пидорок посидит на нарах
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Зик об этом пожалеет. И свынья тоже. Вы уже достали мародеры.
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З одного боку - бичво таки потрібно наказувати, тут й мови нема. Але з другого - забороняти індивідуальне тренування на відкритому повітрі? Це не вже не занадто? Може просто відвести місця тренувань, видати дозволи і організувати санітарну обробку тренажерів? Це ж дійсно, професійні спортсмени не можуть припиняти процес тренувань.

Ну і ще - телеканал ZIK. 100% ті "журналісти" спровокували ситуацію. Все в кадр не попало, але провокація точно була. То така мерзота, а був навіть дуже непоганий телеканал.
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"Мне плевать на Закон" и "Мне за это ничего не будет"....

Вот за это наверно стоит по всей строгости... Как Вы считаете?
Или он действительно такой крутой?
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может быть монтаж. журнашлюхи - твари коварные.
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А почему когда публикуете фото бандитов воров и взчточников вы им морды замазываете а на чуваке который устроил хулиганку отрываетесь по полной и фото в разных ракурсах что за двойные стандарты
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Ой, герои. Задержали они.
В Раду зайдите, на Банковую. Там плевателей на закон вагон и маленькая тележка.
А ну, да. В Гидропарке ж должностями не торгуют, за "нужные" поправки не заносят.
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Гы-гы-гы.
Человек на чистом воздухе на безопасном расстоянии от других занимался спортом.
Что может быть полезнее для здоровья?
На него напала толпа пьяного быдла с камерой и устроила бедлам.
Так кто нарушил условия карантина?
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У хулигана теперь будет много свободного времени вдоволь по плевать в камере сизо.Ну если сокамерники конечно не возмутятся.Вирус все таки.
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Арестовали тупого быка - и тут неугодили. Обсасывают и облизывают причины его нападения. Можно было или низзя, вот в чем вопрос? Когда самих прикладывают и калечат представители данного быдло этноса - то всегда низзя, бо чуть чуть бо-бо и лечиться долго. А тут прям надо хорошо подумать. Такие мыслители от этого недоборцуна - ничем не отличаются.
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Человек, ведущий здоровый образ жизни - быдло?
Жырнашлюхи, занимающиеся провокациями в интересах "другой страны" для тебя кумиры?
покуриваешь? посасываешь?
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Телевізор дивлюсь рідко, тільки футбол (спорт) та дискавері. Але тим не менше повністю видалив зі списку такі канали як інтер, зік, 24, ньюз ван
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Люди! Схаменіться! Причому тут ватний канал ! А якби він напав на журналістів "Прямого" наприклад! Сам не дивлюся всі ці ЗІки та інше фуфло медвечуківське але суть в тому що поважати закони потрібно починати з себе- а тоді обурюємося на можновладців!
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А я знаю, де йому можна качатись з ранку до ночі.
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"плевать мне на закон" (с)
Теперь, плевать в потолок будешь в КПЗ. Чоловіка, який напав на журналістів у Гідропарку, затримано, - Геращенко - Цензор.НЕТ 8761
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а почему не арестовали то быдло , которое выломало двери в аэропорту и назвало Украину е.."чей.. ? ..
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Хомячье уже с дивана нагадило, а чел то - вполне нормальный, не зелебоба, патриот, можно сказать.Пришел в качалку, т.к. зал закрыт на карантин, да и свежий воздух, людей мало, расстояние 2м и т.д. Эти приехали, начали провоцировать для хайпа и своей журнашлюшской выгоды, во время тренировки и с тупыми наездами...Хулигана обидели. Не, народ, вам в стойле - самое оно - тепло, жрать дают.
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Чоловіка, який напав на журналістів у Гідропарку, затримано, - Геращенко - Цензор.НЕТ 6858

мой аналогичный пост очень быстро подчистили.

пловторюсь: такие мрази, которые здесь "высказываются" устраивали в своё время, по приказу свыше, не думая, раскулачивание и голодомор...
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Пусть посидит, как это ему плевать на закон и ему ничего не будет
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я видел вчера .распитушился так ...тут принципиально его нужно была паковать зато что он плевал на закон и ничего не будет ему! ясно не обрати внимания так каждый будет кукарекать по всей стране...а куртёнка то патриотичная у него и на плечах и подлокотники флага страны.... в такой куртке и такое кукарекать....дивно якось... Чоловіка, який напав на журналістів у Гідропарку, затримано, - Геращенко - Цензор.НЕТ 9263
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Не тех задерживаете ,ой не тех ....мы ведь ВСЕ знаем кто должен быть в наручник Чоловіка, який напав на журналістів у Гідропарку, затримано, - Геращенко - Цензор.НЕТ 8503конечно же те чьи ручки 30 годков у нас по карманам шарят ... Чоловіка, який напав на журналістів у Гідропарку, затримано, - Геращенко - Цензор.НЕТ 8187
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