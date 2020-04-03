 Мужчина, напавший на журналистов в Гидропарке, задержан, - Геращенко. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил замглавы МВД Антон Геращенко.
"Гражданин напавший вчера на журналистов съёмочной группы телеканала "ЗИК" задержан. То самый, что вчера кричал : "Мне плевать на Закон" и "Мне за это ничего не будет", - говорится в сообщении.
"Полиция свою работу выполнила. Далее дело за судом. Благодарю киевскую полицию за быструю и эффективную работу по задержанию хулигана и защиту прав журналистов", - добавил Геращенко.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, в столичном Гидропарке неизвестные напали на съемочные группы телеканалов "Zik" и "Эспрессо". Двое журналистов и оператор получили телесные повреждения, также повреждена съемочная техника.
Позже Геращенко опубликовал видео нападения на журналистов в Гидропарке.
Ну і ще - телеканал ZIK. 100% ті "журналісти" спровокували ситуацію. Все в кадр не попало, але провокація точно була. То така мерзота, а був навіть дуже непоганий телеканал.
Вот за это наверно стоит по всей строгости... Как Вы считаете?
Или он действительно такой крутой?
В Раду зайдите, на Банковую. Там плевателей на закон вагон и маленькая тележка.
А ну, да. В Гидропарке ж должностями не торгуют, за "нужные" поправки не заносят.
Человек на чистом воздухе на безопасном расстоянии от других занимался спортом.
Что может быть полезнее для здоровья?
На него напала толпа пьяного быдла с камерой и устроила бедлам.
Так кто нарушил условия карантина?
Жырнашлюхи, занимающиеся провокациями в интересах "другой страны" для тебя кумиры?
покуриваешь? посасываешь?
Теперь, плевать в потолок будешь в КПЗ.
мой аналогичный пост очень быстро подчистили.
пловторюсь: такие мрази, которые здесь "высказываются" устраивали в своё время, по приказу свыше, не думая, раскулачивание и голодомор...