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 Испытания противокорабельной ракеты "Нептун" провели в Одесской области. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

2 апреля 2020 года, в Одесской области начался очередной этап испытаний ракетного комплекса Р-360 "Нептун".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Украинский милитаристский портал.

Пуски ракет осуществлялись из Государственного испытательного полигона "Алиби" на юге Одесской области.

Согласно морского предписания 0505/2020 течение 2-4 апреля на Государственном испытательном полигоне "Алиби" пройдут пуски, район перекрытия которых соответствует аналогичным, проводимых в комплекс крылатых ракет наземного базирования РК-360 МЦ "Нептун".

ЖК-360 МЦ - комплекс крылатых ракет наземного базирования с противокорабельной ракетой предназначен для поражения боевых кораблей классов крейсер, эсминец, фрегат, корвет, десантных, танкодесантных кораблей и транспортов, которые действуют как самостоятельно, так и в составе корабельных групп и десантных отрядов, и береговых радио-контрастных целей, в простых и сложных метеороличних условиях в любое время суток и года, при активном огневой и радиелектронний противодействия противника.

Видео - Думская

Испытания противокорабельной ракеты Нептун провели в Одесской области 01


Испытания противокорабельной ракеты Нептун провели в Одесской области 02

Источник: https://censor.net.ua/p3186476
 
 
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Не знаю, как Воронеж, но Севастополь точно поднапрягся.
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И не дай Боже удачно..ЗЕбилы сразу прекратят финансирование и закроют проэкт.
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проводите испытания в районе незаконной добычи вышками Бойко украинского газа -

цели уже выставлены Испытания противокорабельной ракеты "Нептун" провели в Одесской области - Цензор.НЕТ 2673
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У нас есть отличный тренировочный полигон - оккупированная часть донецкой и луганских областей. Почему бы на головы российской, представляющейся "ополченцами" солдатни, не тренироваться? Они пострелять на оккупированую часть Донбасса возят своих курсантов артиллеристов, зачеты сдавать, на позициях украинских солдат.
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МОжет потому что при власти откровенно прокремлёвские колаборанты, которые даже особо и не прячуца..??? Может поэтому??
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Коростелев Олег Петрович!.. Дай Бог тебе крепкого здоровья, творческой фантазии и неограниченного финансирования во благо Украины!.. Дорогой ты наш человек!
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Там тандем.
Добавте Олександра Валентиновича Турчинова.
Пастора.
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