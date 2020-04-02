 Испытания противокорабельной ракеты "Нептун" провели в Одесской области. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Украинский милитаристский портал.

Пуски ракет осуществлялись из Государственного испытательного полигона "Алиби" на юге Одесской области.

Согласно морского предписания 0505/2020 течение 2-4 апреля на Государственном испытательном полигоне "Алиби" пройдут пуски, район перекрытия которых соответствует аналогичным, проводимых в комплекс крылатых ракет наземного базирования РК-360 МЦ "Нептун".

ЖК-360 МЦ - комплекс крылатых ракет наземного базирования с противокорабельной ракетой предназначен для поражения боевых кораблей классов крейсер, эсминец, фрегат, корвет, десантных, танкодесантных кораблей и транспортов, которые действуют как самостоятельно, так и в составе корабельных групп и десантных отрядов, и береговых радио-контрастных целей, в простых и сложных метеороличних условиях в любое время суток и года, при активном огневой и радиелектронний противодействия противника.

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