EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Денис Ермак и Гео Лерос Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
 Происшествия
  5124  11
Все про:минирование (915) СБУ (14519) терроризм (18182) Донбасс (21048)

 СБУ задержала наемника РФ, который заминировал шесть мостов на Донбассе. ФОТО

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили участника незаконных вооруженных формирований, который в 2014 году участвовал в минировании шести мостов на Донбассе, впоследствии взорванных террористами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Досудебное расследование установило, что житель Константиновки Донецкой области в 2014 году добровольно присоединился к одному из подразделений бандформирования "Призрак" и в течение лета с оружием в руках против украинских воинов.

Кроме того, он участвовал в минировании четырех мостов в Лисичанске на Луганщине и двух мостов на Донетчине, впоследствии взорванных террористами. При освобождении силами АТО Донбасса он вернулся в Константиновку к семье и работал на низкоквалифицированных работах.

Сейчас задержанный в рамках открытого уголовного производства сотрудничает со следствием. Он предоставляет показания о деятельности террористической организации, а также причастности РФ к оккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Бывший наемник РФ, в частности, сообщил об обустройстве террористами в 2014 году схрона с военными средствами поражения. Из тайника, который находился в поле возле поселка Белая Гора Попаснянского района, правоохранители изъяли автомат АК-74 калибра 5,45 мм, вывезенный из временно оккупированного Крыма, около 200 патронов, гранаты Ф-1 и РГ-42.

Сейчас фигуранту производства объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Военнослужащий в Ривном пойдет под суд за "службу" в спецподразделениях "ДНР" и сотрудничество с ФСБ, - прокуратура

СБУ задержала наемника РФ, который заминировал шесть мостов на Донбассе 01
СБУ задержала наемника РФ, который заминировал шесть мостов на Донбассе 02

Источник: https://censor.net.ua/p3186396
 
   
 Топ комментарии
 
нужно собрать всю взрывчатку и заминировать ему жопу.....
 показать весь комментарий
 
На обмен уйдёт.Лезут они к нам,не боятся,знают-обменяют их.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
это, из совместного патруля - егонитакпонили.... СБУ задержала наемника РФ, который заминировал шесть мостов на Донбассе - Цензор.НЕТ 5146
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
а ведь он, гад этакий, мост патона порешить хотел, по учебной тревоге
 показать весь комментарий
 
На обмен уйдёт.Лезут они к нам,не боятся,знают-обменяют их.
 показать весь комментарий
 
 
Цілих шесть мостов...Ну ні фіга собі найомнік...Тепер його тре найняти землю орати...
 показать весь комментарий
 
Скоріше змусити падлюку розміновувати територію, думаю, він має інформацію навіть без спеціальної мапи.
 показать весь комментарий
 
Ну и как думаете, какое наказание он понесёт? При нашем самом гуманном суде в мире, ну максимум пару лет, да и то условно.
 показать весь комментарий
 
нужно собрать всю взрывчатку и заминировать ему жопу.....
 показать весь комментарий
 
 
Записать его в список по обмену, всё равно скоро будет амнистия для кровавых нелюдей убийц сепаратистов - террористов.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх