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 Таран и Хомчак посетили флагман ВМС Украины фрегат "Гетьман Сагайдачний". ФОТОрепортаж

Глава Минобороны Андрей Таран и Главнокомандующий ВС Украины генерал-полковник Руслан Хомчак посетили флагман ВМС Украины фрегат "Гетьман Сагайдачний" в рамках рабочего визита в Одесский гарнизон.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Министр обороны и главнокомандующий ВСУ прибыли в Практическую гавань, место базирования корабельно-катерного состава ВМС ВСУ в г. Одесса.

"Руководители оборонного ведомства и Вооруженных Сил ознакомились с военными организационными структурами, дислоцированными в Практической гавани, осмотрели способности и условия базирования личного состава, поднялись на флагман ВМС Украины фрегат "Гетьман Сагайдачний"", — сказано в сообщении.

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Командующий ВМС адмирал Игорь Воронченко доложил об эпидемиологическом состоянии в воинских коллективах подразделений ВМС ВСУ и отметил, что подразделения готовы к выполнению задач.

"Министр обороны Андрей Таран отметил приоритетность развития национальных ВМС, учитывая дестабилизирующие действия Российской Федерации в акваториях Черного и Азовского морей", — добавили в Минобороны.

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Таран и Хомчак посетили флагман ВМС Украины фрегат Гетьман Сагайдачний 01
Таран и Хомчак посетили флагман ВМС Украины фрегат Гетьман Сагайдачний 02
Таран и Хомчак посетили флагман ВМС Украины фрегат Гетьман Сагайдачний 03
Таран и Хомчак посетили флагман ВМС Украины фрегат Гетьман Сагайдачний 04
Таран и Хомчак посетили флагман ВМС Украины фрегат Гетьман Сагайдачний 05
Таран и Хомчак посетили флагман ВМС Украины фрегат Гетьман Сагайдачний 06
Таран и Хомчак посетили флагман ВМС Украины фрегат Гетьман Сагайдачний 07
Таран и Хомчак посетили флагман ВМС Украины фрегат Гетьман Сагайдачний 08
Таран и Хомчак посетили флагман ВМС Украины фрегат Гетьман Сагайдачний 09
Таран и Хомчак посетили флагман ВМС Украины фрегат Гетьман Сагайдачний 10

Источник: https://censor.net.ua/p3186388
 
 
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Вы бы передовую почаще посещали,в места отведения.От войны устали?
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Хомчак предатель времен парашенко,позор зеленой сопле,"новая команда" состоит из проросийской мрази
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Хай би відвідали ракетний крейсер, що гниє в Миколаєві. То - справжній флагман.
Воронченко то п и з . а б о л з указкою біля плаката. Тільки те й уміє, що пи.діти біля гнилого корита. Його треба було вигнати і посадити ще після позорища наших катерів в Азовському морі...
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