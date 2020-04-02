 Мужчина пытался застрелить фермера и взорвал себя гранатой на Киевщине, - Нацполиция. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Киевской области.

Оба собеседника вышли на улицу. Внезапно мужчина достал пистолет и выстрелил в живот директору. На шум выбежали другие работники и в этот момент у стрелка в руках взорвалась граната, в результате чего он погиб на месте. Тело погибшего 59-летнего жителя направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Раненого директора предприятия и юриста компании, который в результате взрыва тоже получил травмы, с телесными повреждениями госпитализировали в больницу.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Яготинского отделения полиции, криминалистическая лаборатория полиции Киевщины.

Сейчас полицией открыто уголовное производство по ст. 15 (Покушение на преступление) ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Также по факту самоубийства открыто уголовное производство по ст. 115 УК. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК. Продолжается следствие. Полиция устанавливает все обстоятельства инцидента, опрашиваются свидетели.

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