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 Топ-чиновник одного из министерств Украины незаконно передавал секретные документы по электронной почте, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины задокументировала противоправную деятельность чиновника одного из министерств Украины, который незаконно передавал секретные документы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В рамках уголовного производства правоохранители установили, что чиновник, государственный служащий категории "А", скопировал и переслал по электронной почте пока что неустановленным лицам секретный документ. Он касается комплекса мероприятий Министерства обороны Украины, пограничных, правоохранительных и других органов государственной власти по защите национальных интересов на юге и востоке Украины, в Черном и Азовском морях и Керченском проливе.

Топ-чиновник одного из министерств Украины незаконно передавал секретные документы по электронной почте, - СБУ 01

Своими действиями чиновник нанес ущерб суверенитету, территориальной целостности, обороноспособности и государственной безопасности Украины.

Топ-чиновник одного из министерств Украины незаконно передавал секретные документы по электронной почте, - СБУ 02

2 апреля 2020 проведены следственные действия в рабочем кабинете и по месту жительства госслужащего.

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Топ-чиновник одного из министерств Украины незаконно передавал секретные документы по электронной почте, - СБУ 03

Правоохранители изъяли мобильный телефон и электронный планшет, в которых был обнаружен переправленный тайный документ и другие служебные документы с грифом "Для служебного пользования".

Топ-чиновник одного из министерств Украины незаконно передавал секретные документы по электронной почте, - СБУ 04

Сейчас продолжаются неотложные следственные действия.

Топ-чиновник одного из министерств Украины незаконно передавал секретные документы по электронной почте, - СБУ 05
Топ-чиновник одного из министерств Украины незаконно передавал секретные документы по электронной почте, - СБУ 06
Фото: сайт СБУ

Источник: https://censor.net.ua/p3186303
 
   
 Топ комментарии
 
Ось і прийшли новиє ліца. Зебіли радіють.
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гривні лями. і доларей теж сотка тищ, не меньше.
Думаю, що відпустять. Небідна ж людина, усім буде приємно..
А якщо без жартів, то треба на палю ту суку. Поки хлопці в окопах воюють, ця лярва таємниці розпродує.
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Только баксов 100 тысяч, гривны и посчитать тяжело. Просто так такие деньги не платят.
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Це хто такий "фахівець"? Невже Дубілет?
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Ось і прийшли новиє ліца. Зебіли радіють.
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гривні лями. і доларей теж сотка тищ, не меньше.
Думаю, що відпустять. Небідна ж людина, усім буде приємно..
А якщо без жартів, то треба на палю ту суку. Поки хлопці в окопах воюють, ця лярва таємниці розпродує.
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Только баксов 100 тысяч, гривны и посчитать тяжело. Просто так такие деньги не платят.
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Та неее... У того "второй шанс"! Татарин горой встанет.
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..пока что неустановленным лицам.. - пальцы в двери - за@бетесь успевать за ним записывать
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это же держава в смартфоне, что не так
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Дичь.
Очередная.
За 6 лет так и не навели порядок.
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Фахивець?
Как раз говорит о том, что навели.
Установлен контроль за usb, фильтры на 80 порт, дублирование всей почты на ящик старшему сержанту.
Можешь предложить что то еще?
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тоже мне секрет полишинеля открыли. да у нас депутаты имеющие допуска к держтаемныци спокойно в мацкву к врагам ездят и с путлером вискарь пьют и обнимаются. кстати до сих пор их этих допусков не лишили и ничего не сделали как при порохе это было так и при нынешнем гаранте - ничего не меняется!
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