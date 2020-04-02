 Топ-чиновник одного из министерств Украины незаконно передавал секретные документы по электронной почте, - СБУ. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.
В рамках уголовного производства правоохранители установили, что чиновник, государственный служащий категории "А", скопировал и переслал по электронной почте пока что неустановленным лицам секретный документ. Он касается комплекса мероприятий Министерства обороны Украины, пограничных, правоохранительных и других органов государственной власти по защите национальных интересов на юге и востоке Украины, в Черном и Азовском морях и Керченском проливе.
Своими действиями чиновник нанес ущерб суверенитету, территориальной целостности, обороноспособности и государственной безопасности Украины.
2 апреля 2020 проведены следственные действия в рабочем кабинете и по месту жительства госслужащего.
Правоохранители изъяли мобильный телефон и электронный планшет, в которых был обнаружен переправленный тайный документ и другие служебные документы с грифом "Для служебного пользования".
Сейчас продолжаются неотложные следственные действия.
Думаю, що відпустять. Небідна ж людина, усім буде приємно..
А якщо без жартів, то треба на палю ту суку. Поки хлопці в окопах воюють, ця лярва таємниці розпродує.
Очередная.
За 6 лет так и не навели порядок.
Как раз говорит о том, что навели.
Установлен контроль за usb, фильтры на 80 порт, дублирование всей почты на ящик старшему сержанту.
Можешь предложить что то еще?