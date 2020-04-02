 Воздушный мост с Китаем для поставки медоборудования будет работать ежедневно, - замглавы ОП Тимошенко. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины, секретарь Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилл Тимошенко.
"Очередной украинский самолет уже в Китае. На этот раз помогаем аптечным сетям перевезти обычные маски для населения. С сегодняшнего дня наш воздушный мост работает в следующем режиме: как только один самолет вылетает из Китая - ему на встречу вылетает следующий из Киева. И так каждый день. Без перерывов и выходных", - отметил он.
Напомним, ранее пятый президент Украины и лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко предложил премьер-министру Шмыгалю организовать воздушный мост с Китаем для поставки медоборудования.
Китайці своїх поки не дадуть.
Последние несколько дней из России приходят все более удивительные новости
В основном, они политические. Но некоторые касаются и медицины, и экономики, и социальной сферы. Даже по отдельности они создают впечатление того, что в России что-то сломалось. А все вместе создают стойкое впечатление начинающегося там хаоса.
Судите сами. Во-первых, в самый разгар медицинского и экономического кризисов пропал Владимир Путин. Живьем он не появлялся на публике уже почти неделю. По телевизору россиянам сейчас показывают так называемые «консервы» - то есть старые записи его разговоров с разными чиновниками.
Эти «консервы» обычно показывают даже без звука, чтобы не было понятно, когда сделана запись и о чем говорят люди на видео.
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30 марта: ***** пропал, Медведев появился
31 марта стала понятна вероятная причина пропажи президента РФ. Скорее всего, он заразился коронавирусом и болеет. К такому выводу многие наблюдатели пришли после появления новости о заражении Дениса Проценко - главного врача подмосковной инфекционной больницы, которую неделю назад посещал с инспекцией Владимир Путин.
По палатам и отделениям больницы президент России ходил в американском защитном костюме. Но вот с главным врачом он здоровался за руку, катался на лифте и эскалаторе, вел долгие беседы даже без простейшей маски и перчаток.
Поскольку инкубационный период кононавирусной инфекции - от 10 до 14 дней, Проценко во время общения с Путиным точно был не только носителем, но и распространителем вируса.
Проще говоря, российский президент почти наверняка неделю назад заразился и теперь болеет.
Учитывая почтенный возраст Путина (ему 67 лет) существует очень высокая вероятность, что инфекция ударит по нему особенно сильно. В Китае, Европе и США люди его возраста очень часто оказываются в реанимации под аппаратом искусственной вентиляции легких.
Живьем он не появлялся на публике уже почти неделю
Поскольку человек в сознании с трудом может вынести эту медицинскую процедуру, пациентам обычно колют седативное, оставляя их без сознания. Ни о каком руководстве страной в подобном положении не может быть и речи.
Впрочем, Путин хоть и старик, но довольно крепкий - он не курит, мало пьет и занимается спортом. Поэтому, возможно, он просто сидит на карантине.
Что изменилось в России без Путина
Но мы не знаем, что с ним происходит на самом деле, поскольку свита Путина никому не показывает. Приходится строить предположения на основании косвенных признаков. А они свидетельствуют о том, что российский президент сейчас не может управлять страной.
Первое. По российским законам, только президент имеет право объявлять режим чрезвычайной ситуации и чрезвычайного положения.
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Однако в последние дни в Москве, Московской области, в Петербурге, в Ростове на Дону и других регионах всякие особые режимы объявляют местные руководители. Если бы Путин сидел в Кремле, он бы ни за что не позволил им так нагло залезать в его президентские полномочия. Да они и сами не посмели бы.
Второе. В ночь на 30 марта к российскому народу по поводу карантина и чрезвычайной ситуации вдруг обратился Дмитрий Медведев. Не президент, как полагается, и даже не премьер-министр.
А какой-то заместитель главы Совета национальной безопасности. Кто он такой? От чьего имени говорит? Почему записывает обращения? Ведь это чисто президентский жанр. Вообще непонятно.
Но тут приехало третье. Утром 31 марта российский парламент собрался на экстренное заседание, в ходе которого сразу в трех чтениях были приняты два очень необычных закона.
Первый отбирает у президента монополию на введение режима чрезвычайной ситуации. Теперь этот режим может вводить и правительство России. Я не припомню случая, чтобы полномочия Путина отдавались кому-либо. Тем более, полномочия в такой деликатной сфере, как установление особого режима управления страной.
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Второй закон фактически вводит в России комендантский час для всех людей, кроме чиновников и силовиков, а также вводит самую настоящую цензуру. Теперь россиянам надо получать специальный пропуск даже для выхода из дома с собакой. Людей без пропуска будут штрафовать за нарушение карантина на сумму до 500 долларов.
А за распространение информации, которая не понравится власти, будет грозить уже уголовная ответственность - многомиллионные штрафы и до трех лет тюрьмы.
Все это выглядит очень подозрительно. Похоже на то, что те, кто сейчас рулят страной вместо Путина, захотели взять на себя право объявлять режим ЧС, а также держать людей дома под замком и сажать несогласных в тюрьму.
Но на этом странности не заканчиваются.
Реалии карантина в России
Дело в том, что никакой возможности удержать всех россиян под замком, у властей нет, и не будет. Из-за гениальной политики Путина и его правительства две трети россиян живет от зарплаты до зарплаты вообще без каких-либо накоплений.
Как только у этих людей закончится еда в холодильнике, они просто вынуждены будут выходить на улицу за едой. А когда закончатся деньги, то они начнут грабить магазины и склады. Едва ли кто-то захочет просто умереть от голода ради спокойствия Кремля.
В этих условиях государство, наверное, могло бы помочь голодающим, дать им денег или хотя бы еды. Но и тут есть проблема - у государства денег тоже нет.
Что с экономикой
Дело в том, что российская нефть марки Urals на этой неделе в Европе опустилась в цене ниже 13 долларов за баррель. Это означает, что добыть ее из скважины и отправить в Европу стоит дороже, чем вообще не добывать.
Владимир Путин доуправлялся до того, что продажа главного российского богатства - нефти - стало выкачивать деньги из бюджета, а не наполнять его. Он продает нефть себе в убыток! Даже если сильно захотеть, то сложно добиться такого результата. Но он - смог!
Поэтому денег в российском бюджете нет, и не предвидится. Сейчас много говорят о том, что зато у Кремля есть сотни миллиардов резервов. Может быть, но эти резервы, как и Владимира Путина, давно уже никто не видел. Вполне вероятно, что их уже разворовали. Меня бы это совсем не удивило.
Во всяком случае, сейчас мы видим, что власть собирается не заливать недовольство деньгами, а применять против голодного населения войска и полицию.
Оккупационная карательная армия, предназначенная для защиты режима от самих россиян.
А уже на этой неделе бронетехнику и войска ввели и в Ростов на Дону - главный город на юге России. Таким образом российское руководство готовится к все более вероятным массовым акциям протеста и, возможно, революции.
Суммируя все это, можно с уверенностью сказать, что президент России куда-то пропал, правительство забирает себе его полномочия, экономика уже упала в пропасть и летит, ожидая удара о дно.
Начальство готовит войска к голодным и чумным бунтам, а населению России предлагают сейчас только одно - умереть по предварительной записи. И это не шутка.
По-моему, это и называется «смута».
Нам, конечно, всем бы хотелось узнать, какова стратегия правительства в целом и МОЗ в частности в плане борьбы с эпидемией.
К сожалению, предыдущий министр здравоохранения был очень занят тем, чтобы притулить своего человечка на закупочки, и выработать эту стратегию не успел. А новый министр здравоохранения взялся за дело всерьёз, и решил прежде всего запретить гулять в парках и собираться больше двух человек - а эпидемия подождёт.
Что ж, попробуем всё же догадаться о том, какая же стратегия у нашего правительства и нашего МОЗ. Я для этого подписан на официальный телеграм-канал МОЗ, посвящённый коронавирусу - он так и называется, "Коронавірус інфо". Спойлер: и по содержанию он тоже мал-мал похож на "СПИД-ИНФО".
Итак, дайджест сообщений за три последних дня. Вот они, по порядку:
30 МАРТА
- Не выходите из дома!
- Уряд міністра Ємца посилює карантинні заходи.
- 480 выявленных заболевших.
- Не выходите из дома! - рассказывает другой телеграм-канал.
- Не выходите из дома! - рассказывает врач-педиатр.
- Украинцам, вернувшимся из-за границы, не нужно проходить тестирование.
- Появились временные пункты сортировки больных. Фото палатки.
- Почитайте истории заболевших здесь! (ссылка)
- Опа, один вылечился.
- У нас новый министр, ура!
- Заява предыдущего министра, на трёх страницах.
- 548 выявленных заболевших.
- Обращение нового министра, на трёх страницах.
31 МАРТА
- Доброе утро! Не выходите из дома!
- 549 выявленных заболевших.
- Оновлено алгоритми лікування. Оказывается, лікування все ж таки інколи має надаватися обов'язково. Это всё усложняет, конечно.
- Ещё одно заявление нового министра.
- Опрос: как вы переносите карантин? С большим отрывом лидирует ответ "Та нормально, водичка отличная, давайте ишшо!"
- Не выходите из дома!
- МОЗ и Uber договорились возить медиков на работу.
- ШОК КОНТЕНТ МОЛНИЯ СРОЧНО В НОМЕР Звизда футбола опасносте, известный итальянский мультимиллионер заболел, НО К СЧАСТЬЮ ВЫЛЕЧИЛСЯ, ура товарищи!!! Теперь и помирать не страшно, ежели чего!
- А вы - не выходите из дома!!!
- А мы ещё завели инстаграмчик, всем чмаффки, сердечко свичечка гиф
- Разрешили рынкам работать.
- 645 выявленных заболевших.
1 АПРЕЛЯ
- Та й... вашу мать не выходите же из дома!
- 669 выявленных заболевших.
- Не выходите из дома, и скачайте наклейки.
- Подпишитесь ещё на вот этот телеграм-канал.
- Что надо знать про тесты на коронавирус? (Спойлер: что их всё ещё нет ни ***. Тому радимо вам не панікувати і не вимагати тестування, бо тести взагалі неінформативні, тим паче їх нема.)
- Сообщаем, что медицина у нас бесплатна.
- Новый министр усилил карантинные меры и для вашего удобства запретил прогуливаться в парках, ЧТОБЫ ВЫ СИДЕЛИ ДОМА СВОЛОЧИ.
Правильно. Ничего нет.
Нихуя нет.
Стратегии нет. Плана действий нет. Системного подхода нет. Информации никакой - нет.
Сколько в стране тестов?
Сколько граждан было протестировано?
Почему в Николаевской области нет заражённых? Они все здоровые, или там просто ******** тесты?
Сколько у нас всё-таки аппаратов вентиляции лёгких?
Сколько у нас коек в больницах, выделенных для приёма больных с коронавирусом?
Какие меры предпринимаются, чтобы в других больницах случайно не заразились?
Какие меры предпринимаются, чтобы увеличить количество мест в больницах?
Медики увольняются? Почему? Что вы предпринимаете?
У нас деньги вообще есть? Нет? Барыга украл? Понимаю. Что вы предпринимаете по этому поводу? Пытаетесь провалить сотрудничество с МВФ?
Почему у нас умерших БОЛЬШЕ, чем выздоровевших? Хотелось бы комментарий министра, как же так ***** вышло, и почему опять в этом виноват Порошенко.
Вот короткий, и крайне неполный список вопросов, на которые я бы хотел получить ответ в официальном телеграм-канале. Но вместо этого за три дня я восемь раз прочитал, что мне не надо выходить из дома, и два раза (ЗА ТРИ ДНЯ!!!) усилили карантинные меры.
Вот и вся стратегия, ребята. Сидеть дома! Надо просто перестать выходить из дома! Будем сидеть дома в карантине, и ждать. Вдруг оно как-нибудь само. Вдруг вирус улетит на Луну. Вдруг прилетит волшебник в голубом вертолёте и раздаст эскимо. Вдруг оно как-то само всё наладится. Надо просто посидеть дома и подождать. Вдруг будет чудо.
А пока можно назначать человечков на закупочки, строить домики, получать зарплатку, и штамповать указики, о том чтобы все сидели дома и не выходили в парк, а то будет штрафик и немножко дубиночками от....ярим по почечкам.
Вот и вся наша стратегия.
Поздравляю! Здобулы!
Напоминаю, что ответственность за это несёт лично президент Владимир Зеленский и его партия "Слуга народа". Потому что у них монокоалиция, и они несут всю полноту ответственности за все кадровые назначения, и как следствие - за действия своих министров, что живого трупа Емца, что микрофюрера Степанова.
Просто не выходите из дома!
Просто не работайте!
Просто не получайте зарплату!
Просто когда вас вышвырнут из арендованной квартиры - просто надо подождать и соблюдать карантин.
Просто когда вам будет нечего жрать - надейтесь, что партия ЕС пришлёт продуктовый набор. Или глодайте кору. Или просите милостыню, не собираясь больше двух. Или съешьте соседей.
Но главное - не выходите из дома! Другой стратегии у нас для вас нет.
А в это время Уляна Супрун просит Элона Маска помочь с аппаратами вентиляции лёгких. Это очень смешно. Давайте все посмеёмся. Гыгыгыгы, как смешно, она в твиттере его просит помочь. Ыхыхыхы, доктор Смерть, гагагага, как смешно, Элона Маска просит в твиттере, гыгыгы.
А новый министр здравоохранения пока занят. Он решает: на этой неделе ввести комендантский час, чтобы вы не выходили из дома, или на следующей.
Вот такая у нас стратегия. Таков наш примар.
И помните: не выходите из дома.
Больше двух не собираться.
Шаг вправо, шаг влево приравнивается к попытке заражения.
Зав.Гор.Отделом Владимир ЗавГорОдний