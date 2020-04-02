 Жители Киева и Авдеевки решили "самоизолироваться" в зоне ЧАЭС, - ГПСУ. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
Желающих самоизолироваться таким оригинальным способом обнаружили вчера вечером пограничники Житомирского отряда совместно с сотрудниками Национальной полиции.
Сейчас на сталкеров составлены административные протоколы за нарушение ст. 46-1 КУоАП "Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению".
Это нарушение влечет за собой наложение штрафа от двадцати до тридцати необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией снаряжения. Решение по делу будет принимать суд.
Но это никому не выгодно...есть зона...есть бабло которое можно получать и пилить...нет зоны...нет и бабла..
По-моему, наоборот.
Потому и не употребляю ее....а тебе надо...
Ни того, ни другого не видно.
30 с лишним лет прошло...по одному километру в год уже можно было очистить...
Но не выгодно....транши...помощи...и прочее...бабло на блюлечке с голубой каемочкой...
У него может зелёнка закипеть.
Ты определись уже.
И не пей больше зелёнки.
Убрали...почистили...и живут...
А тут зона...30 км...а на 31-м типа все чисто...и стерильно...
Радиоактивное загрязнение[править | править код]
Понятия «радиоактивное загрязнение» в те годы ещё не существовало, и потому этот вопрос тогда даже не поднимался. Люди продолжили жить и отстраивать разрушенные постройки там же, где они были раньше. Даже высокую смертность населения в последующие годы, а также болезни и генетические отклонения у детей, родившихся после бомбардировок, поначалу не связывали с воздействием радиации. Эвакуация населения из заражённых районов не проводилась, так как в то время никто не знал о самом наличии радиоактивного загрязнения[30].
Дать точную оценку степени этого загрязнения довольно трудно из-за недостатка информации, однако, поскольку в техническом отношении первые атомные бомбы были относительно маломощными и несовершенными (бомба «Малыш», например, содержала 64 кг урана, из которых лишь приблизительно в 700 г происходила реакция деления), уровень загрязнения местности не мог быть значительным, хотя и представлял серьёзную опасность для населения. Для сравнения: в момент аварии на Чернобыльской АЭС в активной зоне реактора находилось несколько тонн продуктов деления и трансурановых элементов[31] - различных радиоактивных изотопов, накопившихся во время работы реактора.
wikipedia.org/wiki/Атомные_бомбардировки_Хиросимы_и_Нагасаки#Радиоактивное_загрязнение
Если бы такая авария произошла в Японии ...то там бы уже давным давно все очистили...дезактивировали...и цветы посадили бы...
неплохо устроились чувачки в погонах ...