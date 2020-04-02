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 Общество, Фоторепортаж
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 На блокпостах и КПП на Донбассе развернули подразделения радиационной, химической и биологической защиты - проводят дезинфекцию, - штаб. ФОТОрепортаж

В районе проведения операции Объединенных сил усиливают меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

В частности, штатными и внештатными подразделениями РХБ защиты на основных блокпостах в местах въезда-выезда в Донецкой и Луганской областей и наиболее интенсивного трафика в регионе развернуты более полусотни пунктов специальной обработки техники.

На указанных пунктах военнослужащие с помощью специальных хлорсодержащих растворов проводят дезинфекцию как военных, так и гражданских автомобилей. В первую очередь обрабатываются места наиболее вероятного контакта с руками человека - поручни, ручки, двери, окна, люки и т.д.

На блокпостах и КПП на Донбассе развернули подразделения радиационной, химической и биологической защиты - проводят дезинфекцию, - штаб 01

Аналогичная обработка техники проводится и на контрольно-пропускных пунктах при въезде в места дислокации или выполнения задач частями и подразделениями из состава Объединенных сил.

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На блокпостах и КПП на Донбассе развернули подразделения радиационной, химической и биологической защиты - проводят дезинфекцию, - штаб 02

Благодаря подобным своевременным и эффективным мерам в настоящее время удалось предотвратить распространение опасной инфекции среди военнослужащих.

На блокпостах и КПП на Донбассе развернули подразделения радиационной, химической и биологической защиты - проводят дезинфекцию, - штаб 03

"В настоящее время случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", - сказано в сообщении.

На блокпостах и КПП на Донбассе развернули подразделения радиационной, химической и биологической защиты - проводят дезинфекцию, - штаб 04
Фото: пресс-центр ОС/Facebook

На блокпостах и КПП на Донбассе развернули подразделения радиационной, химической и биологической защиты - проводят дезинфекцию, - штаб 05

Источник: https://censor.net.ua/p3186222
 
   
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Вот тем же самым должны полицаи заниматься,дезинфекцией.А не трусить одним местом,лазить где попало,самим заражаться и разносить вирус.
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дурня..
для чого обробляти зовнішні поверхні, які і так
дезактивуються опромінюванням від сонця
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Ты еврей? Писало шо вирус смело существует до 72-х часов, а то и больше в зависимости от материала. т.е. на асфальте двое суток как минимум.
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Кто тебе сей бред сообщил, дятел? На колесах, конечно, вирус представляет наибольшую опасность? Неучи, идите в школу учиться заново, ибо ни знаний, ни мозгов
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а я че, за колеса говорил?
иди и сам учи матчасть умник
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Неучи, вирус передается преимущественно воздушно-капельным путем от человека человеку, а не лизанием асфальта и колес машин. Бестолочи 80 уровня
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ну без очков - тупо эти тоненькие маски до одного места. и это место не Московия даже, хотя там и любят это место.
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А какого хера за мой счёт обеспечивают комфорт оккупированных территорий!


Почему границы закрывают, области закрывают а оккупантам мало того что обеспечивают комуналку, выплаты - ещё и комфорт.
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потому что Украиной правят оккупанты...
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