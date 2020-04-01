EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Денис Ермак и Гео Лерос Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
 Происшествия
  594  7
Все про:Киевская область (1912) Нацполиция (11151) военнослужащие (4476)

 Солдат-срочник наладил продажу патронов к АК на Киевщине, - полиция. ФОТО

Сотрудники Главного управления полиции Киевщины совместно с работниками СБУ и военной прокуратуры Киевского гарнизона Центрального региона с поличным задержали солдата срочной службы неподалеку от села Девички Переяслав-Хмельницкого района.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Киевской области.

В ходе досудебного расследования установлено, что молодой человек на территории Киевщины занимался незаконной продажей патронов к автомату Калашникова.

Во время проведения оперативной закупки, 20-летнего правонарушителя задержали в порядке ст. 208 УПК Украины, за сбыт 109 патронов и 39 предметов, похожих на сигналы химической тревоги.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Нацполиция и СБУ блокировали канал поставки оружия и боеприпасов из зоны ООС в столицу. ФОТОрепортаж

Следователи изъяли у парня вещественные доказательства: мобильный телефон и деньги, 13500 гривен, полученные от продажи боеприпасов.

Решается вопрос об объявлении подозрения. Полиция готовит ходатайство в суд об избрании меры пресечения - содержание под стражей.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет. Продолжается следствие.

Солдат-срочник наладил продажу патронов к АК на Киевщине, - полиция 01
Солдат-срочник наладил продажу патронов к АК на Киевщине, - полиция 02

Также читайте: Военнослужащий в Ривном пойдет под суд за "службу" в спецподразделениях "ДНР" и сотрудничество с ФСБ, - прокуратура

Источник: https://censor.net.ua/p3186166
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
это 5.45х39 из еще советских запасов
судя по лаку разных цветов брал из разных мест
 показать весь комментарий
 
ну и чего на пацана накинулись, вон семейка ермаков должностями в правительстве и страной в Минске торгует, и все в порядке.
кстати, наш всеми любимый президент, обещал посадить любого из своей команды, замеченого в коррупции, но пока завели только четыре дела, на человека опубликовавшего видео торговли должностями брата Ермака.
 показать весь комментарий
 
 
Ну предприимчивость - основа выживания в условиях нынешнего социал-дарвинизма. Я его не осуждаю. Крутился, чувак, как мог.
 показать весь комментарий
 
Тепер крім року строчки буде ще п'ять "дослужувати" у генерала Кумова.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх