 Солдат-срочник наладил продажу патронов к АК на Киевщине, - полиция. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Киевской области.

В ходе досудебного расследования установлено, что молодой человек на территории Киевщины занимался незаконной продажей патронов к автомату Калашникова.

Во время проведения оперативной закупки, 20-летнего правонарушителя задержали в порядке ст. 208 УПК Украины, за сбыт 109 патронов и 39 предметов, похожих на сигналы химической тревоги.

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Следователи изъяли у парня вещественные доказательства: мобильный телефон и деньги, 13500 гривен, полученные от продажи боеприпасов.

Решается вопрос об объявлении подозрения. Полиция готовит ходатайство в суд об избрании меры пресечения - содержание под стражей.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет. Продолжается следствие.





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