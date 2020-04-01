 Солдат-срочник наладил продажу патронов к АК на Киевщине, - полиция. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Киевской области.
В ходе досудебного расследования установлено, что молодой человек на территории Киевщины занимался незаконной продажей патронов к автомату Калашникова.
Во время проведения оперативной закупки, 20-летнего правонарушителя задержали в порядке ст. 208 УПК Украины, за сбыт 109 патронов и 39 предметов, похожих на сигналы химической тревоги.
Следователи изъяли у парня вещественные доказательства: мобильный телефон и деньги, 13500 гривен, полученные от продажи боеприпасов.
Решается вопрос об объявлении подозрения. Полиция готовит ходатайство в суд об избрании меры пресечения - содержание под стражей.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет. Продолжается следствие.
судя по лаку разных цветов брал из разных мест
кстати, наш всеми любимый президент, обещал посадить любого из своей команды, замеченого в коррупции, но пока завели только четыре дела, на человека опубликовавшего видео торговли должностями брата Ермака.