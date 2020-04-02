EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Денис Ермак и Гео Лерос Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
 Происшествия, Фоторепортаж
  10157  16
Материалы по теме:
Все про:ДТП (6080) Львовщина (1884)

 Три человека погибли, двое травмированы в ДТП на Львовщине, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Три человека погибли, еще двое пострадали и были госпитализированы в результате ДТП возле города Червоноград.

 Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации главного управления Нацполиции во Львовской области.

По данным полиции, авария произошла около 13:40 среды в селе Бендюга возле Червонограда.

"Столкнулись микроавтобус "Мердесес вито" и "Рено кенго", в результате столкновения три пассажирки "Рено" в возрасте 18, 40 и 60 лет от полученных травм скончались на месте", - указано в сообщении.

Три человека погибли, двое травмированы в ДТП на Львовщине, - Нацполиция 01

Кроме того, медики госпитализировали 21-летнего водителя "Рено" и его 42-летнего пассажира. Все погибшие и пострадавшие – жители Радеховского района.

Полиция предварительно установила, что водитель "Мерседеса", выезжая на перекресток, не предоставил преимущество "Рено", что и привело к столкновению.

Три человека погибли, двое травмированы в ДТП на Львовщине, - Нацполиция 02
Фото: сайт полиции

Водитель микроавтобуса, 25-летний житель Дрогобычского района, задержан в порядке статьи 208 УПК Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Fiat столкнулся с КамАЗом на Николаевщине, погиб водитель легковушки, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

По факту происшествия следователи отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта полиции Львовщины открыли уголовное производство по ч.3 ст.286 (порущення правил дорожного движения). Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Источник: https://censor.net.ua/p3186096
 
 
 Топ комментарии
 
Автоуроды неистребимы.В городе скорость не должна превышать 50 км.Когда введут письма счастья со штрафами от 700 долларов? Жизнь лидей бесценна.Украина вымрет от автоуродов.
 показать весь комментарий
 
Спринтер пер як по головній.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
А если у них найдут коронавирус? то в статистику по коронавирусу попадут или нет? Три человека погибли, двое травмированы в ДТП на Львовщине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 638
 показать весь комментарий
 
 
На короновирус проверьте и запишите в жертвы, как в Италии.
 показать весь комментарий
 
 
На все ДТП тестов не напасешься, нехай бьются на здоровье
 показать весь комментарий
 
 
Автоуроды неистребимы.В городе скорость не должна превышать 50 км.Когда введут письма счастья со штрафами от 700 долларов? Жизнь лидей бесценна.Украина вымрет от автоуродов.
 показать весь комментарий
 
 
а когда зегенератов будут штрафовать и кастрировать, шоп не размножались?
 показать весь комментарий
 
за кермом мерса віто повний неадекват
 показать весь комментарий
 
да уж, мудила на мерсе................ вообще не тормозил
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТФотоПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх